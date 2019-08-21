華為再獲90天「緩刑期」 白宮的「退讓」難讓北京滿意

眼看美國對華為禁令的寬限期就要到了，事情卻出現了變化。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）8月19日宣布一項決定將華為的「臨時通用許可」延長90天，再次推遲針對華為及其附屬公司的交易禁令，以避免禁令對美國消費者造成不利影響。

對此，華為立即發表聲明稱，這並沒有改變美國對華為的不公平待遇。

此前5月白宮就曾給予了華為90天的「緩刑期」，在8月19日期限將之前，美國再次給予華為90天「緩刑期」，不禁讓人聯想是美國是對華為的放鬆。但從華為的表態看，顯然對此舉措不滿。

美國再次宣布給予華為90天的「緩刑期」，但這顯然沒有讓華為滿意。（VCG）

首先，美國此舉並非放鬆華為，而是擴大了對該企業的「制裁」規模。此次羅斯除了宣布延遲「臨時通用許可」之外，還提到將另外46家華為附屬公司列入實體清單，截止到目前為止，美國經對超過100家華為分公司進行了限制。此次的延遲與其說是對華為的「緩刑」，更像是變本加厲的「制裁」。

其次，美國所謂的「臨時通用許可證」對華為的涵蓋範圍十分有限。華為董事長梁華7月30在華為業績發佈會上就說：「（美國對華為）目前只有少量的、不重要的產品恢復了供應，關鍵部分如Android操作系統並沒有恢復。」

最後，在「臨時通用許可」的範圍之外，任何受美國出口管制管轄的物項在出口、再出口或在國內轉讓時，都需待審查後辦法許可證，方能在國際銀行下清算。這明顯加大了華為產品出口美國的門檻。

綜上三點看，美國的90天「緩刑期」根本沒有「放鬆」華為。華為對此自然不滿，而中國政府更是無法接受。

中國外交部發言人耿爽8月19日在例行記者會上表示，中美元首大阪會晤時，美方表示將允許美國公司繼續向華為供貨。「美方何時兑現承諾、如何兑現承諾，事關美方自身的信譽和公信力，國際社會也都看在眼裏。」

此前6月29日，日本大阪召開二十國集團（G20）首腦峰會期間，特朗普與中國國家主席習近平進行了會晤，從中國外交部「證詞」來看，習近平在承諾購買美國農產品的同時，特朗普在華為問題上也對中國做出了一定承諾。

對中方而言，中美談判是基於尋求雙方互利互惠、平等的原則之上，中美相互間的退讓是雙方面的，而不是單方面的。在中國原因購買美國高關税農產品時，美國也應該對此做出相應的回應。

從現實情況看，特朗普不僅沒有正視大阪習特會上的承諾，用90天的「緩刑期」繼續在華為問題上敷衍了事，還宣布對中國3,000億美元商品徵税，如此做法顯然無法讓北京滿意。

中國有句老話叫，往而不來亦非禮也，禮尚往來理亦然。說的是人在交往禮儀上，我對你有禮你卻不對我有禮，這不符合禮儀。套在國際外交上亦是如此，美國一味的要求中國實現承諾，自己卻完全沒有實質動作，這顯然不合乎外交禮儀，實為無禮之舉。