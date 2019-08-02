不斷倒逼美聯儲　特朗普意欲為何？

美國總統特朗普終於等到了美聯儲的降息決定。

7月31日，美國聯邦儲備委員會宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到2%至2.25%的水平。此前特朗普就一直不斷地批評美聯儲，要求美聯儲在2018年多次加息後，快速降低利率，以提振經濟增長。

按理說，這次的降息既符合市場預期，也符合特朗普（Donald Trump）的心願，但美聯儲的舉措並沒有讓特朗普滿意。

美聯儲主席鮑威爾一直在降息和加息之間與特朗普進行「纏鬥」。（AP）

就在美聯儲公布降息消息後，特朗普發Twitter表示「和往常一樣，鮑威爾讓我們失望了，但至少他結束了量化緊縮政策，這本來就不應該開始——沒有通貨膨脹。我肯定不會從美聯儲得到多少幫助！」

美聯儲7月29日召開議息會議當天，特朗普還說：「美聯儲的利率加得『太早』、『太多了』，小幅降息是不夠的」。

綜合特朗普這兩日的Tweets不難看出，特朗普認為美聯儲僅降25個基點根本不夠，美聯儲應該繼續降息，並且進行大幅度的降息。值得注意的是，這是自2008年12月以來美聯儲首次降息。時隔十年的降息，依然沒能讓特朗普滿意，為何他如此執意降息？又為何如此急迫的倒逼美聯儲？

特朗普對美聯儲降息25個基點的舉措並不滿意。（AP）

要回答這一問題，首先要理清美聯儲與美國股市和經濟的關係。美股的股市是美國經濟的晴雨表，美股股市向好意味着美國經濟也向好，美國股市大跌便意味着美國經濟糟糕。股市對美國經濟有如此影響力，其一是因為金融業在美國經濟中佔據着舉足輕重的地位。

據公開數據顯示，美國80%的國內生產總值（GDP）是由第三產業組成的，佔美國GDP總量的比重約為80.05%，2018年第三產業增價值為達15.5219萬億美元。而在第三產業的高端服務業中（包括金融、房產等）金融產業又佔32.3%。

美聯儲降息讓存入銀行的資金收益變少，促進資金的快速流動，將有效刺激金融投資和消費的興旺，而這一興旺的直接體現在美國股市的上漲。

保持美國股市強勁是特朗普參與2020大選的重要「成績單」。（Reuters）

不僅如此，美國人民的資產還與美股掛鈎。目前，美國人民主要依靠的退休福利計劃是401(k)和IRA（Individual Retirement Account）。

401(k)計劃是由企業所提供的退休福利計劃，負責定期存入員工的部分薪水，通過投資各種不同的金融項目獲得長期盈利。而IRA是由個人開設的退休福利賬戶，員工可以自行註冊一個賬戶並定期存入資金進行投資。

據公開資料顯示，包括退休計劃和房產買賣計劃等，金融資產在一個家美國家庭中佔到了63%，這也意味着美國民眾的「身家性命」都在美國股市之上。

可以想象，若美股崩盤，美國經濟大跌，老百姓的錢包將會嚴重縮水，到時大量美國人民不敢貸款和花錢，導致通縮，也就是蕭條，對美國經濟是一大沖擊。

基於此，美國股市的高低與美國經濟掛鈎，更關乎美國老百姓的「身家性命」。隨着2020年美國總統大選到來，特朗普急需一份漂亮的經濟數據去獲取選民的支持，若美股持續不強，經濟持續低迷，美國百姓也會因此叫苦連天，這對特朗普的選舉之路產生一定的影響。

然而，此次美聯儲的降息並沒有刺激股市上漲。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）在貨幣政策例會後的新聞發佈會上暗示年內未必再度降息，部分投資者感到失望，紐約股市三大股指7月31日不漲反跌。美股低迷的情況讓特朗普着了急，這就是為何特朗普對美聯儲降息不滿，並繼續倒逼其持續降息的重要原因。