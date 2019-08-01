蓬佩奧擬於週五在曼谷大談印太　菲律賓先向王毅釋疑

7月30日，菲律賓外長洛欽（Teodoro Lopez Locsin）與正在泰國出席東盟外長及系列會議的中國國務委員兼外長王毅會面。根據中國官方發佈的通稿，洛欽稱「東盟聚焦本地區發展繁榮，致力於維護東盟的中心地位，不應參與任何帶有地緣遏制色彩的所謂戰略」。 顯然，洛欽説的「不應參與任何帶有地緣遏制色彩的所謂戰略」是意有所指，即美國的「印太」戰略。

根據安排，蓬佩奧（Mike Pompeo）8月2日將在曼谷發表關於美國在亞太地區經濟參與的演講。

特朗普（Donald Trump）上台以來，推翻了奧巴馬政府時期的亞太再平衡戰略，轉而提出了「印太」戰略。但這一戰略仍擺脱不了遏制中國的意味，2018年，特朗普政府的三份重磅文件《國家安全戰略》、《國防戰略》以及《核態勢評估》中都將該戰略作為重要部分進行闡述。2019年6月又發佈《印太戰略報告》，稱印太地區是其重點關注地區。

這些文件均把「印太戰略」作為重要部分進行闡述，而且毫不避諱地把遏制中國、俄羅斯的影響力作為該戰略的目標，意在維持美國在該地區主導地位。同時，美國拉攏東盟的意圖也很鮮明。中國對此保持了一定的戒備。如今，洛欽提到不參與地緣政治遏制色彩的戰略可以看成是給北京的一種釋疑。

當然，這也是菲律賓藉此展現東盟在印太戰略上的獨立性。6月23日的東盟（ASEAN）峯會通過了「東盟印太展望」，其中提到，東盟中心地位、包容性、互補性，以及以國際法為基礎的區域秩序等，是「東盟印太構想」的主要原則。

不止是美國有「印太」戰略，印度同樣對印太有着自己的想法。東盟多年來一直是大國博弈的戰場，各方在提出自己的戰略時不可避免又將東盟看成了可以拉攏的一股力量。這是謀求一體化的東盟所不樂見的局面。

如今，中美結構性矛盾愈發突出，兩國之間的博弈只會有增無減，東盟所面臨「選邊站」的壓力也會更大。菲律賓強調東盟的自主性也是要告訴北京，自己並不願意成為任何一方制衡另一方的棋子。