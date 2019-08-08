將華為等企業列黑名單　特朗普變相收回習特會承諾

中國人民幣匯率下調、部分中國企業停止進購美國農產品後，美國總統特朗普不顧財政部的反對，迫使後者宣布將中國列為匯率操縱國。 8月7日，白宮做出進一步行動，宣布從8月13日開始禁止美國聯邦政府機構直接購買華為、中興、海康威視等中國企業的通信、視頻監控或服務設備。 這是美國商務部將華為及其子公司列入「實體清單」後，白宮首次通過國會法案將華為列入「黑名單」。

白宮8月7日在聯邦採購局（GSA）運營的網站上公布新規，是根據2019年美國國會表決通過的《國防授權法》（NDAA）為依據，繼續以國家安全為由，禁止美國動用聯邦資金購買華為等中國企業的設備。對此，中國企業華為表示，美國無視市場自由競爭的原則和根基，打壓華為，此舉在預料之中，華為將繼續向聯邦法院提起訴訟。

特朗普政府這樣做就等於變相背棄中美大阪元首會晤承諾。大阪習特會後，特朗普曾在記者會上公開提到，自己允許美國公司向中國科技企業華為繼續銷售各種產品。而當時中國答應重啟貿易談判的條件之一，也是要求美國取消對華為的制裁，以及取消針對中國商品加徵的懲罰性關税。

今年5月15日，特朗普曾簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，允許美國禁止被外國對手擁有或掌控的公司提供電信設備和服務。同日，美國商務部宣布，將把華為及其子公司列入出口管制的「實體名單」。但是，鑑於美國企業之後的意見反彈，美國商務部2天后宣布，考慮縮減對華為的限制，以防止現有網絡運營和設備中斷。到了5月20日，美國又決定給華為及其合作伙伴90天的臨時許可。

面對中國的反制，特朗普已間接收回解禁中國企業華為的承諾。（Reuters）

可以說，白宮和美國商務部對華為的禁令可謂一波三折，都是因為考慮了國內企業的意見反饋。尤其是同一時期有關華為5G在西方國家應用的爭論，也讓美國的「華為禁令」顯得愈加孤立。德國、法國和英國都沒有如美國所期待的那樣封殺華為設備。

此次通過NDAA將華為列入黑名單，應該是特朗普政府為了應對「人民幣貶值」和「中國停購美國農產品」，改變之前計劃，提前拿出這一方案。根據《華爾街日報》報道，白宮本打算在2020年利用該法案執行這種華為禁令，個別美國機構經由國家情報總監批准後，如果符合國安利益，可以獲得和華為進行商業交易的豁免資格。

表面上，這一規定似乎沒有違背美國在大阪習特會中逐步解禁華為的承諾，但實際上是將「華為禁令」寫入美國正式文件。這比商務部的「實體清單」更強硬。特朗普之前曾指責中國未能兑現諾言，儘快從美國大量進購農場品和有效禁止芬太尼流入美國，隨即宣布9月對中國剩下商品加徵新關税。中國商務部隨後宣布，鑑於特朗普的新的關税威脅，中國相關企業已經暫停採購美國農產品。

這是雙方在大阪元首會晤後在諾言兑現層面出現的「新變化」。

對於特朗普禁止聯邦機構購買華為產品，任正非並不感到意外。（Reuters）

美國商務部的「實體清單」和特朗普政府通過NDAA將華為列入黑名單，雖然是兩種不同的對華企業禁令，但都有異曲同工的效果，目標都是華為這樣的中國科技企業，理由都是所謂的美國國家安全威脅。美國企業和聯邦機構都禁止購買華為等中國科技企業的產品和服務，可以說特朗普政府繼續施壓和中國進行貿易談判的策略。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）8月7日明確表示，如果貿易戰持續下去，沒有迹象表明美國經濟會有衰退的迹象。但他強調，特朗普政府希望繼續和中國開展貿易談判，也按計劃在9月初接待中國貿易代表團。他說：「如果能夠達成好的協議，美國可以在關税問題上保持彈性」。

但是，中國調低人民幣匯率引發的兩國金融戰，以及中國取消相關進購計劃，為彼此的貿易談判增加了幾分難度。對於特朗普而言，他的團隊要想繼續和中國談判，首要做的就是要想方設法讓中國恢復農產品進購大單。而中國也會以美國解禁華為等中國科技企業為由，和美國討價還價。如果貿易戰繼續拖下去，似乎對美國的不利會進一步顯現出來。

《華爾街日報》8月7日的社論將主要原因追究於特朗普及其鷹派貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。該社論明確提到，中國沒有操縱匯率。它說，一個諷刺而危險的一點是，特朗普似乎不明白，正是他的貿易政策加劇了匯率的震盪以及美元比價上升的趨勢，如果特朗普想在大選前和中國達成更廣泛的協議，那就應該至少和中國宣布休戰，否則美國就有可能進入緊急衰退。這一點是納瓦羅這樣的人不會告訴特朗普的。