他們比特朗普更「特朗普」

美國總統特朗普還在為中美貿易戰加碼。8月5日，美國財政部宣布將中國列為匯率操縱國。據《華盛頓郵報》報道，在作出這一決定前，有白宮高官拿着圖表來勸說特朗普，但無果。

類似的場景8月1日也上演過。8月1日，特朗普（Donald Trump）在Twitter上宣布，從9月1日起，美國將對中國輸美的3,000億美元產品加徵10%的關税。《華爾街日報》透露，包括美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）在內的美國官員都表示了反對，特朗普不為所動。

中美第十二輪貿易談判才結束不到一週的時間，根據此次談判達成的共識，中國將購買美國的農產品等。特朗普政府的這些動作無疑是有破壞性的，8月5日，北京宣布暫停購買美國的大豆等農產品。

即便達成共識也會被推翻、對現狀和談判成果不滿便徵税，甚至完全不顧內閣高官的反對，也不顧這樣的行動對美國自身的損傷，外界看到的是一個充滿不確定性的特朗普，也真實感受到了他的瘋狂。

中美邊打邊談的模式還將繼續。（Reuters）

至於他為何會如此，一個很重要的原因便是他要備戰2020年的連任大選，中國是他的一張牌。特朗普會借中國來做文章，那些意欲挑戰特朗普的民主黨總統參選人也不例外，甚至他們比特朗普還特朗普。

還記得，2016年大選期間，特朗普曾用「強姦」一詞來形容中國對美貿易的主導地位。再來看現在民主黨參選人對中國的評價，同樣充滿了惡意。新澤西州參議員布克（Cory Booker）形容中國是一個必須被降服的「極權主義政權」。前國會議員德萊尼（John Delaney）指責中國是「海盜」。民主黨熱門參選人桑德斯（Bernie Sanders）則在6月24日的《外交事務》（Foreign Affairs）期刊網站發文稱，中國的海外經濟行為是「獨裁資本主義」。

特朗普政府高官不斷抱怨中國佔了美國便宜，中國偷竊美國的知識產權等等。對此，民主黨參選人同樣這樣認為。布克就表示：「中國人一直在利用美國和地球上的其他國家。他們不會公平地鬥爭。他們竊取我們的知識產權。他們強迫技術轉讓……我們需要對付他們。我們需要與他們戰鬥。」

在7月31日的民主黨參選人第二輪辯論中，俄亥俄州聯邦眾議員瑞安（Tim Ryan）認為：「中國長期以來一直在濫用經濟系統。他們偷竊知識產權。他們補貼產品。他們侵蝕了製造業。我們把我們中產階級的財富轉移到了1%的富人手中，或者是轉移到了中國，而他們則利用它強軍。」

民主黨參選人也在學特朗普的競選策略。（Reuters）

桑德斯則表示，自己如果當選，他會在上任第一天就開始重新全盤審查對華關税，聽取專家的意見，了解哪些關税是奏效的，哪些政策能夠更好地幫助美國工人並改變中國的行為。

民主黨黨內新星布蒂吉格（Pete Buttigieg）提醒：「我們要認識到，中國帶來的挑戰很嚴峻。不是搖搖手能打發掉的。中國正利用科技來完善獨裁統治。」

參議員貝內特（Michael Bennet）形容中國的貿易政策為「重商主義」。華裔企業家楊安澤（Andrew Yang）則說，要打擊中國在貿易中的「不當行為」。

7月11日，美國前副總統拜登（Joe Biden）在一場有關外交政策的演講中表示「確實需要對中國強硬」，「如果中國為所欲為，它將繼續掠奪美國的技術和知識產權，或者迫使美國公司為了在中國做生意而放棄這些知識產權。」

不只是美國自己要「對付」中國，民主黨人中不乏一些要求美國與盟友合作的聲音。戴勒尼（John Delaney）提到，支持《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）以遏制中國。得州民主黨人歐洛克（Beto O'Rourke）還指責特朗普未能與盟友一道孤立中國。拜登7月11日亦提到，要聯合其它民主國家向中國施壓，要求中國停止補貼煤炭出口。

《紐約時報》在民主黨參選人第二輪辯論時曾這樣評價：今年，幾乎所有的民主黨總統參選人都支持對華強硬。的確，拜登5月曾稱「中國不是美國的競爭對手」，招致了輿論的指責，之後，他才轉變了口風。在6月的民主黨總統參選人首輪辯論中，現場的10名參選人在被問及「美國目前面臨最大的地緣政治威脅是什麼」時，有4人都回答了「中國」。

對華強硬現在可以說已成為美國政界的「政治正確」。特朗普過去幾輪對華加徵關税基本得到了國會的認可，諸如國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等甚至認為特朗普做的仍不夠多。在這樣的一個大氛圍之下，特朗普在中國議題上不能做出絲毫退步。

現在美國已經進入選舉季，當年特朗普靠着「語不驚人死不休」的言論賺足了眼球。當外界越來越習慣他的出格時，謀求總統之位的民主黨參選人也會採取類似的策略，甚至「青出於藍而勝於藍」。這些都會促使特朗普在對華強硬的路上越走越遠，也越來越難回頭。