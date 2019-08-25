G7角力熱點之一　巴西雨林大火　會令南美歐盟貿易好夢隨時化灰？

巴西亞馬遜雨林多處大火，至少未有緩和跡象，更出現數百個新火頭。總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）決定派軍協助撲滅火勢，這場火不單止導致有「地球之肺」之稱的雨林發生嚴重生態災難，更隨時拖累南美洲國家與歐盟簽訂貿易協議的好夢成空。到底它有怎麼樣的影響力？

歐盟在2019年6月與阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭四國達成《歐盟—南美南方共同市場協議》（EU-Mercosur trade deal），為長達20年的談判劃下句號。根據資料顯示，歐盟是南美南方共同市場的第二大貨物貿易夥伴，在2018年的交易量佔超過兩成，出口貨品包括食品、煙草和農產品；而歐盟則向該地區輸出機械、化工及醫藥品，但只佔2018年的總出口額2.3%。

《歐盟—南美南方共同市場協議》一旦獲通過，阿根廷肉類就有機會打入歐盟市場。（AFP）

8億人的龐大市場

南美洲市場龐大，南方共同市場的成員國（委內瑞拉曾是成員國之一，但在2016年被中止會籍）已經擁有大約8億人的消費能力，以人口而言是全球數一數二的大市場，但這些國家大多是採取封閉經濟政策，當地對外國貨品徵收高關税措施一直令歐洲商家被迫卻步。不過一旦通過協議，關税壁壘消除或放寬，歐洲產品得以與本地貨品價格相近，為消費者提供更多選擇，同時歐洲企業亦可競投當地的公用事業合約。

另一方面，南美洲的農產品如肉類和糖亦可以打入歐洲市場，為雙方的出口貿易帶來互惠互利之效。

歐盟原本與美國的關係密切，但自特朗普（Donald Trump）2016年勝出美國總統大選後，雙方的磨擦不斷增加，布魯塞爾方面改為向加拿大、墨西哥及日本簽訂貿易協議。不過歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）表示，歐盟在南美南方共同市場協議所省下的關税比與日本的協議多4倍，預計歐盟企業每年可以節省40億歐元。

巴西總統博爾索納羅上任總統以來，不惜用「雨林」換取「發展經濟」，放火燒山開墾土地更趨普遍，結果導致雨林大火一發不可收拾，當局指區內在2019年1月至今已經錄得近8萬宗火災。（Reuters）

無情火「燒燬」協議？

這份牽涉32個國家、被喻為歐盟史上最大的協議卻隨時被亞馬遜雨林的大火「燒成灰燼」，眾所周知，亞馬遜雨林屬全球最大，其碳存量在減慢全球暖化具舉足輕重作用，同時亦是數百萬種動植物及100萬原住民的棲息之地。

各國無法對這場生態災難視若無睹，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）除表示會在七國集團（G7）峰會商討對策外，亦與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）站在同一陣線，稱考慮杯葛《歐盟—南美南方共同市場協議》，以此向巴西政府施壓。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）同樣認為現時情況或難以說服歐洲各國批准協議。

巴西有民眾在8月23日於聖保羅舉行集會，要求政府推出更多措施保護亞馬遜雨林。而巴西政府的取態或影響《歐盟—南美南方共同市場協議》能否獲得各國通過。（Reuters）

約翰遜：取消協議沒好處

歐盟成員國之間對杯葛一事立場不一，與南美洲關係密切的西班牙表明不支持杯葛協議，脱歐在即的英國同樣持反對意見，首相約翰遜（Boris Johnson）認為全球貿易問題已經夠多，因此不想再見到歐洲國家就巴西問題而取消雙邊的關鍵協定，他質疑法國和愛爾蘭揚言杯葛的動機，這亦是繼脱歐問題之後，英國再與兩國「打對台」。

事實上，飽受經濟問題困擾的阿根廷大選舉行在即，結果或影響當地對自由貿易的立場，無論是歐盟國家還是南美南方共同市場，要如何避免糟蹋20年談判心血，以及在保護地球寶貴資源之間取得平均，看來時間無多。