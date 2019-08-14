萊特希澤致電劉鶴　楊潔篪紐約晤蓬佩奧　北京如何令美國推遲徵税

中國商務部官方網站稱，8月13日晚中國副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。「中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關税問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩週內再次通話。商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話」。

中方通稿有四個層次的意思，一是美國主動打電話；二是中國提出嚴正交涉；三是繼續通話談判；四是中方更多的人蔘加了通話。

總而言之，中美分歧依舊，談判依舊。

不過值得注意的是，中國商務部的聲明並未提及美方承諾推遲徵收關税一事。

而通話後，美國貿易代表辦公室8月13日當天發佈聲明，決定延遲對部分中國貨品類別加徵10%的關税，時間由原來9月1日，推遲至12月15日。此外，基於對健康、安全、國家安全及其他因素的考慮，有一些中國貨品直接可獲剔除於加税名單之外，將免去10%的額外關税。此外，美國貿易代表辦公室還在準備一份「額外關税豁免商品清單」。

8月13日萊特希澤（左）、姆努欽（中）同劉鶴（右）通話，圖為不久前他們在上海進行談判。（AFP）

特朗普8月13日在新澤西州發表講話時表示，推遲了針對一部分產品的新關税，「目的是為了聖誕消費季，確保人們不會受到影響」。他強調這個決定是在與中方進行了一次「非常融洽的通話」之後做出的。特朗普8月13日在Twitter上稱「一如既往，中國說他們即將向偉大的美國農民進行『大』量採購。目前為止，他們還沒履行該承諾。或許這次將會有所不同！」

很明顯，聖誕消費季是託辭，美國依據中美貿易代表通話的內容，主動做出了推遲部分產品加税的示好信號。特朗普對於中國繼續購買美國農產品仍然抱有幻想和希望。

大阪習特會後中美達成了暫停加徵關税、中國購買美國農產品、美國解禁華為的共識。中美上海談判後，特朗普8月1日宣布對華加徵關税時說，他對談判進程太慢感到失望，認為中國在拖延。同時，他還對中國未能兑現購買美國農產品等一系列承諾感到失望。中方隨即在8月6日宣布暫停購買美國農產品。特朗普8月9日在白宮會見記者時表示，美國政府不會向美國公司簽發向華為銷售的許可證。可以說不久前中美大阪習特會共識幾乎完全被撕毀。

而現在美國主動推遲加税，並期待中國重新購買美國農產品，這實際上是美國有意重返大阪習特會共識。

特朗普宣布加徵關税的同時並沒有叫停上海談判達成的9月進行第十三輪談判的共識，中國商務部只是宣布暫停進口美國農產品並未說不再進口美國農產品，這就說明中美之間的較量是互相加碼的示威。

8月13日楊潔篪（右）在紐約同蓬佩奧（左）見面。（Getty）

中美在農產品採購和落實華為承諾方面的分歧不會是兩次通話，一次上海談判就能夠完成的。8月中美將進行密集的低級別磋商，可能會繼續解決這些問題。中國採購美國農產品對特朗普選舉的意義不言而喻。中美即便不能達成歷史性的協議，至少可以達成一個雙方都滿意的涉及諸多具體事宜的小協議。這是總統選舉之前中特朗普希望做到的。

不過美國只是推遲部分產品加税，美國的這一做法是否會令北京滿意未可知。北京一貫反對在關税的高壓下進行談判。北京何時宣布重新採購美國農產品有待觀察。中美正在就彼此可以接受的心理底線進行試探拉鋸。

另外，8月13日中美貿易戰有進展的同時，中國中央外事辦主任楊潔篪同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在紐約就中美關係交換了意見。中美官方均就此公布了一句話新聞通稿，並未言及討論的內容。中方此前並未預告楊潔篪赴美的信息。楊潔篪此訪的目的是什麼有待觀察。

據悉，楊潔篪此前8月1日就香港問題發聲，批評美國干涉中國內政。此前7月9日楊潔篪就美國國務院批准向台灣出售總值約22.2億美元的武器裝備事表明中方堅決反對的嚴正立場。

中美貿易戰如火如荼的同時，中美在其他各領域的博弈也十分激烈。公布的內容越少事情越大，楊潔篪赴美到底談了什麼，是否和貿易戰有關值得深究。中美之間沒有單獨發生的孤立事件，美國主動推遲部分中國產品加税可能是中美綜合談判的結果。