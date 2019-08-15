誰讓特朗普對3000億美元的關税剎車？

中美貿易戰似乎出現了一些新情況。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）8月14日接受採訪強調，中國未作出讓步，下一輪貿易談判日期仍然未定。但美國推遲對中國關税的實施日期並不是對北京的讓步，而是「不想擾亂聖誕季」。

就在羅斯受訪的前一天。美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）8月13日公開聲明顯示，決定延遲對部分中國貨品類別加徵10%的關税，從9月1日推遲到12月15日後。

此外，基於對健康、安全、國家安全及其他因素的考慮，有一些中國貨品直接可獲剔除於加税名單之外，將免去10%的額外關税。

特朗普突然決定推遲關税實施日期。（AP）

自美國總統特朗普（Donald Trump）8月2日宣布對中國3,000億美元商品徵收10%的關税之後，中美貿易戰再次升級，雙方談判也因此陷入僵局。如今才過兩週不到，美方就宣布推遲這一決策，還豁免了一些中國貨品，美國公布的「讓步」，似乎讓中美貿易談判出現了轉機。

那麼，到底是原因讓特朗普對3,000億美元的關税暫時「剎車」？

根據特朗普的說法，「我們這麼做是為了聖誕季，免得某些關税會影響到美國消費者。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也對霍士財經頻道說，推遲徵收部分關税是考慮到一些美國公司已經和中國簽了用於假日季銷售的購買合同，而他們也沒有辦法避免把成本轉由消費者承擔。」特朗普和納瓦羅說為「聖誕節」，並非信口開河，更不是隨意敷衍。

要知道，美國是內需大國，其消費佔國內生產總值（GDP）比重近七成之多，更是美國經濟的重要動力之一。每年從感恩節到聖誕節（11月至12月）是美國商家最重要的購物季，這段時間的社會消費佔全年消費總額的大約四分之一。最重要的是，美國的消費品大部分都依靠從中國進口。

特朗普當然深知其中利害關係，此前白宮對中國商品增加關税時，會盡量避開向消費品增加「關税」，如今剩下的籌碼（3,000億美元商品）已讓特朗普避無可避。但用盡手中的籌碼，是要付出代價的。

美國零售行業領導者協會2018年12月曾寄給特朗普一封公開信。信中指出，全美超過41%的服裝、72%的鞋類和84%的日常用品都是在中國生產的，「對這些產品徵收關税將是對每個美國人徵税」。

美國鞋類經銷商和零售商協會的統計數據顯示，2017年全年，美國從全球進口了23.8億雙鞋，價值251.4億美元，美國本土製造的鞋僅有2,500萬雙。其中，從中國進口的鞋類數量最多，達17億雙，價值140億美元。

而特朗普8月宣布對3,000億美元中國商品加徵10%的關税，包含了大量的生活用品及各類消費品，例如手機、手提電腦、電子遊戲機、電腦顯示器、玩具、一些鞋類與服飾等。也就是說，關税一旦提高，不僅美國企業，消費者也將直接地體會到貿易戰帶來的痛苦。

美國鞋類經銷商和零售商協會就曾經為此做過計算，美國的關税會讓一雙價值67美元的中國產靴子漲價30美元，一雙售價160美元的耐克運動鞋價格將躍升至200美元甚至更高。

讓人民直接品嚐貿易戰的痛苦，對特朗普來說是一個巨大的威脅。特朗普已經在6月正式宣布競選連任，並正式進入大選狀態。如若此時消費產業受到衝擊，消費者因此哀鴻一片，極有可能對他的票倉產生一定的影響，成為他連任的絆腳石。

特朗普此時選擇暫時剎車，極可能是迫於競選壓力，也為自己營造出了一個「想民之所想急民之所急」的「總統」形象，給自己今後的連任競選打好群眾基礎。

當然這也可能是與美國科技企業的遊說有關。從6月開始，美國四家科技公司戴爾、英特爾、惠普和微軟便發表聯合聲明，反對美國總統特朗普把筆記本電腦和平板設備（以下簡稱「筆記本電腦」）納入此次針對中國商品的關税清單。

不僅如此，四家企業還給USTR的一封電子郵件，請求USTR將筆記本電腦從最終關税清單中移除。基於此，不排除特朗普此時延遲關税，也是各大企業的遊說出現成效的結果。

除以上所提，特朗普推遲關税還可能和接下來的中美貿易談判有關。中美原定在9月舉行的談判，由於特朗普的關税決定面臨取消。特朗普8月9日提到了中美貿易談判破裂的可能性。「我們將拭目以待9月份的會談是否會如期舉行。若能舉行，自然好；若不能，也沒問題。但現在到了某些人要做我們正在做的事情的時候了。」

但特朗普宣布推遲關税的決定後，中國國務院副總理劉鶴8月13日與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通了話。中國商務部官方還表示，雙方約定在未來兩週內再次通話。

由此判斷，特朗普此時推遲關税也算是給9月會談一點善意，緩和中美關係，推進接下來的談判。