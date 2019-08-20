【中美貿易戰】「達成協議」從來就不是華府的共同目標

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）8月19日宣布，美國政府針對美國企業與華為公司的交易限制，將再度押後90天實施。不過與此同時，美國也在「實體清單」上新加了46間與華為相關聯的企業。90天後若美國政府不再延期，美國企業在與「實體清單」上的這些企業相往來時，都會受限。

自2018年7月中美兩國首次開始向對方商品加徵關税以來，中美兩國的貿易戰已經打了一年有餘。期間在中國國務院副總理劉鶴及美國貿易代表辦公室主任萊特希澤（Robert Lighthizer）的牽頭下，兩國對談12論，兩國元首在這期間也藉年度G20峰會在布宜諾斯艾利斯和大阪兩度會晤，至於結果，各方都有目共睹。

相較於去年11月底阿根廷G20峰會後兩國衝突稍緩的情況，今年7月底日本G20峰會上所達成的共識則很快就被推翻：美國擬額外加徵針對3000億中國商品的關税；華為與美國夥伴企業的生意雖被延長豁免期，卻並沒有正式解除，且一直受到限制；而中國也因此未恢復對美國農產品的採購。

其實，近兩個月中美的往來，可謂是過去一年多中美貿易談判的縮影：中方的立場一直是「談，大門打開；打，隨時奉陪」；美國的態度則在緩和與強硬中來回搖擺。而當我們放眼關税和華為之外，無論是匯率、金融、香港乃至對台軍售，中美顯然在陷入更為對立的局面。

華府之所以會有此搖擺，中美之所以矛盾難解的原因，自然是在於中美綜合實力此消彼長所帶來的結構性挑戰；不過在此宏觀背景下，「達成協議」亦從來就不是華府的共同目標。

+ 4 + 3 + 2

在過去一年多以來，美方圍繞兩國貿易戰的論述一直是「兩國貿易關係不公平，因此試圖通過談判改變當下兩國貿易結構」。按照這個邏輯，美方在關税和華為等方面的操作，原本應當只是華府為了促就兩國談判的「工具」。

但是，對如今制定美國對華政策的人而言，或許「達成協議」原本就不是其最初目的。

回望2018年，美國政壇有不少爭論，但反華反中立場卻受到民主共和兩黨、全球化支持者和民粹主義者、商界和工會等多跨領域的支持。在此過程中，所謂「脱鈎」又或是「脱離接觸」（disengagement）的倡議也愈發受到討論，也即中美各走各路，不需要那麼多的雙邊貿易，彼此互相阻隔投資，降低對彼此的依賴程度。

不過，發出此類倡議很容易，具體落實卻很難。中美貿易往來是相互受益的，中國經濟崛起對美國有益，美國經濟復甦也對中國有益。在經歷了從「互不相關」到「相互依賴」的過程後，再想退回到互不依賴的程度，則需要付出巨大的代價。

簡單舉例，若兩國貿易確實大幅降低，美元和美國國債需求也會隨之大幅減少，屆時且不說美國去哪裏尋找消費者產品的替代生產地，也不必多算成本需要提供多少，但是「去美元化」和美債，就足以在美國掀起頗大的政治動蕩。

脱鈎的害處如此，那麼其收益呢？為什麼諸如白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro）等人會一再向特朗普推銷「美中脱鈎」？不外乎兩點：一則，降低親華遊說組織對美國政治的影響力；二則，動用美國政經軍事及輿論能力孤立中國，降低中國在全球經濟的發展空間，確保美國相對優勢不受挑戰。

遍覽美國政府針對中國政府的一系列貿易行為，一方面是試圖孤立中國，另一方面也是在為了達到「脱鈎」的效果，從而提出不符合現實的過分要求，「進可求『美國贏』的全面協議，退可求中美脱鈎」。

在這樣的情況下，貿易戰若延續，有無脱鈎的可能？顯然是有的，卻需要兩國及各國付出頗大的代價。對此，中國有足夠的制度定力予以支撐，美國有沒有？這是普遍存疑的。特朗普明白其中之理。圍堵中國的長遠戰略對他本人並沒有太多益處，反觀短期利益才更符合他在選舉政治層面的需求。這也令他一直是白宮裏「最大的對華鴿派」。

然而，如果說2018年的「脱鈎」還僅為一種倡議，那麼隨著當下兩國貿易談判愈發受阻，且開始向各領域蔓延，部分白宮幕僚抱持「進可求『美國贏』的全面協議，退可求中美脱鈎」的心態，那麼這也愈發成為需要嚴肅對待的潛在前景。