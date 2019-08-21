【G7峰會】馬克龍總統，僅靠自信是無法撬動俄羅斯的

G7峰會召開前，作為東道主的法國總統馬克龍，特地選在私人度假城堡接待俄羅斯總統普京，試圖「說服」對方在烏克蘭問題上讓步，重新親近西方。未料普京不僅「寸步不退」，更對馬克龍所言俄羅斯重回G7建議嗤之以鼻，甚至刻意提及馬克龍心病的「黃背心運動」。一直以來，馬克龍都試圖用自信和「強力手腕」擴展法國外交地位，但今次會面的結果似乎不如他所料。

今次兩國領袖會面後，雙方在各項重大議題上分歧均未收窄。在敘利亞問題上，普京強硬表示支持敘利亞政府剿滅反對派武裝。馬克龍希望重啟法、德、烏、俄參與的「諾曼底四方」會談，促成解決烏克蘭問題，但建議未獲普京接納。普京對「重返G8」也不感興趣，強調「無法回到一個不存在的組織」，但表示願意同G7內所有國家合作。

記者會上，普京被問及近期莫斯科連串示威時說「不希望事態像法國黃背心般發展失控」，又強調「黃背心運動」期間共有11人死、2500人受傷。馬克龍隨即回應稱「黃背心可以參加歐洲選舉和地方選舉」，暗批俄羅斯DQ候選人；他又促進俄羅斯需「像所有歐洲國家般遵循民主原則」，可謂脣槍舌戰。

兩人會面地點，位於景色宜人、孤懸海中的小島上。（Twitter@franceintheus）

法國難成歐盟對俄代表

馬克龍本對今次會晤抱不小期望，因近來法俄關係不斷走近。馬克龍今年5月已造訪俄國，更將出席出席明年紅場閲兵；俄方亦將被扣押的法國銀行家送出監獄軟禁。另一方面，不少國家也將法國視為歐盟同俄羅斯最重要聯繫國，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上任後便多次與馬克龍見面或通話。加之今次法國主場舉辦G7峰會，更可藉同普京峰會前會面，將自己打造為俄羅斯同西方世界的橋樑。

但一番雄心壯志背後，馬克龍政治地位卻危危乎。上任之初的他，尚帶着「歐洲自由主義救星」的光環，被稱為「默克爾的接班人」，有望領導歐洲。但去年11月「黃背心運動」爆發後，馬克龍支持率一度跌至18%的史上最低位，即使經過「全國大辯論」及改變政策等補救措施，也只回升至如今的28%，同接近七成的反對率差距懸殊。若此刻進行大選，馬克龍怕是連進入二輪選舉資格都沒有。

「黃背心運動」帶來的治安衝擊雖已消退，但對馬克龍的政治衝擊卻維持至如今。（Twitter@OccupiedOutback）

相比之下，儘管默克爾將在2020屆滿下台，但其所在聯盟黨仍是德國最大黨，其繼承者卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）立場也同默克爾類似。奉實力主義為圭臬的普京自然同默克爾「更有共同語言」。另一方面，德國早前頂住東歐國家及美國壓力，啟用聯繫俄羅斯及德國的「北溪二號」天然氣管道，也算是送上投名狀，相比起馬克龍「口惠而實不至」好上許多。短期內，法國在同俄羅斯交流時，恐怕「只能代表自己」。

雄心壯志難敵實力原則

事實上，馬克龍上任以來取得的外交建樹大多停留在區域外交層面：例如軍事介入馬裏局勢，或勸說被沙特軟禁的黎巴嫩總理哈里里（Saad Hariri）回國。

但在大國外交方面，馬克龍似乎「心有餘而力不足」。去年4月他曾專程飛赴美國，希望特朗普不要退出伊核協議，卻以失敗告終。馬克龍口中需「極力挽回」的《巴黎協定》亦面臨崩解風險。即使是歐盟當下最重要的脱歐議題，也更多遵循默克爾和歐盟內「鴿派」意見，於今年2月給予英國延期脱歐機會。一系列失利體現法國作為區域大國，已難對世界大國行為產生影響。

法俄領袖可順利召開會談，並不意味着能順利解決問題。（路透社）

不可否認，馬克龍此時選擇加強同俄羅斯關係有其道理。過去一年多時間，特朗普在伊朗、關税、中程導彈等問題上飄忽不定，已嚴重損害包括法國在內歐洲國家利益；此時同俄羅斯改善關係，減輕克里米亞危機給雙邊關係帶來影響，固然是合理選項。作為「小國」領袖的馬克龍也明白，若要放大法國的外交力量，必須藉歐盟為槓桿，甚至「代表」歐盟發聲。

然而國際社會亦講求實力原則。除了作出姿態，馬克龍也應沉潛一些，為法國和自己的政治生涯創造多些可供博弈的籌碼。