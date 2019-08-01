中美上海談判　劉鶴鍾山角色定位已清晰

中美第十二輪貿易磋商7月30日至31日在上海舉行。談判結束後中美雙方都公佈了官方通稿。 中國官方的通稿除了介紹談判的相關情況，還一一點出參加談判的官員。 白宮聲明特意提出劉鶴帶領中國談判團隊，其中包括中國商務部部長鍾山及其他官員。

中美此次上海談判，鍾山的加入備受矚目。此前彭博社等媒體多次報道説，中國商務部部長鍾山首次加入談判核心小組。鍾山被認為比劉鶴更加像一個強硬派。甚至有媒體稱鍾山的加入是中美2+2談判模式的開始。

而從此次上海談判的情況看，鍾山的角色定位已經相對清晰。

中美貿易談判牽頭人美方仍然是萊特希澤（Robert Lighthizer）、姆努欽（Steven Mnuchin），中方仍然是劉鶴。

7月30日晚，劉鶴與萊特希澤、姆努欽登上了和平飯店九樓的露台共覽浦江。劉鶴與萊特希澤、姆努欽在露台上以陸家嘴夜景作為背景拍照留念，三人仿照此前在北京舉行磋商的慣例，輪流站中間合影。

7月31日談判之前的合影中，劉鶴、萊特希澤、姆努欽在兩國國旗前亦輪流站中間合影。

中方代表團的人員構成發生了變化，但是中方牽頭人並沒有變成兩個，鐘山的角色是中方談判團隊的一員。

鐘山（右三）站在劉鶴左手邊的位置。（法新社）

從7月9日、7月18日參與劉鶴同萊特希澤、姆努欽的通話，到7月30日31日加入中美談判，鍾山在中方通稿中的角色無疑是凸顯的。這得益於鍾山在中國官僚體系當中的地位。在政府體系內，鍾山是中國商務部部長，在中共黨內，他是第十九屆中央委員。

其他參與上海談判的官員，中國人民銀行行長易綱是十九屆中央候補委員，中國發改委副主任寧吉喆是十九屆中央候補委員。雖然都是省部級幹部，但是在中共黨內鍾山的地位是比其他代表團成員高半格的。換句話説，鍾山是具有上中國官方媒體通稿資格的官員。名字的凸顯使得外界誤認為鍾山是可以比肩劉鶴的談判官員。

而事實上，劉鶴是中國副總理，在中共黨內是中共中央政治局委員，他的排名地位遠非鍾山可以並列比肩。上海談判的情況也證實了鍾山是參與者而非牽頭人。

劉鶴（右）迎接萊特希澤（中）、姆努欽（左）。（路透社）

上海談判中，中國商務部系統既有部長鐘山，同時也有副部長王受文參與談判。這種狀況表明中美涉及商務部方面的談判情況頗多。這和中國工業和信息化部副部長王志軍、中國農業農村部副部長韓俊參與談判的作用類似。中美具體談判事務的變化決定了團隊的人員的變化。而這並不能説明中美談判模式有變。

今年5月中美談判一度陷入僵局，此次上海談判是僵局彌合之後的第一次談判。中方不會因為談判曾陷入僵局就大幅度調整談判的方式。

貿易戰打到今天，美國逐步認識到不可能通過霸凌讓中國妥協，中國也已經在農產品貿易上找到了制衡特朗普的籌碼。北京正在逐步擴大戰果並未亂了陣腳，因此沒有大調談判模式的必要。