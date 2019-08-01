古巴大規模價格管制　暫緩市場化改革引擎

8月1日起，古巴開始向零售商品和雜貨，例如水、果汁、啤酒等實行統一定價。價格管制希望可以刺激國內消費，並讓回復部分零售商品在公共市場上的持續供應。

是次價格管制來自古巴財政及價格部發表的302號決議案。以首都夏灣拿為例，一支水定價0.7披索（約0.2港元）、一罐本地啤酒定價1.4披索（約0.4港元）。

除了302號決議案，另外兩個新實施的301號及300號決議案，分別集中處理入息税、改善社會保障制度、增加工資及養老金等，被視為新總統迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）接棒後展示古巴未來路線的風向措施。

迪亞斯卡內爾順利接班，卻遇上不順利的外交形勢。（Getty Images）

自從前任領袖勞爾（Raul Castro）退居幕後，交棒過程十分順利，且外界大都認為接班人迪亞斯卡內爾會繼續延續前朝的市場開放改革。勞爾任內容許小型個體户經營餐廳、旅館、髮廊、計程車等業務，逐步開放私營服務業市場，成為古巴這十年經濟發展的主調。加上近年先後提高手提電話、互聯網全國覆蓋率，正式踏上對外開放改革之路。

出師不利的新總統

不過，迪亞斯卡內爾去年起執掌權力後，似乎失去了命運之神的眷顧，古巴重新進入經濟增長停滯的窘局。美國總統特朗普的右翼外交政策，讓古巴與美國再次進入僵化階段，加上年前的美國駐古巴大使疑遭「聲波攻擊」事件，讓在奧巴馬時期一度回暖的古美關係再次回到冷卻局面。特朗普執政之後，古巴旅遊業大受打擊，影響外匯收入。

另一方面，過往一直友好的兄弟國家、重要石油貿易夥伴委內瑞拉的經濟崩潰，這年來反對派與總統馬杜羅的持續對峙，政局混亂，加上歐美國家介入，讓石油交易不穩，古巴過去賴以降低社會成本的廉價進口石油資源頓失。可以説，委內瑞拉的政局，是對迪亞斯卡內爾新政府的最大外交打擊。

迪亞斯卡內爾上台後，第一個接訪的外國領袖便是委內瑞拉總統馬杜羅。（Getty Images）

亦因為上述因素，古巴這年重新進入經濟發展呆滯的階段。迪亞斯卡內爾祭出零售商品價格管制措施，目的便是通過內需刺激消費，亦希望藉國內需求提高本地生產供應。

外圍局勢動盪 因時制宜

古巴裔經濟學家Omar Everleny Pérez認為，由勞爾奠定的市場經濟開放讓古巴走上一條合適的正確改革道路。對於古巴人來説，自僱和有限制的私有制改革在未來應該繼續遵循。只不過，鑑於現時的政經情勢，重回具有左翼意識的價格管制措施亦是可理解的，但它應該是一種短期性措施。

他解釋，若然價格管制得太久，很容易會令到黑市交易活動更加猖獗，到時政府一旦放鬆管制，便會導致不能控制的通脹反彈，後果堪虞。

也有小餐館從業員表示，政府在統一定價同時，也需要考慮降低零售商品的整體價格，那麼私營小餐館才能賺取足夠利潤，維持生計。

今年3月，英國王儲查理斯及王妃卡米拉出訪古巴，並在夏灣拿的私營餐館裏享受傳統古巴雞尾酒莫希託（Mojito）。

任何發展中的經濟體，進行市場化經濟轉型，必然會受到外圍政治因素影響。這年來，古巴因應局勢，稍為減慢市場化轉型速度，也可以理解。古巴政府因時制宜，按經濟情況彈性處理改革方針，其實也可以看得出政府的施政靈活度。

而在迪亞斯卡內爾的角度來看，古巴在此段期間，不妨先穩住經濟內政，待數年後與美關係回暖後，再繼續深化市場改革，也是無礙。