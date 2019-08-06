特朗普不顧反對升級貿易戰　美國對兩個調控工具「上癮」

中美貿易戰在上海談判之後繼續升級，8月5日美國財政部又正式把中國列為「匯率操縱國」。 美國總統特朗普（Donald Trump）宣布9月1日開始向中國輸美價值3,000億美元的產品徵收10%的關税之後，白宮決策過程中的細節逐步浮現。

美媒《華爾街日報》報道稱，美國的貿易談判團隊在8月1日回到華盛頓，向特朗普報告談判情況。由於美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）無法向特朗普保證中國會促進美國農產品的出口，特朗普感到十分沮喪，並且直接指示「徵税」。

根據該報道中的消息人士所說，在場包括鷹派國安顧問博爾頓（John Bolton）在內的所有顧問全部反對徵税，除了美國貿易與製造業辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro）。但是最終特朗普的堅持讓所有人不得不讓步。

正在籌備2020年選戰的特朗普，對外政策保持強硬。（AP）

另外路透社報道稱，特朗普決定向中國徵税相當迅速，立即要求萊特希澤給中國國務院副總理以及談判牽頭人劉鶴打電話，告知美國即將宣布關税，而當時是北京時間的凌晨1時左右。萊特希澤表示可能聯繫不到劉鶴，特朗普則直接讓他「留言」。

降息+貿易戰 特朗普提振經濟的法寶

被稱作「關税人」的特朗普，無論是對關税的執着還是徵税的急迫程度，都確實不枉此稱號。

正在為2020大選全力準備的特朗普，在決定向中國徵税的當天還在俄亥俄州有一場聚眾集會。他對中美談判的失望，很大程度上是來自於無法向農業州選區的農民給予肯定的承諾。

中美貿易戰正在讓中國尋找其他農產品進口產地。（VCG）

8月6日，中國商務部宣布，中國相關企業暫停新的美國農產品採購。特朗普的承諾更難兑現了。

特朗普一向對美國的經濟數字相當重視，他也知道，一個總統是否能連任和美國經濟情況有很大的關聯。這也是為什麼他一直向美聯儲施壓，批評美聯儲的政策沒有給予經濟增長更大的空間。

就在特朗普宣布向中國加徵關税的前一天，美聯儲終於宣布降息25個基點，將聯邦基金利率目標區間下調至2.00％-2.25％，這是美國金融危機以來的10年之中第一次降息。

即使如此，特朗普仍然表示「失望」，認為應該更大幅度的降息。此前，他曾十分不滿地表示美聯儲對他「不公平」，羨慕前總統奧巴馬（Barack Obama）時期曾經的負利率。

美聯儲在特朗普的壓力之下終於降息。（Reuters）

降息促進貨幣的流通，讓美國已經在復甦的GDP增速更加漂亮，而貿易戰是要保證美國的產品在全球佔領足夠的市場，以關税威脅其他國家進口更多美國產品。兩者在特朗普看來都是能夠「讓美國再次偉大」的法寶。

百試不爽 美國早已對此上癮

這兩個工具並不是特朗普的原創。

拿貿易戰來說，美國早在上世紀70年代就發起過美歐貿易戰，針對農產品和鋼鐵領域，後來又在90年代對歐共體發起公共採購領域的貿易戰，上世紀80年代對日本的貿易戰更是影響深遠。

美國此次對中國的貿易戰，很大程度上是想要複製美日貿易戰的「成功」，無論是對中國的諸多訴求，還是對華為以及其他中國科技公司的打壓，也都和當初對日本的做法有相似之處。美國的汽車產業、半導體行業的確獲得了喘息，市場佔有率因此提升。

而回顧上世紀80年代以來美國的降息歷史，可發現美國以降息應對危機、滯漲、股災等等情況幾乎已成為習慣，甚至是已經有些「上癮」。

將近40年來，美國共有過6次降息周期，其中有4輪是發幅度降息。第一輪降息周期是1984年，兩年間美聯儲將利率從11.5%降低至5.875%；第二輪降息從1989年開始，降息的利率起點成為9.8125%，第三輪降息從2001年開始，降息起點降低到了6.5%。而現在的降息如果成為新一個降息周期，它的起點則是2.5%。

中美貿易戰不是美國第一次發起貿易戰，此前對日本、歐洲都有過類似政策。（AFP）

降息是刺激經濟的有效辦法，但絕不應該是唯一的方式，特別是降息起點已經接近0的情況下，繼續使用該工具是不可持續的。

一生病就輸血 掏空自愈能力

其實，無論是貿易戰還是降息，都不能解決經濟體的結構性問題，這些措施看似一次次讓美國「贏」了別的國家，又把美國從一次次危機中解救出來，但是終究不是上策。

中國外交部常回應美國的貿易戰是「自己生病，讓別人吃藥」，雖然並不全面，但的確說出了美國政府的心理。美國善於利用強大的貨幣工具、經濟體量以及科技優勢來施壓，貿易戰看似打壓了歐洲國家和日本，卻並沒讓美國的產業空心化問題徹底解決。

降息更是具有很多的「副作用」。美聯儲降息第二天，美國股市並沒因此振奮，反而是三大股市齊下跌，這從某種程度上說明人們對降息的期待並沒被實際的降幅滿足。降息對經濟的刺激也隨利率的降低而遞減。

在持續低利率的情況下，政府更加缺乏調控的工具和靈活性。當前美國經濟並沒處在危機狀態，經濟增長和就業率還處在歷史高位，這種情況下的「預防性」降息，承擔的風險其實比收益更大。

其實，徵關税和降息都是對調控者來講，簡單易得，短期能看到成效的方法，這才是特朗普酷愛兩者的原因。然而，當本來健康的肌體對這樣的「猛藥」上癮，自愈能力也就隨之被掏空，當深層問題真的被暴露，那麼今天的一切則只會降低那時社會抵禦危機的能力。