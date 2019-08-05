【中美貿易戰】3000億關税當前　中南海的經濟研判

美國總統特朗普（Donald Trump）又一次在一夜之間改變了貿易戰的走勢。經過了7月30日至31日的談判，特朗普8月1日發佈Twitter，宣布在9月1日起向價值3,000億美元的中國輸美產品徵税，税率是10%。

雖然人們對貿易談判的僵局已經感到麻木，但是不應忽視的是，這一次關税的升級意味着中美貿易之中，幾乎所有類別的商品都將受到關税的打擊。

中南海怎樣看貿易戰的升級？

對於這次談判，人們都能夠想象8月1日橢圓辦公室中的情景——美國貿易代表萊特希澤 （Robert Lighthizer）向特朗普匯報談判的情況，特朗普對談判進度的不滿大概也都寫在臉上。徵關税吧，兩人一拍即合。

中美談判再遭阻礙，特朗普繼續升級對華關税。（Reuters）

特朗普在Twitter上說，不滿意中國購買農產品的進度，又說他的「朋友」，中國國家主席習近平並沒能阻止毒品原料芬太尼進入美國。換句話說，特朗普想要一個「大協議」，然而中國連「小交易」都沒能完成。

但是，當中共領導層在中南海聽取談判的進度時，他們最為關心的可能並不是交易的大小，而是中美採取下一步措施之後，究竟影響幾何。

此前中美談判在5月破裂，中方當時給出三大底線，亮出了談判的底牌：第一，必須取消關税；第二，採購數字符合實際；第三，協議文本必須平衡。

在這些底線美國難以接受的情況下，關税戰的升級也就在意料之中。至於中美在什麼時候達成協議、中國是否要增加美國的大豆進口、以及中國是不是要「用農產品換華為」，這些都是事務層面的談判工具，而並非原則。

因此，中南海必然早已評估了關税對中國經濟可能產生的影響。以過去的三輪的關税加徵為參照，這些影響主要存在於兩個層面，即直接對進出口貿易的影響，和間接對工業的影響。

中美之間的談判存在很大分歧，而對中國來講最重要的是底線。（AFP）

中國市場的外需不會一夜蒸發

關税最直接影響的自然就是進出口貿易。不可否認，外貿是中國經濟增長之中的重要部分，關税的貿易的打擊，也必然反映在中國經濟體量的增速上。

外界一直密切關注中國GDP的變化，以及進出口數據在貿易戰下所受的影響。上半年中國經濟增速6.3%，第二季度降速到6.2%，低於去年6.6%的GDP增速。據中國海關統計，上半年中國外貿進出口總值14.67萬億元人民幣（1人民幣約合0.15美元），比去年同期增長3.9%。

然而總量的變化並不是全部。

上半年，按照中國官方數據，中美之間的貿易總值下降9% ，佔中國外貿總值的12%。但是中國對歐盟貿易總值為2.3萬億元人民幣，增長11.2%，佔中國外貿總值的15.7%；中國與東盟貿易總值為1.98萬億元人民幣，增長10.5%，佔13.5% ；中日貿易總值為1.03萬億元人民幣，增長1.7%，佔7%；對俄羅斯、沙特阿拉伯、埃及這幾個「一帶一路」合作國家的進出口分別增長11.5%、34%和11%。

上海談判中，中美貿易磋商團隊牽頭人舉行了兩天的會談。（AFP）

東盟超過美國，成為中國的第二大貿易伙伴，足以說明中中國市場的外需並不會因為貿易戰而一夜蒸發。即使是中美貿易之中，美國自華每年進口5,000億美元之多的商品，也難以完全找到替代。

雖然特朗普認為中國「操縱貨幣」來促進出口，可是貿易戰以來，人民幣總體來講有貶有升，在2019年第一季度對歐元和日元甚至有所升值，對美元的貶值一直控制在一定範圍之內。這體現了人民幣匯率改革之後，匯率浮動的獨立性，也說明全球對中國的外貿需求不完全是因為匯率的刺激。

中國經濟轉型的過程早已開始，貿易對經濟的拉動作用本就在2008年之後呈下降趨勢，在貿易戰之前對GDP的增長貢獻率就曾跌落負數，而消費對經濟的貢獻度則大幅增高。2018年，中國淨出口對 GDP增長的貢獻率為-8.6%，拉動GDP增長已經降到 -0.6%。從外貿拉動到消費拉動，中國經濟結構的升級，在貿易戰下可能被迫提速。

貿易戰對中國第二產業的打擊有限

美國徵税，中國反制，這樣的升級已經進行了幾輪，如中國官方常說的那樣，的確誰都不可能是贏家。在全球產業鏈日漸成熟的今天，中美之間的貿易構成有大量的 中間產品，中國的600億美元商品反制清單之中，徵税最重的除了農產品和食品之外，也同樣有電阻、電容、半導體及可控硅等元器件產品。

特朗普認為對中國的關税和科技戰將打壓中國製造業，但是華為的例子證明這並不輕鬆。（Reuters）

無論誰向誰徵税，首當其衝受損的是企業和工廠，中美都是這樣。這就是為什麼特朗普多次表示，企業和資本正因為貿易戰「撤離中國」。從美國竭力圍堵中國科技企業的情況來看，中國的高端製造業以及科技領域，更是美國緊盯的目標。

進口高科技零部件的成本上升，甚至無法進口美國的科技產品，從某種程度來說的確是對一個企業的「一劍封喉」。但是從現在的情況看，以此壓垮中國的工業製造業並不容易。

特朗普和萊特希澤無非是想重演80年代美國對日貿易戰的「輝煌」，對日本產業造成巨大打擊。然而，無論從經濟體量、產業機構和外貿依存度來看，中國和日本都完全不同。

從80年代初日本一半以上的汽車用於出口，到《廣場協議》簽訂後，日本機械工業產品出口佔總出口的比例上升到1990年的74.9%，日本產業結構雖然不斷變化，但是始終較為單一，且和美國的產業鏈重合度高，形成極強的競爭關係。

而中國已經成為130個國家的最大貿易伙伴，自身形成了龐大複雜的完整產業鏈，且和美國的產業結構仍然具有很大的互補性。今天中國正在 發生的產業鏈轉移，有很大程度上是產業升級的結果。

GDP增速下降的同時，中國國家統計局7月28日發佈數據顯示， 2018年中國全國新產業、新業態、新商業模式經濟增加值佔GDP的比重為16.1%，按年提高0.3%，這些產業包括現代農林牧漁業、先進製造業、新型能源活動、節能環保活動等。

其中，這些產業在第二產業發展更快，增加值現價增速達到15.1%，比2017年提高3.2%。在貿易戰壓力下，中國第二產業在通過結構的改革找到新增長動力。外資對中國市場的熱度有增無減，更說明了中國經濟的潛質。

華為公司在美國的打壓之下能夠厚積薄發，也給中國的創新科技領域注入了信心。當然，中美之間的科技之爭仍將繼續，美國的巨大優勢也是現實。只不過在對華貿易戰上，不僅中國的損失值得擔憂，特朗普不惜以美國消費者的生活成本為代價來遏制中國，也許結果得不償失。