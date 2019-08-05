日韓貿易爭端持續升級　美日韓三國關係之變

8月2日，日本政府通過新版《出口貿易管理令》，確定將韓國踢出簡化出口手續的「白名單」。「白名單」裏有27個國家，韓國2004年加入，如今，它成為首個從該名單中移除的國家。

對此，韓國副總理兼企劃財政部長官洪楠基表示，韓國將日本移出韓國的出口「白名單」。

韓國還在考慮拒籤《韓日軍事情報保護協定》。

從7月4日，日本開始限制對韓國半導體產品出口。自此，日韓之間的貿易爭端像個雪球一樣越滾越大。韓聯社稱，韓日關係陷入1965年以來最差的局面。

韓國很着急，畢竟半導體是韓國經濟的命脈。因此，過去一個多月裏，韓國多次謀求與日本對話談判：7月12日，雙方談判代表首次直接磋商，結果不歡而散。

7月31日，一批資深議員組成的韓國國會代表團抵達日本，計劃與自民黨幹事長二階俊博會面，但日本根本沒給面子，先是將會議時間推遲到8月1日上午，後又以內部會議為由取消了會面，令韓國代表團無功而返。

8月1日，韓國外長康京和與河野太郎在東盟地區論壇外長會期間，會談一個小時，結果還是未能達成共識。

如此僵局之下，韓國寄希望於美國能伸出援手。7月24日，白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）訪問日韓，但他的重點不在於調停矛盾。他和日本談美國組建中東護航聯盟來應對伊朗，和韓國談軍事保護費，甚至獅子大開口將保護費數額漲了6倍。

韓國一度寄希望於東盟外長會期間的晚宴上，美國蓬佩奧（Mike Pompeo）能出面調停，誰知道，蓬佩奧玩隱身，連個影子也沒見着。

對於日韓爭端，一開始美國作壁上觀，現在想要調停，日韓似乎也不買賬。（VCG）

當然，美國也不是沒努力過。有媒體透露，美政府敦促日韓兩國簽訂一個「中止協議」。可日本斷然拒絕。日本現在根本不想聽美國的勸說。

想當年，儘管日韓有矛盾，但奧巴馬（Barack Obama）政府是極力撮合日韓摒棄前嫌、共建美日韓三國同盟。看看現在，美日韓是什麼樣子？日韓掐架，美國要麼作壁上觀，要麼說了不算。美國與韓國呢？朝鮮試射導彈讓韓國心急如焚，結果特朗普（Donald Trump）輕描淡寫，說都是「短程導彈，不足為懼」。美國與日本呢？日本不聽美國的意見不說，特朗普多少次抱怨日本佔美國便宜。

大哥不是大哥的樣子，小弟也不是小弟的模樣。美日韓三國關係現在真的很脆弱。

北京認為「世界處於百年之未有大變局」。中國崛起在加速全球的重構，其實西方內部也在經歷一場大的變動。原本牢不可破的盟友關係越來越鬆散，基於同樣意識形態的國家現在在利益面前大動干戈。