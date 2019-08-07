貿易戰再升級：北京的「預防針」　華府的「強心劑」

中美貿易戰持續發酵，美方籌碼加增將在9月1日對中國3,000億美元的商品加增10%的關税，這也意味着美國已經把對中國的全部貿易額（5,500億美元）Show hand all in。

8月5日，美國財政部又正式把中國列為「匯率操縱國」，以此回擊人民幣對美元「破7」的局勢，特朗普更是發表推文譴責中國。兩國貿易戰也因此再次升級。

中美經濟「動中見穩」

中美貿易戰打了一年多，雙方的經貿也因此出現不小波動，但從中美經濟數據上看，雙方整體情況還是較為穩定。中國的經濟更是「動中見穩」。

特朗普不顧反對執意要對中國3,000億商品開徵10%的關税。（AP）

自貿易戰開打之後，中國經濟受到一定的波動。比如中國的國內生產總值（GDP）增長放緩。據公開數據顯示，中國2019年上半年的GDP按年增長為6.3%，比2018年的6.6%有所下降。

還有，中美之間的貿易額也明顯下滑。中國海關總署7月公布的進出口數據顯示，2019年上半年，東盟超過美國，躍升為中國第二大貨物貿易伙伴，美國落為第三。

不過，中國外貿進口卻保持增長。中國海關統計顯示，2019年上半年中國外貿進出口總值14.67萬億元人民幣（1元等於0.14美元），比去年同期增長3.9%。其中，出口增長6.1%；進口增長1.4%；貿易順差擴大41.6%。這些數據足以說明，中國的外貿結構依舊良好。

再看美國的情況看。美國2019年第二季度實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長2.1%，低於前一季度3.1%的增速。同樣受到貿易戰的影響，中國已不再是美國最大貿易伙伴，墨西哥和加拿大與美國的交易額自2005年後首次超過中國。

但美國2019年上半年的進口額較去年同期增長1.5%，至1.568萬億美元。美國從越南的進口飆升33%，從日本、韓國、墨西哥和歐洲的購買量也有所上升，基本也穩住了自己的進出口貿易結構。

基於以上數據看，貿易戰對中美經貿上造成影響，但也並未有如外界所言鬥得如此你死我活。這誠然是因為雙方的經濟實力，更與兩國在經濟上各行其是的表現有關。

中國提早打下「預防針」

中國共產黨2012年召開第十八次全國代表大會之後，便開始着手進行中國經濟結構性的轉型，讓中國產業進行升級和優化。

中國有此考量，一是因為沒有一個經濟體可以維持永遠的高增長，在經歷了一段時期的高增長之後，就下行進入

中增長時期，中國也不會例外。為了對此預防，更為該國經濟的可持續發展，並步入經濟強國之類，中國必須進行產業升級，調整結構。

二是美國渲染的中國威脅論已經讓該國意識到，自己的崛起引發了美國的忌憚，中美在國際上的激烈競爭也讓中國不能忽視美國在未來會針對自己的可能性，為此也要做出設防。

基於此，中國在政府2016年便下設去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板等五項任務。

自2018年開始，還大規模的減税降費舉措。2018年中國全年減税降費規模約為1.3萬億元，超出原定目標。到2019年，中國政府減税降費規模進一步擴大。中國已經從1月份開始擴充了個人所得税的減税項目，並開始面向中小微企業實施減税。此外還討論減輕增值税和社會保險費。

中共十八大後，中國政府就開始大力推進經濟結構轉型。（Reuters）

此外，中國政府已經宣布在2019年繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，以此應對內部經濟轉型壓力及外部不確定性的風險。

可以看到，中國為經濟轉型已經做了很多，也出現了成效。據公開數據顯示，中國2018年的淨貿易順差佔GDP的比重已經從2008年的8%下降到1.3%，已經低於美國的3%，而內需目前已經成為中國經濟主要動力。

這樣的結構變化意義並不小，這意味着，即便美國對中國開打貿易戰，以淨貿易順差目前在該國經濟中的佔比，特朗普難以撼動中國經濟之本。

這也是為何美國總統特朗普（Donald Trump）前首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）表示，中美貿易戰「並沒有真正衝擊中國經濟」。

美國繼續注入「強心劑」

與中國不同，美國經濟由此表現並未調整結構而來，而是依靠「吃老本」和注入「強心劑」起到的功效。

美國是世界第一大經濟體，其強大的經濟體量和實力是它向中國開打貿易戰的最大底氣。但貿易戰是雙刃劍殺敵一千，自損八百，尤其還是在全球經濟聯繫如此緊密的今天，特朗普如此行事必會對美國經濟產生一定的影響，美國第二季度經濟增長下調，國內個人消費按月支出增高4.3%都是例證。

對於注重經濟數字的特朗普來說，這並不是他想要的成績單。這也是為何特朗普此前一直向美聯儲施壓降息，並批評美聯儲的政策沒有給予美國經濟增長更大的空間。

7月31日，美聯儲宣布降息25個基點，以此滿足市場期待。就美國經濟面而言，美國經濟受十分依賴貨幣政策，美聯儲的降息可以促進貨幣的流通，讓美國GDP增速上漲。這也是美國80年代在應對金融危機、滯漲、股災等等情況的慣用手段。

再加上，特朗普善於利用強大的貨幣工具、經濟體量等優勢，以關税要挾各國進口美國商品。兩相結合，這對美國經濟來說的確起到一定「救急」效果，這也是美國經濟維穩的一大舉措。

值得注意的是，這樣的方式並沒讓美國製造業迴流，解決其產業空心化問題。該舉措與一個病人在病危之時，醫生給予一針強心劑的效果一致，僅僅是治標，而不治本。

更重要的是，這樣的方式及不僅效果短，還不可多用。美聯儲降息第二天，美國三大股市齊齊下跌，這從某種程度上說明美聯儲的降息的舉措並沒有滿足市場的實際期待，降息對經濟的刺激出現了一定程度的「免疫」。

若美國持續降息對其經濟有着巨大的隱患，難保不會出現難以掌控的「副作用」。畢竟美國目前經濟並沒處在危機狀態，各項數值都較為穩定，在這樣的下的「預防性」降息，使用藥效如此之高的「強心劑」，極有可能會弄巧成拙。

美國目前還是世界第一大經濟體，依舊可以依靠自己的體量優勢為施壓他國，為自己經濟注入活力。但隨着國際經濟格局的不斷變化，美國的經濟「老本」也開始見底，自身的經濟結構也沒做出改變，美國自救的「強心劑」是否還能發揮同樣的功效，還是未知之數。