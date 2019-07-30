華為發佈半年報增速下降　任正非迅速做出下一步部署

7月30日，中國科技企業華為舉行2019年上半年企業業績的發佈會。與此同時，中美正在上海繼續曠日持久的貿易磋商。

華為董事長樑華介紹，華為運營商業務大概1,465億人民幣，企業業務316億人民幣，消費者業務2,208億人民幣，佔比達到55%。

他説，「華為面臨的困難依然很大，這些困難，可能會暫時影響我們的前進節奏，但不會改變前進方向，我們對未來充滿信心，會持續投資未來，計劃2019年研發投入1,200億元人民幣。相信在克服短期困難和挑戰以後，華為會進入一個新的發展時期。」

華為首次發佈半年報，任正非曾表示華為的營收會面臨挑戰。（Reuters）

快速應對美國的圍堵

必須承認，華為在上半年的整體收入增長，和第一季度的39%的收入增長已經有所降速，這和美國正式把華為加入「實體清單」有相當的關係。在那之後，華為掌門人任正非曾表示，華為的營收可能下降300億美元之多。

可是，就是在這種情況下，華為用最快速的反應明晰了下一步的商業部署，找到了解決的方案。

自去年12月孟晚舟事件後，華為密集發佈了一系列服務器芯片和平台產品。今年1月7日，發佈服務器芯片鯤鵬和平台泰山；短短17天后，再次發佈5G基站核心芯片天罡；3月4日，發佈基帶芯片巴龍；5月，搭載華為自研路由器芯片凌霄的新品入市，再之後是華為操作系統鴻蒙的官宣。

其實，有心人應能注意到，加上去年10月發佈的人工智能芯片升騰，以及成熟的手機芯片麒麟，這些名字均取自中國古籍《山海經》。這些產品在短短時間內，構成了華為的「山海經軍團」。

從上半年的情況看，華為的營收並未受美國過大的打擊。（VCG）

對於外界十分關注的鴻蒙系統，輿論存在不少質疑。華為董事長樑華在7月30日的發佈會稱：「剛開始鴻蒙系統就是針對物聯網做的操作系統，我們在物聯網、無人駕駛、遠程醫療、工業控制等領域都會應用，將來我們在手機或者其他產品裏面也會去用。」

他説，「鴻蒙系統不會僅僅是一個噱頭，我們已經做好了長期發展的準備。」

一句「長期準備」説出了華為應對美國圍堵的真正口訣。為什麼事發至今短短半年，華為掌門人任正非就已經有了如此完備的「山海經軍團」應對？主要是他早早就看到了這個領域即將到來的變革。

任正非篤信的「得道多助」

當然，説百年誇張了。1980年前後，第一套行動通信系統在美國芝加哥誕生，採取模擬信號傳輸，開始了移動互聯1G時代，彼時中國內地移動通信產業還屬於一片空白。

華為的成長曆史，一直伴隨全球通訊行業的變革。（Reuters）

華為在1996年到2000年交換機、接入網獲得大發展。這次成功鋪墊了2001年到2005年傳輸網絡的發展。從2006年開始，華為便已開始着手3G無線網絡發展，而在世界範圍內，一直到2009年才開始鋪開3G網絡制式。當2013年開啟4G時代時，華為終端已經以其自主創新的前沿技術、先進的終端芯片技術，推出了領先業界全系列4G終端產品。華為正是伴隨着移動互聯網的成長而蜕變，所以很早就做了5G的佈局。

或許，2012年美國對中興和華為兩家中國公司發起的調查和國會聽證，觸動了華為的敏感神經，此後，華為開始下定決心構建自己的操作系統。但這個偶然，也是必然。伴隨着移動互聯網一路發展過來，養成了任正非的長遠戰略眼光，那就是專注於自己，對挑戰無所畏懼。

説起來容易，能做到是很不容易的，這歸結於任正非心懷的「世界」。從任正非接受採訪的內容來看，他一貫是反對非黑即白、非此即彼的對立和對抗的思維邏輯。他曾説，兩軍都爬到山頂的時候不會拼刺刀，「但最終，我們還是要在山頂上擁抱，一起為人類社會做貢獻的」。

當年美國思科系統公司（Cisco Inc.）想要置華為於死地，任正非説自己跟思科行政總裁John Chambers是好朋友，還自稱不如Chambers。瑞典Ericsson集團、芬蘭Nokia公司是華為的競爭對手，但任正非稱其為「友商」，並在公司強調，友商的失敗、倒下，絕不是華為的成功。他説，「三天不學習，趕不上愛立信。」

華為成功的祕訣，實際上是永遠關注於自身的成長。（Reuters）

遭美國封殺後，任正非對全世界説，「我們沒有和美國公司表明不用它們的器件，而是希望美國公司繼續能給我們供貨，我們共同為人類服務」，「我們將來還是要大規模買美國器件的，只要它能爭取到華盛頓的批准，我們還是會保持跟美國公司的正常貿易，要共同建設人類信息社會，而不是孤家寡人來建設信息社會」。

也正是如此，在美國政府一紙封殺令後，還有那麼多美國企業為華為説話。而任正非聽聞此事流淚了，他將此歸結為「得道多助、失道寡助」。當然，這種尊重對手、維護對手的格局，也幫助華為走出當前困境。

華為是應對變局的「樣本」

今天看到的結果，其實並不僅是華為脱困，而是一個電信領域正經歷跌宕的變革：華為多領域打破了美國的壟斷。華為超越了世界第一的美國高通公司（Qualcomm）和世界第二的愛立信,率先實現了5G網絡；麒麟980的橫空出世，和高通這樣的芯片巨頭扳着手腕；還有即將扯開面紗的鴻蒙系統……只要走出了第一步，相信第二步、第三步就越來越容易了。

其實，應該反過來説，美國正是看見華為已經有了一定的技術獨立性，甚至説，在某些方面已經超過了美國企業，從而感受到了威脅，為了保護本土企業免受衝擊，所以出台一系列政策針對華為。這個邏輯，某種程度上跟中美貿易戰的爆發是一樣的道理。

難能可貴的是，即便在這樣的變革下，任正非並沒有沾沾自喜，自我批判、接受對手的批判，甚至是接受下屬的批判，是一個遞進的難題，一般人做不到，任正非不但做到了，還逆向做到了最好，這是華為保持活力的一個法寶。而最特別的員工持股方式，讓全員分享華為的收穫和利益，更讓華為一直熱血沸騰。

任正非以不同於尋常企業家的「格局感」帶領着華為走向下一階段，他的故事展現了「發展才是硬道理」。任正非和華為的格局，正在影響一大批企業家和企業。其實，當習近平説「世界正處於百年未有之大變局」，並在這種認知下嘗試帶領中國走向下一階段時，華為和任正非的經營方式，也是一種來自中國企業界的迴響。