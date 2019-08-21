【專家有話說】特朗普意識到關税的荒唐　但不會妥協

一如外界預期，中美上海談判沒能為中美貿易戰再次降温，中美博弈已然向着金融戰、貨幣戰的趨勢發展。雖然美國方面很快宣布推遲對中國3,000億美元出口商品加徵關税，對華為的禁售令也再次推遲90天，但特朗普近日又在公開場合表示「不想與華為做生意」，並且最近明確將香港亂局與中美貿易談判相掛鈎。中美談判的前景變得更加複雜與不確定。 《香港01》記者為此專程採訪多國學者，就貿易戰、中美戰略博弈前景等相關話題與他們展開對話。本篇訪談對象為哈佛大學台灣研究小組主任戈迪温（Steven Goldstein）。

01：中美第十二輪貿易談判在上海結束之後，局勢再度出現了幾次反覆。隨着人民幣匯率「破七」，美國迅速將中國列為匯率操縱國以示回應，一時間貿易戰升級的討論不斷升温。不過，8月31日，美國貿易代表辦公室（USTR）公布的官方申明中，將原定於9月1日部分對華關税的生效推遲到12月15日。如何解讀美國這一輪態度的轉變？是否表面特朗普（Donald Trump）意識到加徵關税將會對美國消費者造成影響？

戈迪温：加徵關税本身就是很荒唐的事情，特朗普此前一直宣稱，關税會對中國造成傷害，因為中國需要額外支付這一部分費用。然而事實卻是，加徵部分的關税非但沒有落到中國人頭上，反而最終要由美國的消費者承擔。所以，加徵關税導致美國進口的中國商品漲價，成為懲罰美國人的方式。

我認為可能有人提醒了特朗普，加關税會傷害美國經濟和美國的消費者，因為加徵關税的商品包括玩具、洗衣機等日常消費品。可能是基於這一層面的考慮，特朗普決定暫時把關税大棒往回收一點。或許對中國商品加徵關税能在一定程度上傷害中國經濟，但往往更受傷的是美國。

至於達成協議，我並不是很樂觀，目前沒有任何證據證明，特朗普政府願意在與中國的談判中妥協讓步。總之，發動貿易戰其實是非常愚蠢的行為，幾乎懲罰了所有人。

美國總統唐納德∙特朗普此前決定推遲中國某些進口商品的關税，目的是不想在聖誕節前給美國消費者造成損失。（AP）

01：即便是預期到貿易戰會對美國消費者帶來負面影響，也無法促使特朗普在與中國達成協議的過程中更進一步嗎？可以看出，中美談判存在太多結構性問題，有學者曾說，癥結在於，美國要求得太多，中國願意讓步得太少。如果局勢持續惡化，接下來受到影響的會是哪些領域？

戈迪温：當然他或許想要一個協議，但能否得到他真正想要的協議，很難說。特朗普希望中國做出的讓步和妥協太多，超出了中國的能夠答應的範圍。我確定他希望在任期內達成協議，但最終在這個協議中，中美會各自得到什麼，以及這份協議能否緩解兩國的貿易爭端，我並不確定。

暫停九月生效的關税，表明特朗普感受到了貿易戰對美國的壓力，接下來，最受影響的可能是農產品領域。

01：無論中國學者還是美國學者幾乎都達成了一個共識，認為中美在各個領域的摩擦和競爭將會是長期的，你如何看待未來中美關係的發展？

戈迪温：我完全同意這個觀點，中國近年來的崛起改變了原有國際力量的平衡，中國現在是國際體系中的一個新興力量。19世紀，中國並不是一個軍事或者政治、經濟強國。但隨着中國國力的提高，原有的國際體系被迫也必須作出反應和調整。

眾所周知，要改變一個存在已久的體系並不容易。舉個例子，假如巴西突然一躍成為了國際上的主要力量，這必然會挑戰美國的地位，美國也必然會作出反應。中國當下在經濟、政治、軍事都成為了國際上的主要力量，問題在於，在美國作為傳統國際秩序下的霸權國的情況下，如何定義中國當下的國際地位？這一點就決定了，中美兩國未來的摩擦和競爭是無法避免的。而在整個博弈過程當中，其中一方必須要放棄原有的某些東西，因為原來的一切都被打破了。

01：中國在發展的過程中其實也在不斷強調不會挑戰現有國際秩序，中國的發展得益於現有的國際秩序，同時也會維護這個體系。但即便如此，西方世界對於中國威脅了現有自由國際秩序的指責仍不絕於耳，如何解釋這兩者之間的關聯？

戈迪温：國際秩序（international order）和自由國際秩序（liberal world order），這是兩個不同的概念。

中國的存在本身就改變了國際秩序，因為舊國際秩序是一個沒有中國參與的國際秩序，我們在此討論這個問題的時間限度是25年，現在的中國與1994年的中國，在國力方面不可同日而語，顯然那時的中國對國際秩序的影響力並不大。

而至於中國是否威脅了自由國際秩序，我認為中國現在還沒有對以西方價值觀為主導的國際秩序造成極具衝擊力的挑戰。