中國變為美國第三大貿易夥伴　全球化漸成地區化？

根據美國政府周五（8月2日）公布的數據，在2019年上半年，中國已變成美國的第三大貿易夥伴，排在墨西哥與加拿大之後。同時，東盟整體的對華貿易額也超越了美國。

這種趨勢，固然有其貿易戰因素，不過卻是全球化漸變地區化的一環。

中美貿易戰中的越南角色

2019年上半年，中國對美出口減少12%，而美國對華出口則減少19%。可見，在雙方的關税戰之下，廠商都逐漸調整自身的供應鏈。如果情況持續，雙方貿易的減少只會越來越加明顯。

特朗普周五（8月2日）宣布與歐盟達成增加美國牛肉出口的貿易協議。（路透社）

枱面上的數據，其實暫時並未反映中國對美出口的減少。以2019年上半年的數據來看，越南對美出口就突然的增加了33%。根據《華爾街日報》的報道，由於越南同期的中國進口貨額亦有大幅提升，其中不少實是中國經越南作少量加工、組裝，然後掛上「越南製造」以避開美國關税的出口貨物。

由於越南本身就對美國有大量出口，美國海關短期內也難以檢查。然而，長遠而言，此等漏洞將會被堵塞。因此，不少廠商都表示將「多元化」其供應鏈。這種「多元化」，其實加速了全球化逐漸變成地區化這個早已有之的趨勢而已。

全球化減速 早已有之

雖然全球貿易額繼續有所增長，不過其增長已逐漸減慢，由2017年的5.1%，下跌至本年預計的2.1%。同時，《經濟學人》早前觀察對外直接投資、跨境銀行貸款等12個全球化指標，也發現其中8個，在2007至2018年之間也呈現下降趨勢。由此可見，全球化的趨勢其實早在中美貿易戰爆發之前，陸續有所緩減。

越南的一家紡織廠。成衣製造業屬於較容易調整供應鏈的產業。（路透社）

箇中原因極多，而不同產業也有不同趨向。其中一大因素是跨境服務貿易的崛起。根據2017年數據，全球商品貿易總額為17.3萬億美元，而服務貿易總額已達5.1萬億美元。過去十年，後者的增長速度比前者快60%。同時，根據顧問機構麥肯錫的估算，貿易中商品的價值其實本來也有三分之一來自服務，因此以上數據更有可能被低估。而服務貿易由於時區上或地緣上有接近客戶的優勢，使得全球化逐漸趨向地區化。

另外，各地商品偏好上的差異也加速了地區化的趨勢。其中一個例子就在汽車業。由於近年油價下跌，美國消費者愈加喜愛小貨車及運動型多功能汽車，因此福特汽車就逐漸結束其在美國的小轎車生產，而通用汽車卻離開歐洲市場，轉而鞏固其美國營運。

而網購崛起、貨品日內送達的需求，以及產品偏好的多元化，也使過去集中一地生產大量貨品，再銷往全球的經營模式逐漸變得不合時宜。未來諸如3D打印等一器多用的工業生產技術愈加成熟，也只會加速這種拉近生產者與消費者地域距離的趨勢。

貿易戰只是一段插曲

特朗普上台以來所掀起的貿易戰，只是加速了這個全球化漸變為地區化的過程而已。

在過去，商家只因成本考慮，而將供應鏈不斷拉長、細分，上下游供貨商的分層越分越多，如果供應鏈某個環節出現問題，廠商連問題出在哪裏也未必了解。例如，2011年日本遭遇海嘯，某全球半導體廠商希望了解其供應鏈可能會遇上的風險，最後要100位行政人員，花上超過一年時間，才能把整個供應鏈的各層環節搞清楚。

貿易戰，只為這種對供應鏈的擔心，加上了政治因素。全球性律師事務所貝克·麥堅時（Baker & McKenzie）四月期間訪問了600家亞洲區的跨國企業，其中接近一半表示正考慮供應鏈的重大變革。由此可見此趨勢之烈。

特朗普的貿易戰，看起來似乎是大刀闊斧破壞全球化之舉，然而事實上這只是原有地區化趨勢的一段插曲而已。