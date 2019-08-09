批准高端材料對韓出口　東京為何給首爾留下一線生機？

日本與韓國之間的貿易糾紛似乎正在出現轉機。

韓國總理李洛淵8月8日表示，自從日本7月收緊芯片和顯示器三種高科技材料出口限制以來，日本批准首份高端材料對韓出口許可。

李洛淵還說，日本8月7日批准的出口許可針對極紫外光刻（EUV）光刻膠材料，這種材料對三星電子的高端芯片代工生產業務至關重要。

此前7月，日本共同社曾透露，日本拒絕韓國針對出口限制展開談判的請求，更是在8月2日宣布將韓國剔除「白色清單」，讓兩國貿易衝突升級。日本的強硬態度超出外界的意料。如今，為何日本出現如此轉變，批准部分高科技材料對韓出口，給韓國留下一線生機？

分析認為，這可能與以下三點有關。

首先是選舉的考量。此前日本對韓國施壓的原因或多或少在於日本七月下旬的國會參議院選舉，借強硬打壓韓國的方式賺取民意。

如今，日本參議院大選已經結束，安倍晉三率領的執政黨也贏得參議院半數以上席位，繼續維持執政優勢。日本政府也可以適當放鬆對韓國的施壓，給兩國今日的「和解」留下餘地。

其次，韓國在日本政界多少還有一定影響力，其中包括三星等巨型財閥，與日本政界商界有數十年往來。

在日本宣布限制向韓國出口半導體材料後，文在寅立即與30個企業高層商討應對之策，三星電子公司高層也在其中。之後「三星太子」集團副會長李在鎔7月7日即飛抵日本東京，會見日本財經界人士，藉商界向日本政府施壓，如今日本政府適當放鬆對韓國的制裁，也是情有可原。

不過，日韓糾紛並不會因此而結束，這種暫時的「放生」，亦更像是日本給予韓國的暫時「喘息」。

安倍贏得選舉後，開始放鬆了對韓國的制裁。（VCG）

三十年前，日本可謂是全球半導體產業的霸主。日本企業在1985年首次位居全球半導體銷量排行榜的第一名，其後五年內在半導體產業方面佔據着全球的半壁江山。

但好景不長，美國發動的貿易戰改變了一切。為打擊日本在半導體的強盛，美國以貿易戰威脅，逼迫日本簽訂《廣場協議》，從而導致芯片製造產業向韓國和中國台灣轉移，成就了美韓主導世界芯片市場的局面。

雖然日本並未因此退出半導體市場，而是將本國該產業的重心轉移至產業鏈上游的半導體材料和半導體設備兩大模塊。但日本在半導體產業上早對美韓積怨已久。

如今，美國總統特朗普向中國發動貿易戰，企圖讓製造業迴流美國的做法，或多或少給了日本一些啟示。在全球產業正在面臨重新的分工調整，不排除東京政府想借向韓國發動貿易戰，讓半導體產業鏈最大程度的迴歸本國，重新制霸半導體產業鏈。

但在全球經濟不穩的背景下，制裁韓國顯然是一種負向的經濟舉措，此時施壓韓國半導體產業的舉動，極有可能會對國際半導體市場產生一定的負面的影響，並不利於日本。至少在目前的產業經濟層面和國際關係層面來說是不理智的。此次日韓糾紛雖然遠未結束，卻也不至於演變為你死我活的爭鬥。