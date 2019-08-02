打擊韓國　試探美國：日本在東北亞變局中證明自己

當地時間8月2日，日本政府在當天的內閣會議上終於決定修改政令，通過新版《出口貿易管理令》，進而徹底將韓國清除出了日本設置的出口管控「白名單」。 這也是2004年日本設立這一「白名單」後，首次將相關國家清理出去。

對首爾各界人士，以及前不久奔走於日韓間「斡旋」的美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、和嘗試斡旋未果的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）來說，這一消息無疑令人惋惜。一時間，首爾各地焚燒日本國旗和日本首相安倍晉三畫像的黑煙滾滾，這是於事無補的。

在美國對半島事務興致寡淡，韓國又威脅要退出2016年簽署的日韓《軍事情報保護協定》之際，東京在東北亞變局中似乎正在嘗試在中美雙方的眼前建立新的平衡，進而以更為自信的姿態展示自己的實力。

來自東京的大棒

就目前局面來看，日韓之間在7月上旬逐漸惡化的產業態勢已經因這場風波擴大了。新政策落實後，日本生產的含氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫等重要工業原料在內的857種「非敏感戰略物資」如運往韓國，以往從日本到韓國間點對點運輸的上述各類產品將遭遇約三個月的「出口許可和審查期」。

儘管韓方頗為不滿，批評東京「苛刻的手續將嚴重影響韓日雙邊貿易往來」，還在8月2日也將日本排除出自己的「白名單」，但這對於現狀已於事無補。目前，韓國半導體產業已在一個月的衝擊之後逐漸面臨減產停工的困境。加之韓國半導體產業在2019年內本身就陷於頹勢，首爾的政界、財經界人士就要面對一種雪上加霜的困境。

資料顯示，韓國2019年3月半導體出口額較之上年減少16.6%，三星電子2019年一季度利潤較前一季度減少42.6%，較上年減少60.4%。自日本在2019年7月公布出口管制措施後，韓國股市更隨之出現下跌。

國際權威投資機構高盛銀行（ Goldman Sachs ）已在7月15日指出，認為「韓國半導體產量每減少10%，2019年韓國的經常收支就會減少100億美元」。考慮到韓國央行已在2019年2月發現了經濟衰退的風險，相關核心產業的頹勢就難免會引發其緊張情緒。

但當韓國寄希望於「美日韓」的內部機制來解決日益惡化的風波時，卻也不難發現，當下的華盛頓似乎已經難以依靠。

朝鮮近期接連從元山向日本海水域發射了多枚彈道導彈，首爾一側對此頗為緊張，美國卻不以為然，還稱朝鮮此舉無礙美朝首腦承諾。（法新社）

譬如當朝鮮近期接連向日本海水域發射飛行體、火箭、彈道導彈時，以鷹派著稱的博爾頓竟稱「朝鮮最近的導彈試射並未違反朝鮮領導人金正恩對美國總統特朗普（Donald Trump）的承諾」，當美國在半島問題上興趣寡淡時，日本也因此有了向美國試探底線的空間。當東京發現，打擊美國控股的三星等企業仍不會遭遇來自華盛頓的直接警告時，他也許會做的更多。

日本證明自己的機會

事實上，韓國在進入2019年後已經不止一次地發現了自身因製造業競爭力不足而淪為代工者的風險。身為「經濟動物」的日本早就看在眼裏。

儘管在美國為主導的西方經濟體系之下，韓國工業的進退不會馬上影響到該國的經濟狀況。三星等韓國「財閥」甚至有進入美國市場分一杯羹的機會。

但總的來說，韓國企業於貿易戰風潮中逐漸呈現其下游產業鏈乃至「代工者」特徵的趨向已經呈現。當中國、日本等國因其知識產權、產業研發等能力才在特朗普發動的全球貿易戰中贏得了生存空間時，東京在因中國而起的「百年未有大變局裏」就有了更多的想法。

隨着中美貿易戰從2018年3月開始加速全球產業鏈整合，日本、美國等產業大國都在尋求排除下游產業鏈國家。中、日、韓三國在集成電路、顯示器等領域的技術、物資流動就成了其中的縮影，當上游國家試圖縮短產業鏈，降低成本時，中日之間在外貿依存度上相對較低的狀態也使之在貿易戰期間得以頂住壓力，免於遭遇更大的損失。

資料顯示，在2018年，日本的貿易依存度約為30%，這一比率甚至低於中國35%的相關數值。相比之下，韓國的貿易依存度就在67%到68%之間，其貨幣與財政操作空間也不及中美等大國。

當這場影響全球供應鏈的風波並不會馬上直接作用於日本，卻已影響於韓國時，東京既然已經在2019年4月後開始強調其「新時期的中日合作」的志向，加之日本長期都是中國最大的投資來源國，中國則是日本最重要的出口市場，日韓之間在2019年7、8月之間的這場交鋒無疑將會讓北京對其刮目相看，日本在中國「一帶一路」倡議等機制中的權重更有望繼續提升。