從G6+1到G5+2　困境中的七國組織還能做什麼？

2018年G7峰會上，默克爾以及其他5國領袖與特朗普對峙的一張照片，令世人感歎七國集團這個西方工業大國的聯盟已經不是G7，而成了G6+1。時隔一年，G7峰會來到法國西南部度假城鎮比亞裏茨（Biarritz），這種分裂趨勢又在加劇。

英國新首相約翰遜（Boris Johnson）的加入，讓這位被稱「不列顛特朗普」的另類政治家，終於和美國總統特朗普（Donald Trump）正式地「同框」，考慮到英國在脱歐之後靠向美國的必然性，這屆峰會似乎從G6+1演變為G5+2的局面。

當然，就像一張照片說明不了G7內部關係的實質，用簡單的G5+2形容現在的G7也並不全面。 只是，無論從領導人們的表現、在諸多實際問題上的分歧，還是從7國首次未能頒出聯合聲明的結果來看，G7的分裂都已然是不爭的事實。

G7所代表的西方發達國家，正在面臨內憂外困的考驗，在這個挑戰之中，充滿著矛盾的G7機制還能發揮何種作用？

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G7內外矛盾重重

峰會開始前就被外界預測為其他領導人們「眾矢之的」的特朗普在8月25日發佈推特批評了媒體的言論，並且表示「我們正在舉行很好的會談，領導人們相處融洽，而我們的國家（美國）經濟太好了，為世界稱道！」

然而真實的情況究竟如何？

特朗普和東道主法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在「即興」午餐之後，立即有美國官員透露對馬克龍峰會安排的不滿，認為他在處處「令特朗普難堪」。峰會之前，特朗普再度以汽車關税威脅歐盟，以葡萄酒關税威脅法國。

特朗普繼續支持約翰遜強硬的脱歐計劃，美歐之間就伊朗局勢、《巴黎氣候協議》、對大型科技企業的數字税等問題都存在分歧。

不同於特朗普的樂觀，美日貿易談判在峰會開始前仍然無疾而終，特朗普和日本首相安倍晉三的短暫會面，讓外界再次看到美日對朝鮮發射短程導彈的態度上的差異。

馬克龍在峰會之前邀請俄羅斯總統普京到法國，引起了輿論震動。（AP）

G7國家不僅面臨內部協調的矛盾，也越來越難以統一對外的姿態。

馬克龍為了拓寬對「不均」問題的討論範圍，遍邀澳洲、布基納法索、智利、埃及、印度、塞內加爾、盧旺達和南非的領導人參加峰會。他也在會前先後與俄羅斯總統普京、希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）、印度總理莫迪以及伊朗外長扎裏夫（Mohammad Zarif）見面，希望促進國際事務的議程。

拓寬G7的話題範圍初衷是積極的，然而也帶來不少輿論反彈。由於俄烏爭端、敘利亞戰場局勢以及印度近期取消克什米爾獨立地位等等問題，馬克龍的做法引起歐盟內外的不少質疑。

馬克龍無疑是抱有政治理想的一位領袖，但是今天G7機制之中的問題之多，矛盾之深，絕非「理想」二字能夠解開。

G7還能做什麼？

其實，這等混亂的局面背後，是G7自身影響力的逐漸式微。馬克龍在G7峰會之前，已經把問題說得很明白——他在峰會前的8月21日召開記者會，提出，當前全球正在經歷一場嚴重的「民主危機」，同樣還面對着「資本主義危機」與「不均危機」。

莫迪（右）在G7峰會期間訪問歐洲並參會，成為了一個焦點。（VCG）

這三個「危機」，從現實層面看來的確存在。

今天G7面對的問題，顯然不止是特朗普、約翰遜兩個民粹主義領導人的出現造成的，而兩人的出現亦不是偶然。表面上看，美國的全球戰略轉向保護主義，歐洲民粹主義以及反歐盟的分裂勢力正在抬頭，極右翼以及有威權傾向的政府在全球範圍內開始掌權。但是這些現象背後存在着經濟、社會、民生的深層問題。

然而若如馬克龍所說實踐改革，談何容易？畢竟就連馬克龍自己也只是暫時平息了國內的「黃背心」運動，要對歐盟乃至西方制度「大破大立」還太難。

西方世界已變，G7的作用早就難以滿足初衷。G7機制在建立之初，是要解決諸如通貨膨脹、能源危機、貨幣穩定、經濟增長等一系列宏觀經濟問題，並且借經濟合作分析對國際經濟的看法，乃至協調發達經濟體與發展中經濟體的合作。G7作為西方最發達的經濟體的集合，曾經對全球經濟乃至治理問題舉足輕重。

然而，如今的G7在面臨一系列問題時已經愈來愈乏力。以至於當馬克龍提出俄羅斯未來可以重回G8時，普京在「不拒絕」的同時笑言，如今還有G20等更為有效的多邊平台組織。克林姆林宮發言人8月22日補充到，俄羅斯認為任何涉及地緣政治、安全及經濟等議題的討論平台，都需要有中國及印度的參與才會行之有效。就連馬克龍提出要在G7討論亞馬遜森林大火問題，都被巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）批駁是為「政治利益」而干預他國內政。

而今，雖然G7國家仍然佔全球經濟約一半的巨大體量，但是當初7個最大的發達國家足以解決世界大多經濟及地緣政治問題的時代，隨着全球多極化的演變已經不再。

如果說有什麼議題能將這7個大國再次聚集，那麼一則是諸如「世貿組織改革」等「維護髮達國家權益」的「規則制定權」，以及遏制諸如中國、俄羅斯等價值觀不同的崛起大國的問題。

可是，而今西方大國各自之間的利益衝突和政見分歧，讓G7內部尚無法統一，這讓G7僅存的這些「正業」也變得愈發不可能實現。