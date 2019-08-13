特朗普極限施壓　美聯儲的獨立困境

除了中美貿易戰，美國總統特朗普對美聯儲的極限施壓也成為了國際輿論關注的焦點。進入2019年後，特朗普（Donald Trump）就一直對美聯儲批判不斷，並逼迫該機構降息。6月，特朗普批評美聯儲沒有降息，繼續向其施壓，要求改變貨幣政策。並直言，美聯儲他們犯了一個大錯誤。他們提高利率的速度太快了，」還說，「這不僅僅是鮑威爾的問題。你知道，美聯儲有些人真的不是我的人。」

7月，美聯儲宣布降息25個基點。特朗普卻沒有因此滿意，反而要求美聯儲繼續降息。8月7日，特朗普在Twitter上發表了他對美聯儲的最新批評，稱美聯儲「必須更大幅度且更快地降息，現在就停止荒謬的量化緊縮」。

特朗普與美聯儲的「恩怨」引起了外界對美聯儲貨幣政策政治化的批判。美聯儲前副主席費希爾（Stanley Fischer）認為，特朗普對美聯儲政策的批評給鮑威爾製造了非常尷尬的局面，這也讓美聯儲將不能完全獨立於政治。

美國一直信奉自由的市場經濟，即不依靠產業政策與國家計劃來干預經濟活動。在此這過程中，美國堅稱，美聯儲扮演的是維持宏觀經濟穩定的「看門人」角色，與中央銀行的職能類似。但為了防治美聯儲受制於政府，也為了最大限度的保證經濟「自由」，美聯儲的所有制並非國有，而是由3,000多家會員銀行籌辦。理論上說，美聯儲是一傢俬有的上市機構。

這也是美聯儲標榜其機構組成獨立於白宮、國會，不受制政府的一大原因。美洲銀行美林證券首席經濟學家伊森·哈里斯（Ethan S.Harris）就曾評價，美聯儲有較高的獨立性。諾貝爾經濟學獎在內的學術評價體系也常為該機構「塗脂抹粉」。

有趣的是，特朗普如今與美聯儲之間的「拉鋸戰」，以及他多次施壓美聯儲的做法，顯然與他們口中標榜的自由經濟和美聯儲的獨立性並不相符。那麼，美聯儲真的是完全獨立於政府嗎？

從美聯儲的構成看。雖然該機構是一個由各會員銀行聯合組成的獨立機構，獨立於美國政府和國會，其委員會的委員任期橫跨數屆總統及國會議員任期（長達14年），但根本無法完全與政府隔絕，該機構早已深深陷入美國政府體系之中。這主要體現在人事任命和監督制度上。

在美聯儲人事任命上，該機構委員會的七名理事主都由總統提名，參議院任命；而美聯儲的高級僱員也由政府任命。

對於熟悉美國政治的人士來說，歷任總統總是傾向於通過人事任命權來將「獨立」美聯儲政治化：他們會選用自己認為合適的人選擔任美聯儲主席的，以此輔助自己的提出的經濟政策。更直白來說，美聯儲是幫助他們留在「總統之位」上的重要工具。

鮑威爾陷入尷尬局面，美聯儲的「獨立性」也面臨考驗。（Getty）

目前，美聯儲的五位理事和主席均由特朗普提名，國會參議院批准。雖然美聯儲主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）在加息問題上與特朗普「作對」，但他宣布降息的決定除了有市場預期的影響，也有特朗普政府給予美聯儲施壓的原因。

不僅是人事，在監督制度上，美聯儲還要接受國會監督，國會有權調整美聯儲的職權。此外，該機構還要與白宮協調來制定金融貨幣政策。更重要的是，美聯儲雖然表面上不受總統、國會的影響制定政策，但是國會可以制定出讓美聯儲遵守的政策和法案，甚至擁有着廢除美聯儲的權力。也就是說，即便特朗普不能直接辭退鮑威爾，但是參議院依舊掌握着美聯儲的「生殺大權」。

基於此，無論是美聯儲的人事任命，還是該機構的被國會監督的制度，美聯儲很難擺脱政府的影響。美聯儲配合政府調整貨幣政策也已成常態。

時任美聯儲主席馬丁曾在美國前總統約翰遜任期期間實行加息，但在國會通過1968年的增税法案後，美聯儲在1969年時不得不配合國會的法案調整可貨幣政策，重回貨幣緊縮的軌道。

還有，美聯儲前主席伯恩斯在1971年連續降息，以此助力美國前總統尼克松（Richard Milhous Nixon）贏得了1972年總統大選，伯恩斯也因此被嘲諷為「最願意配合政治的美聯儲主席」。

以上分析和例子足以說明，美聯儲本質只是披着「私有上市銀行」的美國政府機構，其貨幣政策的調整總會受到政府制約。美聯儲中鴿派（主張降息）和鷹派（主張加息）的對峙，事實上也是美國政府對美聯儲制約的一大表現。既然如此，美聯儲又何以做到獨立於政治呢？

美聯儲並不是「自由」的，與華爾街內的那些「大到不能倒」的美國國際集團（AIG）、高盛（Goldman Sachs）和摩根史丹利（Morgan Stanley）等企業的境遇相似，美聯儲和這些企業在美國經濟中的重要地位，已經決定着該國政府不會對它們的運營決策和發展狀況袖手旁觀，它們與政府的密切聯繫也意味着無法「自主」與「自由」。

這些道理一直都是美國政府、以及西方政治精英們明白卻不願承認的事實。但特朗普與傳統政治精英不同，並沒有對美聯儲的「獨立性」存有意識形態。這也是為何他如此肆無忌憚的炮轟美聯儲「不是自己的人」，並連逼鮑威爾降息的原因，而他直白也最終扯掉了擋在政府與美聯儲之間的「遮羞布」，讓它們的關係赤裸裸地曝露在國際視野之下。