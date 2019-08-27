【專家有話說】北京學者：企業正搬離中國　貿易戰並非主因

一如外界預期，中美上海談判沒能為中美貿易戰再次降温，中美博弈已然向着金融戰、貨幣戰的趨勢發展。雖然美國方面很快宣布推遲對中國3,000億美元出口商品加徵關税，對華為的禁售令也再次推遲90天，但特朗普近日又在公開場合表示「不想與華為做生意」，並且最近明確將香港亂局與中美貿易談判相掛鈎。中美談判的前景變得更加複雜與不確定。 《香港01》記者為此專程採訪多國學者，就貿易戰、中美戰略博弈前景等相關話題與他們展開對話。 本篇訪談對象為對外經濟貿易大學經濟系教授龔炯。

01：特朗普發動貿易戰的初衷之一就是所謂的「讓美國再次偉大」，他希望製造業能重回美國。而隨着美國對中國出口商品加徵關税，一直有觀察者在討論這是否會讓製造企業搬離中國，但從現實來看，這種情況似乎並沒有發生？

龔炯：從中國公布的數據來看，似乎製造業確實沒有向中國之外轉移。但首先不得不說，數據並不能完全反映未來的某種趨勢；其次，這個過程需要一定的時間來驗證。企業一旦做出轉移的決定，就是不可逆的，僅看現在的數據，還很難下定論。

今年上半年中國吸引外資的數據還不錯，沒有發生大量外資出走的現象，但這個數據也不能完全否認製造業可能外移的擔憂。中國市場的成本、營商環境越來越被從後邊趕超上來的競爭者擠壓（特別是來自東南亞國家的競爭），尤其是又面臨中美貿易戰的嚴峻外部環境，不能排除很多企業都動了想走的心思。有一個細節是，現在有越來越多的企業考察團前往越南等國家。

另外，如果有原來在中國設廠的外國製造企業搬離中國，同時會受到影響的還有整條產業鏈裏的其他中國企業，因為一般轉移的話是全部一起走的，這個勢頭其實很可怕。但至於未來具體情況如何，是不是真的會出現這種現象，還有待觀察。

從表面看來，中美兩國似乎都能消化貿易戰帶來的影響，但不容忽視的是兩國博弈所造成的全球價值鏈變革（新華社）

01：中國官媒經常提及，歷經幾十年的發展，中國形成了全球最為完整的工業體系，這是很多國家無法比擬的優勢，短期內其他國家也無法做到承接中國轉移出去的製造業，所以不會出現製造業轉移潮。如何看待這種論述？

龔炯：這需要具體分析。據我所知，三星基本上已經整體搬走了，他們早在十年前就開始考慮是否要搬走的問題，但一直下不了決心。10年前三星集團的高層已經意識到企業本增加，但確實很難下決心，畢竟已經在中國很多年了，他們還繼續留在中國。但幾年之後，（三星）還是最終做了全部搬走的決定。所以完整的基礎設施以及完善的配套並不是企業決定留或走的唯一因素。

這其實不僅僅是中美貿易問題，甚至貿易戰都不是主要因素，製造業中心的流動是大勢所趨，歷史上看（製造業中心）就是一直在遷移。經濟學認為，工業、製造業有聚集-擴散-聚集-再擴散的周期。歷史上製造業中心從歐洲搬到北美，再到亞洲、到中國，所以也不可能一直留在中國。發達國家一個顯著的標誌就是服務業比重上升、製造業比重下降。中國不可能一直走相同的道路，這種趨勢一直以來都有，並不僅僅是因為中美貿易戰的作用。

01：打破一個價值鏈或許並不難，在你看來，未來這個價值鏈會以什麼樣的方式重構？

龔炯：很難說，我認為全球價值鏈的分配，這種模式現在看來還不會消失。關鍵是這個價值鏈的重點會是哪裏，可以肯定的一點是，不會只在中國。世界經濟中心在向亞洲轉移，東南亞、南亞有很大的發展潛力，這些地區各方面條件不錯，而且市場也很大。

全球資源的有效配置是鐵律，很難被打破。有一點我認為需要指出，按照現在全球價值鏈的模式進行生產，其中包含的交易成本、比如航運、通訊以及服務等成本都在下降，這或許意味着這種模式可能更加沒有存在的意義，所以可能不太會一直存在，當前，美國和日本都做出了不好的示範，用經濟手段來解決政治問題，導致國家之間因害怕被一方「卡脖子」，什麼都自己生產，這種可能是存在的。

01：特朗普一直呼籲讓製造業迴歸美國，但並不符合經濟規律，正如你此前提到的，製造業轉移是大勢所趨，而且是不可逆的。

龔炯：事實上製造業確實沒有迴歸美國，即便回去也是因為其他原因。比如機器人代替人工，美國的劣勢就不會那麼明顯。就我親身經歷而言，美國很多地區是有製造業競爭力的，比如南卡羅來納州和北卡羅納州這些地區的成本並不高，物流、電費、土地都比較便宜。

01：即便製造業有從中國轉移出去的趨勢，對於美國而言並不能解決貿易逆差問題，看起來只是換了一個貿易逆差的對象而已。

龔炯：美國的貿易逆差問題是結構性的，消費很高，但儲蓄率極低，所以這個問題總會存在，不可能避免。但特朗普不信這一點，對於解決貿易逆差這一點，他有一種宗教般的信仰。（他的做法）短期內或許有成效，但不可持續，因為他不可能違背經濟學原理。