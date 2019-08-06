特朗普希望人民幣「破7」嗎？

8月5日，美元兑人民幣離岸價終於「破7」，升至7.11，為金融風暴以來最高點。伴隨特朗普在Twitter上指控中國操縱匯率，財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）同日宣佈將中國列為「匯率操縱國」。 但回想六月G20峰會前，特朗普尚豪言「關税正在殺死中國，生產線和資金正在撤離中國。」他理應對人民幣匯率「崩盤」開心才是，為何又要出大棒「懲罰」中國呢？

同特朗普早前理解類似，不少輿論將人民幣匯率下跌視為中國經濟下滑，外資不信任中國信號。今年1至5月中國實際利用外資數達3,691億元人民幣，較去年同期成長6.8%；其中德國對華投資增長近101%，即使美國對華投資亦上升7.5%，反應外國資本並未對中國失去信心，特朗普口中「資金正撤離中國」似乎不太公允。

美國財長姆努欽昨日發表聲明，正式將中國列為匯率操縱國（Reuters）

儘管「破7」在中國迅速成為話題，官方反應卻淡定許多。央行今早記者會上提及「破7並非潰壩一瀉千里，只是水庫的水位之一，有漲有落。」今年7月，任央行行長16年的周小川對外表示：「對某些人而言，7這個整數位心理感受更強烈，但不必過分關注」，指將「7算」當作底線可能反應過敏。事實上，受美國降息影響，亞洲貨幣自然湧向美國，匯價上月起已全線下挫。韓元7月跌去2.43%，新加坡元亦下跌1.23%。人民幣並非其中孤兒，特朗普早前加徵3,000億美元中國貨的決定亦非人民幣貶值唯一因素。

華府究竟想人民幣怎麼樣

白宮經濟顧問納瓦羅8月4日接受採訪時說，只有中國接納7項條件，貿易戰才會終止。包括老生常談的停止強制技術轉移及技術盜竊、停止傾銷和補貼國營企業，當然也包括「停止操縱匯率」。令人疑惑的是，在特朗普眼中，人民幣匯率下跌乃北京咎由自取，不接受美國設立的「停戰條件」；為何到納瓦羅嘴裡，匯率下跌又是政府操縱匯率所致。

事實上，美國政界自中國加入WTO起，便開始指責北京操縱匯率。2007年起，人民幣匯率成為中美關係核心問題，美國政府在國會施壓下曾多次考慮將中國列為「匯率操縱國」，但最終均未引爆炸彈，兩國更以此為契機建立中美戰略經濟對話機制，延續十餘年。不可否認，當時中國同80年代的日本類似，尚是出口導向國家，若人民幣維持低位，確實有助於經濟發展。但如今出口佔中國經濟比例只是最高峰2006年時的一半，伴隨大量增長的進口需求，已無動機操縱人民幣匯率。

漫天喊價 落地還錢

事實上，中美兩國貿易戰交手近兩年，應該早已熟悉對方套路。北京在「錢能解決的問題」上往往願意讓步，過去亦應承購買美國農產品和科技產品；但對涉及中國發展模式的問題，如產業補貼、知識產權政策，則十分強硬。美方則習慣一次過喊出全部條件，漫天要價；談判過程中則步步退讓，落地還錢。換而言之，中美雙方都心知肚明，美方提出的部分條件根本無實現可能，否則雙方連談判的基礎都不具備。納瓦羅所言「停止操控人民幣匯率」便屬此例，不過是談判中壯聲勢的「假籌碼」。

2005年匯率改革前，美金兑人民幣維持1:8.28的固定匯率。（VCG）

「假籌碼」並非毫無作用。一方面，美國大量工會團體每年仍遊說政府及國會，將中國列入「匯率操縱國」名單中；特朗普2016年競選時的「百日計劃」中，亦宣稱要在上台百日內，將中國列為匯率操縱國。這樣的談判要求「出口轉內銷」後便化作特朗普政府重視工人的證明，在後者群體中獲得選票。另一方面，正如納瓦羅如今所做的，當中美兩國談判失利時，特朗普政府也可將這些「不可能達成的條件」作擋箭牌，指責北京讓步不足。

事實上，華府「漫天要價」的遠不止匯率問題。無論是早前傳出的，要求在中國設立監察辦公室，以「監督協議落實」的「爭端解決機制」。或是更早前要求中國停止產業政策的「制度性改革」，似乎皆屬此例。畢竟，少了他們，中美談判不也持續到如今了。