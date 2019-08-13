博爾頓訪問英國是趁火打劫

美國總統國家安全助理博爾頓8月11日抵達英國倫敦，開始對英國為期兩天的訪問。這是英國首相約翰遜上台以來，美國最高級別官員訪問英國。

博爾頓（John Borison）此次訪問行程安排得很滿：12日，他與英國內閣秘書塞德維爾（Mark Sedwill）共進午餐，之後與約翰遜（Boris Johnson）的首席戰略顧問利斯特爵士（Sir Edward Lister）會面。當天晚些時候，博爾頓會見英國財政大臣賈偉德（Sajid Javid）。13日，博爾頓與英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）以及新國防大臣華萊士（Ben Wallace）等官員會面。

根據媒體披露的消息，博爾頓此次訪問將敦促英國新政府對伊朗和華為採取更強硬的立場。

博爾頓（右）和蓬佩奧（中）在特朗普政府內扮演的角色並不友好。（AP）

對於英國來說，目前的要務是如何脱歐。再者，在美國與伊朗對峙氛圍愈發白熱化的今天，各方都儘量避免站隊一方，英國也有過親身經歷：伊朗扣押英國的油輪。再到華為問題上，美國的不少盟友都走的是模糊路線，儘量避免得罪中國，文翠珊政府也採取了拖延的方式。

如今，博爾頓強行將伊朗和華為問題塞進此次訪英行程並要求英國表態，明顯是有着自己的私心的，甚至可以說是趁火打劫。

美國看到了約翰遜政府的被動。約翰遜是「脱歐派」領袖，多次強調英國必須按期實現脱歐，即使代價是無協議脱歐。在勝選後的演講中，他更是信誓旦旦地保證，英國會在10月31日的最後期限前脱歐。

英國脱歐勢在必行，但英國必然要面對的一個問題是：脱歐之後該怎麼辦？與英國有着「特殊關係」的美國必然是約翰遜的選擇，英國只會進一步捆綁與美國的關係。

從經濟層面來看，儘管美國方面依舊很強硬，要求英國重新考慮對美國科技公司的徵税條款，但約翰遜急於與美國達成自貿協議。約翰遜上台以後與特朗普多次通話，就在上週，兩人通話兩次，白宮的聲明稱兩人討論了「貿易、5G和全球安全」問題。在8月23日至24日的法國G7峰會期間，兩人還將舉行會晤。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）與國際貿易大臣卓慧思8月6日至7日訪問華府，獲得了美國總統特朗普以及副總統彭斯（Mike Pence）的接見。7日，藍韜文與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與博爾頓會面。卓慧思與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）會面。蓬佩奧還提到，美國準備好在英國完全脱歐後馬上和英國簽署貿易協議，「站在門口台階上，手裏握着筆。」

約翰遜尋求脱歐，但脱歐後英國該何去何從，也是他要考慮的問題。（Getty）

作為英國最大的貿易伙伴，美國對英國的重要意義自不必多說。而脱歐之後如何維持自己的貿易強國地位，英國仍需要藉助美國的力量。這種依賴關係使得美國有了可以和英國要價的籌碼。正如美國前財長薩默斯（Lawrence Henry Summers）所說的那樣：「當你的合作伙伴已經到了絕望的地步，就是你拋出最苛刻要價的時候。」

而從軍事安全層面來看，英國也面臨尷尬或者要提前做好準備的局面。在伊朗扣押英國油輪之後，英國尋求建立以歐洲為中心的海上安全力量，對此，法國和德國並不買賬。之後，8月5日，英國宣布加入美國牽頭的霍爾木茲海峽護航任務，而美國的大多數盟友，法國、德國、日本、澳洲等都拒絕了美國的「護航」建議。英國力挺美國的姿態其實也說明了它對美國的依賴程度。

至於華為問題，蓬佩奧此前已經多次明確表示，歐洲和其他地區的國家需要了解使用華為電信設備的風險，並威脅美國不會與那些和華為合作的國家進行情報分享。這種威脅也讓英國考慮與美國唱反調的後果。

特朗普政府一直宣稱「美國優先」，不讓他國佔美國便宜。但美國不會放過任何一個可以佔別國便宜的機會，即便這個「別國」是自己的盟友。從博爾頓7月底訪問日韓重點不在於調停矛盾，而是重在要求日本加入中東護航聯盟、提高韓國的安保費用，再到今天他施壓焦頭爛額的約翰遜政府站隊，都已經是證明。