上海磋商　中美展示貿易談判盤外招

8月1日，根據上海方面提供的信息，中美商定「雙方經貿團隊工作層面將在8月份密集磋商，為9月份牽頭人見面做準備」。有鑒於此，外界不乏輿論認為中美此次談判「無突破」。 然而，公務員頻繁往來於華盛頓與北京之間，在官員接觸中展開更具專業性的對話，這種現狀顯然更具意義：它們會進一步觸及到雙方「貿易戰」的虛實。

在中美繼續維持接觸，且雙方仍能「維持良好氣氛」之際，很多產業對峙也逐漸從談判桌前拓展到盤外。

事實上，相對於美方代表在北京竭力營造對話氣氛的局面，華盛頓一側已經開始在努力尋求各種「對策」。這其中最為突出的表現莫過於美國總統特朗普（Donald Trump）在7月下旬對稀土問題的突然重視。

在7月22日時，特朗普已突然向美國國防部下令，要求「加速生產用於電子消費、軍事硬件和醫學研究的稀土及磁鐵」，還稱美國如「沒有足夠的稀土儲備，國防將會受到損害」。

就在中美貿易談判仍在進行的7月31日期間，特朗普還在會見來訪的蒙古總統巴特圖勒嘎（Battulga Khaltmaa）期間談及了「購買蒙古稀土」的問題。考慮到蒙古的貨運無法繞過中俄展開，而中、俄與美國又瞠目相見，這使得外界對此已是啞然失笑。

必須承認，蒙古國靠近中國、俄羅斯及哈薩克斯坦的科布多省等地區飽含石油、天然氣、煤層氣、稀有金屬、稀土礦、寶石、大理石、花崗石、雲母等礦產。其開發狀況目前十分有限。當地的稀土經探查似乎儲量豐富，包含10萬噸重稀土元素釔及100萬噸稀土氧化物。

但該地也屬於中、俄、哈、蒙四國經濟聯繫頻繁的「阿爾泰地區」，這一號稱「四國六方」的地區自2008年以來就有中國礦業企業深度介入。美國的這一看似忙中出錯的盤外招，也顯出了華盛頓在戰略物資問題上的急躁。

相比之下，北京市場對策則更多依賴資本活動，不與美方正面對抗。中國依靠在不經意之間做出的經略行動，於對峙領域之外形成了意外突破。

也就在7月30日前後，中國官媒新華社披露，中國鐵路企業已經升級坦贊鐵路，並將其與本格拉鐵路連接的現狀。至此，坦桑尼亞、贊比亞、剛果民主共和國和安哥拉四國鐵路首次實現互聯互通，中國也由此確立了大西洋與印度洋之間的鐵路通道。這對正在非洲興業的各國企業無疑是重大利好消息。

不過，中國鐵路建設在非洲的成功並不能掩蓋類似投資的受挫，在東南亞尤其是越南，中國企業的遭遇又往往會面臨輿論壓力。

如中國中鐵六局集團有限公司總承包建設的河內輕軌2A線，雖在2018年9月完成各種測試，但該項目自運作開始就在Facebook等社交網絡上廣受批判；這條線路在此後的11個月中始終因最後「1%」的各種交接問題未能運營，這種情況更在東南亞國家成為社交平台上成為影響中國投資形象的有力武器。

不可否認，中美經貿有着廣闊的合作前景和較強的互補性，這一點是中美對峙一年來雙方都確認的。這使得雙方存在對話的基礎，也讓北京在貿易對峙中的應對措施仍停留在「加徵關税」的層面上。但隨着雙方對峙牽涉內容越來越具備針對性和專業性，這將使得兩國未來的「盤外交鋒」將更為廣袤。