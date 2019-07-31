以國務卿為跳板　蓬佩奧開始做總統夢

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月29日表態，排除了2020年參選聯邦參議席院位的打算。不過，就未來是否參加總統大選，蓬佩奧並沒有否認。 現在排除競選堪薩斯州聯邦參議員，足見蓬佩奧對自己在特朗普政府中的地位非常有信心。

蓬佩奧這種表態應該是經過了深思熟慮的考量。根據《國會山》網站29日的報道，蓬佩奧當時先被問及「是否將在2020年爭取堪薩斯州聯邦參議員的席位」，對此，他先以一句「不予討論」（off the table）回應，接着稱「除非特朗普總統讓他這樣做，否則自己將繼續留任。」也就是説，只有當特朗普授意讓他為共和黨保住參議院控制權而競選時，他才會選擇這樣做。

7月29日，被問及「是否有意競選美國總統」時，蓬佩奧表示，「我從來無法預測我的下一個工作會是什麼。如果我能做好這個轉變，為了美國，沒有什麼是我不會考慮的。」

換句話説，共和黨現在似乎認為，沒有必要派出蓬佩奧保住堪薩斯州的聯邦參議員席位。

蓬佩奧一直在積累自己在國安領域的資質。（美國國務院）

共和黨領導層此前是希望蓬佩奧進軍參議院的。參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）希望蓬佩奧參選，替換該州即將退休的羅伯特（Pat Roberts）。如今雖然有堪薩斯州務卿科巴赫（Kris Kobach）宣佈競選該席，但共和黨全國參議院委員會認為，科巴赫2018年競選州長失利後，其在移民問題上的立場依然過於極端，不利於共和黨守住該州的聯邦參議院席位。

但蓬佩奧則認為應該讓科巴赫調整自身極端立場，增加其贏面，避免該席位被民主黨奪取。「蓬佩奧參選，保住堪薩斯州聯邦參議員席位」的選項已不再被考慮。

當然，蓬佩奧放棄競選這一席位，還源自另一個判斷，也就是短期內自己國務卿地位的穩固。如果自己在特朗普政府內閣中的話語權下降，且特朗普展現出開除他的傾向，蓬佩奧必然會早做打算，以免錯過最佳進軍參議院的時機。因此，從目前來看，蓬佩奧篤定自己會在特朗普政府國務卿職位上「全身而退」，並以國務卿的歷史功績為跳板，將來競選總統大位。

擔任國務卿後的蓬佩奧也在一直討好特朗普家族。（AP）

而且，蓬佩奧身上幾乎包含了其他很多參選過總統的人的特質：年輕（今年55歲）、共和黨黨內保守鷹派、國會和軍工領域人脈廣、曾在軍隊服役、畢業於西點軍校、當過中情局局長及國務卿。

美國知名記者雷森（James Risen）7月29日的一篇文章説，蓬佩奧雖然已經由中情局升遷至國務院，但他依然涉入美國情報工作，影響美國的情報界。唯一不同的是，作為國務卿，蓬佩奧擔任起了特朗普和情報界之間中間人的角色。而傳統上，國務卿只能接受情報簡報，是情報界的「顧客」，而非牽頭人。但由於中情局局長哈佩爾（Gina Hapel）是蓬佩奧親信，加上國家情報總監柯茨（Dan Coats）不受重用剛被撤換，蓬佩奧自然就加大了在情報領域的參與度。

蓬佩奧在外交和情報兩個領域表現如此「強勢」，一點也不亞於前國務卿希拉里（Hillary Clinton）。希拉里當年執掌國務院後，曾一度和白宮權鬥，爭奪在外交上的更多話語權。現在的蓬佩奧則是在滿足、討好特朗普的情況下，跨部門爭奪話語權，儘可能為自己的國務卿生涯增光。

但近幾十年來，還沒有哪位前任國務卿成功競選總統。這是因為在和平時期，美國選民挑選總統的優先考慮是內政因素，尤其是經濟。傳統政客的一些固有優勢不見得會佔優勢，特朗普當選就是一例。