IMF總裁還需要歐洲人來當嗎？

即將接任歐洲央行行長的現任國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）將於9月16日離任。各國預計將於9月初完成其接任人選提名，並在10月完成任命。

由於二戰後美歐之間的共識，IMF總裁一直由歐洲人擔任。因此，此刻歐洲各國都在磨拳擦掌，希望尋得共識人選。

然而，IMF成立近74年後的今天，全球形勢與當年相距甚遠，這種美歐主導世界經濟秩序的習慣，還值得保留嗎？

長袖善舞、大改IMF形象的拉加德。（路透社）

歐洲內部瓜葛 未見人選共識

IMF總裁由24名成員組成的執行董事會提名、篩選，並按各成員所代表國家的投票比例，以多數決選出。不過，總裁人選通常也因慣例而「眾望所歸」，因此全體共識是總裁任命過程的目標。

目前，歐洲各國已將總裁人選收窄至一個三人名單。一是保加利亞籍的世界銀行行政總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）；二是荷蘭前財長迪塞爾布洛姆（Jeroen Dijsselbloem）；三是芬蘭央行行長雷恩（Olli Rehn）。

然而，各國卻未能就人選達成共識。首先，獲得法國支持的格奧爾基耶娃年紀超過IMF總裁人選向來65歲的上限，因而後者必須為她的任命改制，然而如果年紀限制能改，何不以聲望更高、即將離任的歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）轉任？

其次，迪塞爾布洛姆與雷恩皆屬主張財政緊縮政策的「新漢莎同盟」（New Hanseatic League）國家，不但難使南歐國家接受，更可能收回拉加德掌管IMF八年期間不再一味硬迫受助國財政緊縮的做法，使IMF聲名再次受損。

不少人認為，目前世界經濟狀況危機四伏，歐洲央行行長德拉吉應直接與拉加德交換職位，以給人信心。（路透社）

歐洲無共識之際，有人就提出不如以即將離任的英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）接替。不過卡尼雖有愛爾蘭及英國護照，卻生長於加拿大，也許會被認為「不夠歐洲」，成為歐洲各國對其提名的一大顧慮。

新時代下的「不合時宜」？

目前，二戰後的多邊主義秩序被特朗普治下的美國政府逐一打破，歐盟卻想繼續「活在過去」。例如在本年初的世界銀行行長的任命上，雖然美國提名曾力批世界貿易組織（WTO）等多邊主義機構、緊從特朗普意識形態的前美國財政部國際事務副部長馬爾帕斯（David Malpass），可是歐盟卻為保「世界銀行歸美國、IMF歸歐洲」的傳統，讓馬爾帕斯的提名順利通過。

然而，這種墨守成規的做法，除了不合時宜之外，也是歐洲國家的固步自封，於逐步被破壞的多邊主義國際秩序更是無益。

7月16日，馬爾帕斯在巴黎發表「佈雷頓森林（Bretton Woods）會議」的75週年紀念演説。（路透社）

據IMF的統計，包括美國、歐洲大部份國家在內的先進經濟體（Advanced Economies）在全球經濟生產總值的份額，已由1990年的63.79%，大跌至2018年的40.53%；而新興市場與發展中國家的份額，則由36.21%升至59.48%。由於後者經濟增長長年快於前者，這種經濟實力逆轉的形勢只會持續不斷。

在此等情況下，盲目的以國籍為IMF總裁人選的先決條件，其實已是不合時宜，更讓某些國家政客將IMF打為西方霸權的批評能延續下去。

同時，當下的IMF正在向阿根廷提供史無前例的560億美元供款，而阿根廷本年底的大選中將面對反IMF政治勢力的挑戰。在此等情況之下，再由歐洲人「世襲」總裁一職，只會導致更大的政治反彈，甚至令此次救助失敗告終。

歐洲以外 人才濟濟

當然，如果歐洲能提供一個全球眾望所歸的人選，我們絕對不應反對。可是，目前歐洲國家的提名過程，似乎只是以國籍先行。這樣的做法才有問題。

反觀世界各地，其實不乏有能力又有聲望擔任下屆IMF總裁的人選。在亞洲各國，有新加坡國務資政兼金融管理局主席尚達曼（Tharman Shanmugaratnam），亦有印度央行前行長、IMF前首席經濟師、現任教芝加哥大學的拉詹（Raghuram Rajan）——雖然後者未必能得到現屆印度政府支持。

在拉丁美洲，則有墨西哥央行前行長、現任國際清算銀行（Bank for International Settlements）總經理卡斯滕斯（Agustin Carstens）。此君若得接任，相信更能與阿根廷政府交涉，有助IMF這筆巨額供款之成。

當歐洲以外人才濟濟，歐洲各國又因區內利益瓜葛而僵持不下，何不一鼓作氣的推翻這個二戰後的傳統，主動推舉非歐洲人擔任IMF總裁，在新時代以新方法彰顯多邊主義國際秩序的公平運作？