24小時內貶值加停購　中國最快反制讓特朗普意外

中美上海貿易談判後，美國總統特朗普上週宣布他將從9月開始對剩下的3,000億美元中國商品加徵10%關税。當時美國貿易團隊絕大多數人反對這一關税舉措。特朗普和美國官員也認為，北京不會採取反制舉措。但是，北京時間8月5日，中國人民幣匯率「破7」，促使美股道瓊斯指數當日急挫700點，損失近3%。

特朗普不顧貿易團隊的反對，堅持將中國認定為匯率操縱國。（VCG）

大概10個小時後，特朗普（Donald Trump）發佈Twiiter，明確指出這是中國「操縱匯率」。隨後，美國財政部發布聲明，宣布將中國列為匯率操縱國。在這之前，中國商務部發出聲明表示，鑑於特朗普的新的關税威脅，中國相關企業已經暫停採購美國農產品。

中美貿易關係在24小時內驟然緊張，中美貿易戰、科技戰正式轉向了金融領域。加上中國暫停進口美國農產品，中美貿易戰似乎註定會一直拖下去。短期內中美貿易談判達成協議的可能性也越來越小。對於這一局面，美國貿易團隊中的萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）之前可能已經預想到，但對於特朗普而言，他可能沒有想到中國的反制會如此之快和激烈。

按照以往加徵關税的威脅邏輯，特朗普希望中國能夠在正式關税生效前，向美國做出一定的讓步，或者至少通過雙方貿易團隊的接觸，向美國做出一些購買農產品的承諾，以此讓美國取消或調整關税威脅。但此次不一樣，特朗普剛剛宣布關税威脅和美聯儲降息不久，中國就採取了行動。

現在特朗普似乎看不懂中國的所作所為，而不是中國看不懂特朗普會做什麼。換言之，特朗普的底牌都已打出，而中國政府則非常了解特朗普的短期目的，即通過向中國傾銷大量農產品，以滿足國內政治選民。諸如威斯康辛州（Wisconsin）和艾奧瓦州（Iowa）等中西部州，都是很容易受貿易戰影響的州。特朗普必然會以自己的連任利益為重。

而且，通過前十二輪的談判來看，特朗普聚焦農業產品對中國的出口。北京對此非常了解。

特朗普和其貿易團隊對中國領導人習近平的態度會不會發生改變。（Reuters）

有分析認為，中國政府暫停或擱置農產品進購大單算是一種低成本的高級戰略。從經濟層面來看，特朗普宣布對3,000億美元中國商品加徵關税的理由之一，就是中國並沒有及時兑現購買美國農產品的承諾。現在中國允許部分企業停止部分進購大單，是中國能夠輕而易舉做出的決策，畢竟美國的這種指控並不是第一次。這也是中國「順勢而為」的表現。

北京也知道，特朗普威脅加税、將中國列為匯率操縱國，均遭到了其貿易團隊的質疑和反對。這是特朗普政府內部意見不統一。這就意味着，至少在貿易談判桌上，中國政府了解萊特希澤和姆努欽的真實立場。

而且，人民幣貶值並不等於中國操縱匯率。國際輿論中也有一些質疑美國做法的聲音。中國央行也強調，人民幣貶值是受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關税預期等影響。中國央行行長易剛也提到，人民幣貶值是市場驅動和決定的，現在人民幣的匯率波動是在合理穩定的範圍內。

但從當前雙方升級貿易戰的做法來看，中美兩大經濟體似乎都沒有抵達「必須達成貿易協議，以緩解彼此經濟困境」的臨界點。兩國領導人也不輕易向對方示弱。而中國的反制說明，中國不希望一直被特朗普勒索和單方面施壓，中國也有不妥協、單方面「升級」貿易戰、增加貿易談判籌碼的能力。

這就是特朗普之前沒有想到的，也是接下來他可能會逐漸意識到的一點。也就是說，他能夠將貿易談判視為討價還價、甚至敲詐勒索的平台，那麼中國政府也會通過自己的方式為自己積累籌碼。以前，中國談判的首要目的或許是讓美國取消關税。現在，人民幣匯率降低、停購美國農產品，說明中國似乎並不像特朗普想象得那樣擔心關税影響。而對於特朗普而言，他接下來想要繼續和中國談判，首要做的就是要想方設法讓中國恢復農產品進購大單。