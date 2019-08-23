韓國取消日韓《軍事情報保護協定》的正當理由

韓國8月22日宣布，將終止與日本簽署的《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA），投下震撼彈。兩國互不信任的裂痕將更為加深，日韓關係將無可避免進一步惡化。

韓國外長康京和在22日表示，基於兩國缺乏信任的關係，難以分享軍事敏感情報。青瓦台國家安保室第一次長金有根亦在同日表示，日本政府以缺乏互信為由將韓國剔出貿易白名單，導致兩國安全合作環境發生巨大變化，政府認為續簽互換敏感的軍事情報協定不符合國家利益。

文在寅在22日召開會議，最終決定終止與日續簽GSOMIA。（Getty Images）

日本率先把歷史爭議與安全信任掛勾

韓國把事件的源由歸因日本。日韓自韓國2018年10月強徵二戰勞工的裁決以來，磨擦逐步加劇。至8月日本宣布把韓國自安全保障出口管理優惠待遇國的白名單中剔除，情況急劇惡化。日本執政自民黨內出現聲音，稱限制原因是出口韓國的製品「可能成為軍備流向朝鮮」，試圖把歷史爭議及出口管制，與安全扯上關係。

日本把矛頭指向韓國，激發韓國抗議聲音，甚至造成朝野官民一同反日。今天韓國以「缺乏互信」為由拒絕續簽GSOMIA，並非沒有理由，且可謂日本造成。

韓國退出縮窄兩國和解空間

韓國的決定並非沒有後果。兩國簽署GSOMIA互相分享軍事情報，對抑制朝鮮以致維護東北亞和平起有積極作用。日本依賴韓國在朝鮮上的戰略情報，韓國實際亦依賴日本先進軍事衛星資料。

中日韓外長會議剛結束，韓國的舉措將令日韓短期內更難對話。（路透社）

日韓自2018年強徵二戰勞工的裁決以來，亦先後透過GSOMIA協定7次交換情報，國防部長鄭景斗亦承認GSOMIA有相當戰略價值。韓國主動退出兩國GSOMIA，對韓國必然造成損失。

同時間，在8月15日光復節中文在寅才表示願以透過對話解決日韓磨擦，被視為是日韓關係或可解凍的訊息。日本多次表明希望延續GSOMIA，韓國今天退出實際是打破對話機會，也浪費了剛舉行的中日韓外長會議中方的努力。三方同意就推動實現中日韓首腦會議磋商，韓國的決定無疑成為阻力。

站在日本立場，韓國的舉動會加深部分厭韓日本人「文在寅是反日政權」的印象。加深兩國互不信任，日韓關係將無可避免進一步惡化。