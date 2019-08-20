憑着同樣的一頭金髮與民粹政治宣傳，英國首相約翰遜一上台就被美國總統特朗普「誇讚」為英國版的自己。上週一（8月12日），後者更派出白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）一連兩日訪英，與約翰遜及其內閣要員見面。博爾頓指出，約翰遜與特朗普在過去數周已通電五、六次之多，又稱脱歐後英國在對美貿易問題上「永遠排頭」，攻擊數年前時任美國總統奧巴馬指英國將在隊尾的言論。

由於英美貿易在美國氯水雞肉進口、英國國民保健署（NHS）的藥物採購等問題上向來爭持不下，博爾頓就特別指出雙方可先在完全沒有爭議的項目上速戰速決。路透社引述華府官員指出，部份協議可在今年11月1日（即英國脱歐後的第一天）馬上落實，英、美雙方更有可能在本週末的法國G7峰會上訂下貿易協議的路線圖。

不過，以頭戴「國家安全」職銜的博爾頓來談貿易，大家都心知肚明這是要英國在政治上全面靠向美國，以換取貿易利益。

走在唐寧街上、顯得有點格格不入的博爾頓。（路透社）

華為與伊朗 英國關鍵抉擇

早已不是「日不落帝國」的英國，在關鍵外交爭端上仍是舉足輕重。首先，英國是西方世界對華為通訊設備安全問題審查歷史最悠久、最嚴格的國家。2010年，英方已成立「華為網絡安全評估中心監管委員會」（HCSEC）檢視華為產品。前首相文翠珊4月底傳將容許華為參與英國非核心5G通訊建設，就被媒體解讀為「摑了美國一巴掌」。

訪英期間，博爾頓指英國政府會「從頭開始」研判華為問題，無疑是公開宣示英國需在禁制華為一事上「站對邊」，才能換得與美國的貿易協議。

另外，英國是「伊朗核協議」一員，如今更是「貿易往來支持工具」（INSTEX）的成立國之一，支援伊朗繞過美元交易系統對外貿易，而且英伊雙方互扣油輪事件也使英國站到了伊朗問題爭議的最前線。

約翰遜與女友西蒙茲（Carrie Symonds）一同在首相府迎接來賓。（路透社）

文翠珊政府曾經「冷落」美國、呼籲組建歐盟領導的霍爾木茲海峽護航聯盟，然而約翰遜卻一改立場，在8月初宣布皇家海軍將聯同美國海軍為商船護航，似乎是要逐步靠攏美國對伊的極限施壓政策。

不過，如果特朗普以為約翰遜會一味倒向美國，那實在是過度天真。約翰遜政府在參加霍爾木茲海峽護航的聲明中，只將有關行動定義為「國際性」，對美國領導的「哨兵行動」（Operation Sentinel）絕口不提。在目前歐盟各國將繼續推進另建護航軍的背景下，英國最後很可能兩邊都參與。上週四（8月15日），直布羅陀最高法院更決定釋放被扣伊朗油輪，逼得美方公開介入，無疑使英國重回中立位置。

圖左右逢源 險途處處

同時，在博爾頓高舉「英美前所未見的盟友關係」之際，約翰遜卻為雙方貿易前景潑了一盆冷水。他指美方在談判桌上將是「難纏對手」，又特別點出「唯一最重大的協議將是我們跟英倫海峽對岸的朋友與夥伴簽署的那一個」。而且，約翰遜傳出將在本週首度外訪，目的地是法、德，配合他在6月特朗普訪英期間婉拒會面要求的動作，可見約翰遜其實仍想「保持距離」。

船員在剛被放行的伊朗油輪上高舉伊朗國旗。（路透社）

他心知「對美國能打親歐牌、對歐盟能打親美牌」將是英國的最佳位置。在脱歐逼近之際，他想利用美國的貿易承諾向歐盟展示「英國不怕無協議脱歐」，在法、德、意等國經濟不振、愛爾蘭邊境問題無解的情況下，迫使歐盟再作讓步。

這本身已是一場豪賭。英國國內形勢亦是明暗難料：保守黨政府在國會只餘一席多數；超過20名保守黨議員正策動立法阻止「無協議脱歐」；下議院議長白高漢（John Bercow）表明將「竭盡全力」阻止政府中止國會會期；工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）表明將提不信任動議，並去信各黨請求組建「暫時性政府」；更有過百名議員提議提前復會，以阻「無協議脱歐」。

若失去「無協議脱歐」的要脅，約翰遜不但面對左右逢源願望成空，更可能令保守黨失去政權，並再受脱歐失敗重挫，導致疑歐派選民離心離德，使約翰遜重振保守黨的志向不足半年便要宣告「壽終正寢」。這一着險棋，可真是不成功便成仁。

上文節錄自第176期《香港01》周報（2019年8月19日）《美歐夾縫求生機 約翰遜脱歐下險棋》。

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