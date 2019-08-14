博爾頓遊說英國新首相封殺華為會不會成功

美國國安顧問博爾頓8月12日表示，英國官員已經告訴他，新上任的約翰遜政府將重新考慮英國是否應該使用中國企業華為的5G通信網絡。他提到，英國將確保英國通信網絡的安全與適應能力。分析認為，特朗普派博爾頓訪問英國，協調兩國在伊朗、貿易協議和中國等議題上的立場，明顯是將華為和貿易問題放在「國安」範疇之內看待，繼續孤立華為，聯合盟友加大對中國的施壓。

也就是說，博爾頓（John Bolton）想要借英國權力交接之機，勸說約翰遜（Boris Johnson）政府改變文翠珊（Theresa May）政府「有限度使用華為」的政策，轉而採取對華為更加強硬的立場，理由是華為的5G（第五代移動通信網絡）技術會威脅到英國的國家安全。如果英國執意使用華為5G技術，美國的國家安全也將受到威脅，因為美英存在安全情報共享。美國希望包括英國在內的所有盟國都放棄使用華為設備。

博爾頓是特朗普政府內部從國安視角看貿易和經濟問題的第一人。（AFP）

文翠珊政府對華為態度的轉變，主要源自英國政府通信總部（GCHQ）下轄國家網絡安全中心（NCSC）的風險評估及判斷，認為華為的安全風險「可控」，也沒有發現華為產品有「後門」。隨後，文翠珊通過「國安會」一錘定音，允許華為有限制地參與英國5G項目建設。不過，她當時的外交大臣、國防大臣和內政大臣等內閣大員都對華為存在擔憂，只是大家的態度都是暫且讓華為「試一試」。

也就是說，在保守派內部，大家都華為的擔憂一直存在，只不過在政治決策層面不是明確的反對。這就讓博爾頓有空隙可鑽。博爾頓完全可以藉此次英國之行，遊說英國情報及國安系統，促使約翰遜政府重新做出決定。約翰遜政府如何抉擇，可以從以下兩個方面來看。

約翰遜如何看待華為在英國的業務將檢驗他對中國的政策立場。（VCG）

第一，約翰遜政府如何保持英國決策的獨立性。

文翠珊在華為問題上並沒有依照美國要求行事，但約翰遜擔任首相前後，對特朗普政府多個內政外交立場表達支持。在一些關鍵議題上，約翰遜也答應和特朗普保持一致。有媒體分析稱，約翰遜當選首相後和特朗普在短短三週內三次通電話，目的是為英國脱歐後的美英經貿合作協定奠定基礎，希望達成一項成功的貿易協議，此外還希望在伊朗等問題上與英國達成共識。其中也包括在華為問題上的立場協調。

如果約翰遜調整立場，和美國保持一致，那就如同美國《外交事務》雜誌所說，約翰遜可能會對特朗普「百依百順」。

第二，保守政府如何平衡或調整同中國的經貿關係。

如果因為美國要求，英國就封殺華為，其必然要放棄一些經濟利益。而在過去幾年，英國在亞投行、人民幣結算和一帶一路等方面，英國政府都採取了非常務實的對華政策，都做出了符合自身利益的選擇。尤其在前首相卡梅倫（David Cameron）時期，英國和中國甚至經歷了經貿領域的黃金時期。

所以，約翰遜則需要平衡安全和經濟之間的利益關係。如果應美國要求，徹底封殺華為，那就意味着英國保守政府放棄之前的務實路線。

可以看出，隨着貿易戰的不斷升級，特朗普政府依然沒有放棄勸說沒有棄用華為的努力。美國也逐漸意識到，中國當前不會輕易做出讓步，並不急於達成協議。在這種情況下，美國只能繼續通過其他手段加大對中國的施壓，包括升級同中國的技術博弈。

博爾頓結束訪問英國的當天，美國開始禁止美國聯邦政府機構直接購買華為、中興、海康威視等中國企業的通信、視頻監控或服務設備。這是美國商務部將華為及其子公司列入「實體清單」後，白宮首次通過國會法案將華為列入「黑名單」。