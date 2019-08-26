北京在等待：除了加税，特朗普還能做什麼？

特朗普（Donald Trump）8月25日表示，如果他願意的話，他可能會宣布升級美中貿易戰，作為國家緊急事件。美財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，特朗普如果宣布國家緊急狀態，他可以下令企業從中國撤出。 姆努欽說，特朗普與習近平的私人友誼雖然還很穩固，但美國與中國在貿易和金融領域已經是敵人。

此前8月23中方公布反制措施，中國官方媒體報道說中國國務院關税税則委員會決定，對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。曾被加徵關税、後又被移除的汽車與零部件，也重回關税清單。

8月23日當天特朗普隨即在Twitter發佈十多條涉及中國的推文，並宣布，美國將在10月1日將2,500億美元中國商品的現有關税從25%提高至30%，他還說，定於9月1日生效的另外3,000億美元中國商品的關税將從10%升至15%。

關税戰照常升級，解禁華為無進展，北京已經暫停購買美國農產品。中美貿易談判可以說已經陷入了新的僵局。

北京如何看待目前的僵局？

劉鶴（左一）陪同習近平考察甘肅。（新華社）

大阪習特會之後，中美貿易談判代表迄今為止一共通話三次，談判一次。分別是7月9日、7月18日、8月3日萊特希澤（Robert Lighthizer）、姆努欽致電中國副總理劉鶴，7月30日至31日萊特希澤、姆努欽前往中國上海談判。幾乎每次都是美國方面主動致電。

上海談判時，地點在上海長寧區西郊賓館。談判現場的背景文字出自一首中國古詩詞，主體內容是：雲來山更佳，雲去山如畫；山因雲晦明，雲共山高下。這似乎暗示中美談判若能談成當然最好，若談不成，亦無傷大雅。

早在5月劉鶴訪美之後，中國官員就多次稱完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清5月25日在一份長達7,000字的書面演講中說，「貿易戰不能解決任何問題，損人不利己且危害全世界。從中國來看，美國固然可以把關税加到極限水平，但是這對中國經濟的影響將非常有限」。

美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）8月8日也在美國《紐約時報》撰文稱，迄今為止，中國的反應是相當温和、有分寸的。他說相較於美國的關税大棒，中國還沒有使用他們可以動用的眾多反制手段，以抵消特朗普的行動和傷害他的政治基礎。

北京現在對籤協議的態度似乎變成了不積極、不主動、不理睬、不妥協，要談就談，要打就打。

對此，特朗普多次抱怨談判進程太慢，並稱北京是在施展拖字訣，在等待特朗普下台後和民主黨總統談判。這自然是特朗普的一家之辭，但北京目前的立場到底意味着什麼？

特朗普認為北京在以拖待變。（AP）

從北京的意圖看，在貿易戰的第一個階段北京最重要的任務是統一國內的戰線。過於激烈的回應，過於全面開戰，只會讓中美提前進入決戰，現在顯然並不是最好的時機。

貿易戰剛開始的時候，「中國崩潰論」、「中國投降論」等一度很有市場。去年這個時間，中國內外不乏有人質疑，美國之所以報復中國是因為中國外交過於強硬。即便是在去年的北戴河會議期間，中共內部元老也有很多人提出意見。

而通過一年多的貿易戰，中國重新認識了美國，重新認識了世界，更重要的是重新認識了自己。經過這一兩年的實戰，中國能夠應對，同時通過香港台灣局勢的博弈重新確認了美國的對華敵意。很明顯，自今年北戴河會議於7月底召開後，中國在諸多陣線的對外策略都變得更為強硬，凸顯了中共高層的共識。一些責難中國政府，卻對美國抱有幻想的自由派，亦不得不重新審視自己的主張。

北京自己不亂就足夠抵擋貿易戰。北京不急於向美國發難，不急於同美國決戰，是因為問題不在外，而在內，北戴河會議等諸多場合是北京當局檢驗內部問題是否完全解決、內部團結度是否足夠的試驗場和試金石。團結一致向前看並不那麼容易，這或許是相當長的一段時間都要做的事。

從戰況看，貿易戰對中美經濟的影響都不大，重點是輿論影響很大。一開始北京急於管控局勢，在於貿易戰在國際社會和中國國內，形成了非凡的聲勢效應，人心惶惶。今天民心輿情都漸漸穩定，貿易戰對經濟的影響並沒有想象中那麼大，人們對中美關係惡化也有了常態化的接受。因此，中國的回應不激烈，是因為北京沒有必要不斷升級同美國的貿易戰，也沒有必要將這些當成是不得不應對的局面。

2019年5月之前中國對美國的所有要求進行了摸底，同時對特朗普的手法進行了摸底。動輒加徵關税的特朗普將關税視為必殺技。北京要讓特朗普明白，加關税並不管用。現在是戰略相持階段的耐力比拼期，雙方打的是消耗戰，必須穩住陣腳。

從北京的打法看，中美之間真正的決戰不會是關税戰，北京在等待，等待特朗普除了加徵關税以外，還能做什麼。北京已經完全有能力應對關税戰。中美在華為問題與農產品以及關税上反覆拉鋸，也並非壞事。如果特朗普敢於打金融戰貨幣戰爭，才是關鍵，這是全新的兇險領域。北京必須提前為下一步的較量做準備。不斷公布諸多的金融開放舉措，全力推進自我改革就是最好的備戰。