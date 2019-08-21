打開特朗普的Twitter頁面，往下一拉，迎面而來是一大堆唱好美國經濟與特朗普經濟成就的推文與轉發。面對2020年大選趨近，特朗普似乎要放鬆一些意識形態議題的炒作，而回到前總統克林頓1992年競選時的著名口號上面：「問題是經濟，笨蛋！」

為唱好經濟 白宮傾巢而出

面對美國兩年期與十年期國債上週一度出現息率倒掛、股市應聲大跌的狀況，白宮上下可謂人馬盡出，一連幾天唱好經濟。先有特朗普上週四（8月15日）聲言「如果2016年總統選舉不是由他勝出，美國股市早已崩塌」，更大言不慚的說：「所以，無論你愛我，還是恨我，你都無可避免要投票給我。」

婚後從不與其他女姓單獨吃飯的彭斯，對特朗普忠誠有嘉。（路透社）

繼而再有白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）與白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周日（8月18日）在媒體面前齊聲叫好。前者表示「看不見經濟衰退」，呼籲大家「不要害怕樂觀主義」；而後者則繼續否認中美貿易戰正在損害美國經濟，更大讚特朗普的經濟政策營造了「全球最佳的賽局」。

副總統彭斯（Mike Pence）周一（8月19日）則發表演說，指特朗普已經兑現選舉承諾，讓「美國經濟增長強勁」、「每個美國人都能再次實現美國夢」。

特朗普除了將矛頭指向聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）「可怕地缺乏視野」的貨幣政策外，他本人在周二（8月20日）也重提減税大計，承認正在考慮減低薪俸税，甚至透過行政手段繞過國會去降低資產增值税（即不變税率卻將之與通貨膨脹掛鈎）。

他更在Twitter上轉發評論，自我稱讚有「超人般的力量」讓經濟不斷向好，並指責民主黨炒作經濟衰退議題只為擊敗他。

聯儲局主席鮑威爾。雖然「央行應否獨立推行貨幣政策」是目前經濟學界重新發崛出來的一大爭議點，不過「因為選舉政治需要而干預央行」卻是任何人都會反對的命題。（路透社）

種族議題難炒作 重回經濟是正途？

如此種種唱好經濟的大合奏，配合特朗普8月初首次公開批評「白人至上主義」，已經壓過他7月中以來呼籲4位少數族裔民主黨女眾議員「滾回自己國家」所掀起的種族議題爭端。

此等政治宣傳主題性的轉向，其實不無數據支持。根據路透社周一公布的民調比較，在認為黑人與白人是平等的選民中，有82%表示有強烈意願在2020年參與投票，數字比認為白人比黑人優越的選民高出7%，也比2016年的同樣數字上升了12%。

同時，經過特朗普兩年半執政之後，美國白人對於自身種族地位受威脅的憂慮也比奧巴馬執政期間消減甚多，例如支持讓非法移民有途徑入籍美國的白人比例就比2015年的同類調查上升了19%；認同「美國必須保護及維持其歐洲白人傳統」的白人比例則比2018年8月的調查下跌了9%，而認同「白人在本國備受壓迫」的共和黨白人選民比例也比一項2017年的調查下跌了8%。

有族群問題學者就指，特朗普入主白宮這個事情本身已讓部分人感到「白人地位已得重建」；因此，他若想再以種族牌作主打，重施其2016年大罵墨西哥人是「強姦犯」、高呼「建牆」的故技，也難獲得同樣的效果。

白人至上主義者在西方國家漸有愈來愈高調的趨勢。（路透社）

於是，選舉宣傳又重新回到經濟上面。

「一時興奮」的經濟政策

然而，目前美國經濟確有增長放緩的勢頭。在2019年第二季，美國國內生產總值（GDP）按年增長2.1%，比第一季的數字低1%；非住宅固定投資下跌0.6%；商品與服務出口也下跌了5.2%。以7月數字來看，採購經理人指數（PMI）比前一個月則下跌0.5%至51.2。

其中比較良好的數據來自消費，2019年第二季的個人消費開支就上升了4.3%。不過，密歇根大學（University of Michigan）8月的消費者情緒指數，卻比前一個月下跌了6.4%至92.1，為1月以來的最低點。

外界常將增長放緩歸因於中美貿易戰遲遲未解，而特朗普「不認不認還需認」，除了為保持聖誕檔期的消費高峰而延後對部份中國貨原訂於9月加徵的關税之外，也同時把限制美國企業向華為現有產品或服務繼續供貨的豁免再度延長90天，希望能在短期內減少貿易戰對美國科技企業和通訊服務提供者的打擊。

可是，特朗普也自知中美貿易戰的經濟打擊始終擺脱不掉，而且不斷採取類似的「拖字訣」也非長遠之計，所以他在周二就表示「無論短期內對我們國家是好，還是壞，長遠而言，也一定要有人（對付中國）」，一改其過去「貿易戰本身就對美國有利」的說法。

此等期望管理，以及合理化貿易戰的言詞，當然不能取代即時的經濟實利。於是特朗普就一邊催逼聯儲局再次減息——目前利率期貨的價格已預估聯儲局會在9月中再減息25個點子——另一邊就藴釀各種減税政策，企圖讓美國經濟再創2017年12月減税後帶動起來的熾熱，好為2020年大選的經濟牌打好基礎。

這些由政治考量帶動的短期刺激經濟政策，對美國的根本經濟結構毫無幫助，只像運動員服用類固醇增強爆發力與耐力一樣，對美國經濟只能起振奮一時的作用。當然，對特朗普而言，2020年這一關過了就好，然而美國自身的結構性問題卻不能靠一劑類固醇來解決。