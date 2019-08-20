不再顧忌貿易談判　特朗普再推80億對台軍售

繼7月向台灣推出20多億美元的軍售案後，根據美國媒體的報道，特朗普政府最近又在推動新的總額高達80億美元的軍售案，其中包含台灣多年來要求的F-16V戰機。

這將是特朗普上台以來規模最大的一次對台軍售。美國總統特朗普8月18日證實了這一計劃的存在。

也就是說，在貿易戰升級的短短三個月內，特朗普政府推動力總額100多億美元的對台軍售案。

上海談判後重啟對台軍售

這筆80億美元的對台軍售案此前因為「中美上海貿易談判」而被推遲。7月中旬，國會議員就曾多次施壓，要求特朗普政府推進這一軍售案。但後者考慮到上海貿易談判，一直推遲至今。上海談判無果而終後，特朗普（Donald Trump）再次威脅9月初對剩下的中國進口商品加徵10%的關税，之後考慮到美國國內消費因素，又將加税的日期推遲至年末。

特朗普似乎不再擔心台灣或香港議題影響貿易談判。（AP）

也就是在這一背景下，特朗普政府同意推動該80億美元的對台軍售案，其中最大的亮點就是向台灣出售F-16V戰機。美國國務院已在8月15日向國會兩院的外委會提出這一軍售案，做為非正式評估的依據。隨後，國務院將擇機正式知會國會這一軍售案，等待國會30天內的審核。預計，美國國會將會批准這一軍售案。

根據《華盛頓郵報》和《紐約時報》等美國媒體的報道，美國推動這一軍售案的時間點非常特殊，比如正值中國香港的抗議活動，特朗普政府似乎有意通過香港、台灣議題在貿易問題上加大對北京的施壓。美國國會和白宮國安會也有人建議特朗普從「人權」角度關注香港問題。

對於美國這一最新對台軍售案計劃，中國外交部發言人耿爽在北京時間8月19日回答記者提問時表示，中國政府近來已多次就美國打算向台灣出售F-16V戰機向美方提出嚴正交涉。他提到，中方敦促美方充分認清美售台武器的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，立即取消該項軍售計劃，停止對台售武和美台軍售聯繫，否則由此造成的一切後果必須由美方承擔。

1992年以來首次向台灣出售戰機

如果這次軍售案獲得批准，那將是美國自1992年以來首次向台灣出售新型戰機。1992年9月，當時的老布殊（George H. W. Bush）政府向台灣的軍售150架F-16戰機，總值60億美元。這批F-16戰機於1997年4月交付台灣，成為台灣空軍的主力機型。克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）和奧巴馬（Barack Obama）均沒有向台灣出售新型戰機，而是向台灣出售反坦克導彈、驅逐艦以及幫助台灣強化雷達和情報系統等。

80億美元的對台軍售案可能會影響接下來的貿易談判。（Reuters）

奧巴馬執政時期，美國一直拒絕向台灣出售後者強烈要求的攻擊型F-16C/D戰機，但卻在2011年幫助台灣升級142架F-16A/B型，使這些機型升級為F-16V。如今美國打算直接向台灣出售66架F-16V戰機，這樣的話，台灣將擁有超過200架F-16V戰機。

不過，美國媒體注意到，F-16V雖然被認為是全球最先進的第四代戰鬥機，裝有最新的雷達和航電系統，但台灣耗費巨資引進該戰機也仍無法超越中國大陸解放軍空軍的戰力。而且，有的時候宣布的軍售案不一定能夠兑現，即便兑現，有些可能也要花費好多年。等到真正交付的時候，又到了系統和武器更新換代的時刻。賺錢的永遠是美國。

不再顧忌貿易談判？

美國前總統奧巴馬8年任期內四次宣布對台軍售，總價值200億美元左右。其中，奧巴馬第一個任期的兩次軍售總價值為120億美元，第二任期18.31億美元的軍售案直到特朗普時期才得到交付。小布什第一任期對台軍售額接近50億美元，但在第二任期將對台軍售額增加到了100億美元。

特朗普上台三年每年都會宣布對台軍售，至今的軍售金額分別是14.2億、3.3億、5億、22億美元。這次80億美元的軍售計劃一旦宣布，意味着特朗普上台後的對台軍售額將高達122多億美元。特朗普18日提到，他已經批准售台F-16戰機，並表示這筆交易價值80億美元，涉及「很多錢、很多工作機會。」

分析認為，促使特朗普短短一個季度內批准100億對台軍售案的幕後因素很多，除了和特朗普的「生意人」思維有關外，也和國會、白宮鷹派對中國的策略性施壓有關。比如，白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）一直支持強化對台灣的軍事協防，要麼向台灣出售武器，要麼派軍駐紮台灣。另外，這也是美國鷹派通過軍售涉入台灣2020年大選的一種行為。

而且，從特朗普政府和中國政府的姿態來看，中美兩大經濟體都調低了達成貿易協議的預期，並沒有抵達「馬上達成協議」的臨界點。在這種情況下，一項願意把和貿易不相關因素摻入貿易談判的特朗普政府，自然也願意借台灣、香港等事務施壓中國。這一點從特朗普有關「中國若暴力施壓香港示威活動將影響貿易協議」的表態就可以看出。