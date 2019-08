【專家有話說】美國對「威權主義」一詞的威權式使用

由中共領導的中國政府頻頻被美國以「威權主義」之名予以批評,而很大程度上,這種對中國的認知也已經成為美國,乃至整個西方世界的意識形態。但這在很大程度山阻礙了人們準確認識當下各國現況。 作者:艾丹(Dennis Etler)為加州大學伯克利分校人類學博士,曾於1980-1990年代在中國開展考古學和人類學研究,已在高等學校任教超過35年。 本文觀點僅代表作者個人立場。

「威權主義」一詞在美國媒體中比比皆是;凡是美國政府認為會對其利益造成威脅的國家,都會被扣上「威權主義」的帽子。儘管「威權主義」指運用以政治措施為主的手段強迫人民服從政府權威,但美國媒體還是在沒有科學分析任何一種政治體制、沒有立足於客觀基礎的情況下頻頻使用該詞。這頂帽子偶爾會扣在沙特阿拉伯的頭上,但絕不會飛向法國和英國,儘管前者的警方對民眾抗議進行了殘酷鎮壓,後者的政治反對派領袖和記者面臨著慘遭暗殺的風險——因為這兩國是「民主」同盟。然而在大多數情況下,「威權主義」指向了俄羅斯、中國、朝鮮、伊朗、敘利亞,以及所有抵制新自由主義意識形態的國家。

世界上的確有當之無愧的威權主義國家。《紐約時報》極具文學性地將「威權主義」和「中國」聯繫在一起,美國媒體在過去一年裏對中國狂轟濫炸,其目的無非是將這個擁有全世界六分之一人口的國家描述為反民主政治文化的具象。

首先,美國民眾在有機會就事論事地考量中國之前,便已經對它產生了負面聯想,其後果十分嚴重。今天中國的確對美國提出了最為嚴峻的挑戰,但這一挑戰絕非來自軍事方面,而是源於其經濟與政治體制。美國現已淪為超級富豪的遊樂場,而中國政府卻仍然有能力將違反法律、損人利己的權貴送入監獄。中國有長期的經濟與生態遠景規劃,立足於民眾所需,將消除貧困視為重中之重,決不允許國家經濟被跨國投資銀行所操縱,更不會為了讓軍火承包商牟利而發動對外戰爭。

近四十年來,美國政府根本沒有考慮過採取類似的政策。

中國在開發可再生能源方面的投入遠遠超出其他國家,同時拒絕參與、支持國外戰爭。總之,中國採用的是切實可行、完全有別於西方的制度;反觀西方國家,傳統反對黨已無異於看客,主流黨派也已墮落為殘酷資本主義與荒謬法西斯主義言論的怪誕結合體。

不由分說地把「威權主義」標籤貼在中國身上,一味對其予以貶斥否定,此舉與美國在二十世紀五十年代的行動頗為相似。當時美國將社會主義治國與經濟制度納入「反民主」、「反美」框架,並極盡誇大、扭曲之能事,將「共產主義」一詞貶為斯大林官僚主義的代名詞。

圖為美國總統特朗普(Donald Trump)與中國國家主席習近平。(AFP)

對共產主義發動抨擊的冷戰策略,旨在不加辨別地抹黑共享式治理與經濟體制,而對該體制的發展做出過貢獻的,有歐洲,有蘇聯,有亞洲,甚至還有美國。當時,任何與「共產主義」一詞有關的事物都遭到了排斥與貶抑,可見美國的反共產主義運動雖然殘酷輕率、破壞性強,但相當成功。直到今天,大多數美國人都不知道美國在二十世紀三、四十年代有過影響力極高的共產主義黨派,知道最初反對種族隔離、在茨克茨伯勒男孩案中反對構陷孩子強姦的並非馬丁路德金(Martin Luther King),而是共產黨的人,更是少之又少。

二十世紀五十年代,任何對蘇聯示好的組織和團體都會被貼上「共產主義」標籤,遭到污名化,其結果是整整一代美國人對蘇聯在反法西斯戰爭中的重要作用無知無覺--當時蘇聯幾乎全憑一己之力擊敗了納粹德國。1946年,受過教育的美國人尚能無所顧忌地描述蘇聯對二戰勝利做出的巨大貢獻,可到了二十世紀六十年代,民眾通過媒體和教科書了解到的,卻只有英裔美國人在諾曼底登陸、拯救了整個歐洲的神話。

美國向腐敗墮落的深淵墜入得越深,其把中國貶為「威權主義」國家的需要就越迫切。

總之,中國可以啟發美國民眾對令自己深受其害、腐敗殘破的政治制度提出質疑。安•李(Ann Li)頗具洞見的《美國可以從中國學到什麼:開放思想,把我們最大的競爭對手當成最重要的老師》(What the U.S. Can Learn from China: An Open-Minded Guide to Treating Our Greatest Competitor as Our Greatest Teacher)一書詳細地列出了中國值得美國借鑒的可取之處。李的這本著作與傅高義(EzraVogel)的《日本第一》(Japan as Number One,1979)有異曲同工之妙,後者也提醒美國人不要自滿自大,應當認真地把日本當做極具創新精神的國家看待。

就連憑藉鼓吹中國威脅論而聲名鵲起的華盛頓智庫策略和國際研究中心都被迫推出了「一帶一路」的研究課題,因為隨着中國經濟開放的勢頭愈發明顯,眾多美國商人也不再對旨在妖魔化中國的言論感興趣。

圖為中國國家主席習近平2019年4月出席在北京舉行的「一帶一路」論壇。(Getty Images)

美國民眾可以覺察到與中國合作的益處所在,將冷戰言論拋諸腦後--利用中國威脅論的蔓延從大規模軍事建設謀取暴利的人心中懷着深深的恐懼,抗拒着這一臨界點的到來。隨着中國在綠色能源開發方面遙遙領先、大力發展前沿性基礎科學研究(其技術也得以進步),上述趨勢正在變為現實。去偽存真、讓美國民眾不受誤導本來是媒體集團的重要職責。

然而在愈發洶湧的「反威權主義」浪潮之下,還有一股更加詭秘怪誕的暗流。這一暗流,也許借用心理學上的投射原理可以更好地加以理解。財富的急劇集中、政府部門的嚴重腐敗、軍國主義思想的蔓延,以及以掠奪為基礎的經濟增長催生出了一個全新的、令眾多美國人所不齒的美國。

誠然,美國所發生的一切已經完全不是秘密。然而社會中的經濟與意識形態衝突已經如此嚴酷劇烈,令廣大特權階層和受教育階層無法視而不見,但對於他們來講,把美國犯下的錯誤歸咎給中國要容易得多,因此他們借妖魔化中國,道出了美國社會中不可為人道的骯髒秘密。美國惡貫滿盈,中國卻成了它的替罪羊,讓美國人在抨擊、侮辱中國的「凈化儀式」過後心裏能好受一點,原諒自己的頹廢和懦弱。

讓我們看看當局為了塑造「威權化」中國,給國內民眾樹起了哪些靶子。

圖為2015年9月,北京舉行紀念二戰結束70週年的閲兵儀式。(Getty Images)

軍事擴張

關於中國利用其不斷提升的軍事實力威脅、恐嚇鄰國的報道層出不窮。然而自1979年之後,中國並未參與過任何軍事衝突,只是同越南發生過一次短暫的邊境摩擦。中國所涉足的最後一次軍事衝突,要遠溯至二十世紀五十年代的朝鮮戰爭,而且該戰爭的導火索顯然是由美國點燃的。儘管中國在為應對美國在東北亞地區的軍力擴張而增加軍費支出,但比起在軍事方面投以巨資的美國,實在是小巫見大巫。

自朝鮮戰爭以後,美國一直身陷戰爭漩渦,將軍事威脅範圍擴大到了史無前例的地步:同中國和俄羅斯攤牌,揚言向委內瑞拉、敘利亞、朝鮮和伊朗開戰;至於其罪惡的軍事行動,大規模的有伊拉克、阿富汗、利比亞和敘利亞戰爭,小規模的有發生在尼日利亞、蘇丹、也門、緬甸、香港和菲律賓的衝突。

儘管美國接連干涉拉美、加勒比海、中東與中亞地區國家的內政,破壞其穩定局面,讓數百萬民眾生活在水深火熱之中,但美國政府和媒體卻一直在拿中國在南海所謂的「侵略行動」大做文章——即使南海諸島無人居住,即使中國始終宣稱對各個島礁擁有主權,即使中國的行為並未對周圍人民造成不良影響。好一場恣意的狂歡!或許這樣做,就能將印度洋迪戈加西亞島上因美國修建海軍基地而漂泊無依的無數冤魂驅逐一空,讓太平洋馬歇爾群島上於二十世紀五十年代因美國大搞大氣核武器實驗而流離失所的千萬民眾平心靜氣。

圖為西藏拉薩的佛教徒。(Getty Images)

壓迫少數民族

很少有美國報紙不談中國如何壓迫西藏人民、抑制他們與生俱來的獨立權,不談難以計數的維吾爾人被關進所謂的集中營、接受帶有種族主義色彩的再教育。然而許多穆斯林國家代表團的調查結果顯示,上述控訴均為空穴來風,中國為防止伊斯蘭恐怖主義在西部蔓延所採取的舉措不僅毫無不當之處,而且極具建設性。在中國,廣大穆斯林群體完全可以自由地踐行自己的信仰,激進分子的獨立運動是由美國僱傭的幕後黑手策劃推動的。

如果我們想要尋找明顯出於種族主義觀念而建的、用於關押、虐待、折磨百萬少數族裔的集中營,在這方面樹起典型的不是中國,而是美國。

也許多年以後我們才能了解到特朗普政府秘密修建了哪些集中營,但非法圍捕西班牙裔難民,以此來壓制國內少數族裔,且用冠冕堂皇的旗號將此法西斯行徑裝扮為正當、常規之舉,這一切在美國人民眼中已經不是秘密。

這還不是問題的全部。監禁非裔美國人(好多是無辜之人),讓他們像奴隸一樣在私人監獄裏勞作;讓美洲原住民在他們自己的土地上不斷受虐;奧巴馬政府制定出極為殘酷的移民政策,特朗普政府又變本加厲地加以修改補充--這一切在中國乃至任何其他國家簡直不可想像。

圖為新疆喀什一位維吾爾人的家。(Getty Images)

缺乏自由

華盛頓智庫發佈的報告常常會在開篇就對中國人民沒有自由一事深表痛惜。儘管世界上並沒有真正的自由國度,眾哲學家也已就「自由」一詞的定義爭論了上千年之久,但美國媒體拿別國的自由問題津津樂道,未免荒唐可笑。中國媒體雖然遠非完美,但其社論與社會調查鞭闢入裡;他們對高層腐敗問題也能追究到底,而在美國,愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)及其在金融、知識界的擁躉腐朽成一團爛污卻仍能招搖過市,從這一點來看,中國媒體實在令人稱道。

倘若你要找沒有自由的國家,可以直接來「再度偉大」的美國看看。

美國政府正在推行難以名狀的暴政,敢於揭露其罪惡、抗議其軍國主義危險行徑的人,不是坐穿牢底,就是慘遭驅逐和迫害。

儘管《紐約時報》似乎保留了一些體面的傳統,深受上西區進步、多愁善感的富人們青睞,但是,不要上當:財富過度集中以及石油公司、政客、投資銀行、軍火製造商與媒體集團之間到底有何關係,這家報紙永遠避而不談。它只是違心地說著漂亮話:美國是強大的民主國家,前途無量,只是不巧出了幾匹「害群之馬」。

「人權」大棒是美國最常用來攻擊中國的武器之一。漂亮。一個去年至少有一千人死於警方之手的國家,一個關押犯人數量和佔比均居於世界首位的國家,竟然時不時地在國際特赦組織報告中譴責中國的人權記錄有多麼糟糕。

圖為2018年10月,位於北京的中國國際展覽中心展出AI人臉識別系統。(AFP)

國家監控

美國媒體每每談到中國迅猛發展的IT技術,就會提醒我們,中國人民無時不刻不處於國家監控之下,政府為所欲為,對民眾行監坐守,令社會淪為人間地獄。然而更為嚴謹的調查結果顯示,中國的監控科技更多地被用於追捕逃犯、「老賴」等正途;政府關注的是持續提高人民的生活水平,而非損害其利益。

然而斯諾登(Edward Snowden)等人泄露的文件表明,奉行極權主義,為控制、恐嚇全國民眾而大肆蒐集信息的國家,恰恰是美國。美國此舉的高明之處在於,為牟利而進行的大規模公民信息蒐集被商業媒體視而不見(參與國家監控的媒體往往獲利頗豐),而中國對新科技的創造性、建設性應用卻被貶斥為獨裁的體現。

具有「反民主傾向」的中國

美國大選是「民主」的體現——這是最讓人大惑不解的說法之一。壓制選民、改劃選區等現象層出不窮;人口稀少、居民多為保守派白人的鄉村選區卻要由從天而降的總統選舉團來代表;公民只能從由兩個政黨選出的兩位代表中擇取一位(還不知歸大企業所有的電子投票機會不會作假),而各個黨派的宗旨無非是保證這個國家處在少數大型工業聯合企業、投資機構和富豪家族的掌控之下,為它們的利益服務。各政黨在秘密會議上制定決策,視法律為無物。美國的大多數政策都是由民主、共和兩黨在公共關係和諮詢機構的協助下擬定的,儘管這些機構既沒有被憲法所提及,其行動也不受憲法的制約。這不是民主,而是偽民主。

圖為2019年6月,美國總統特朗普在佛羅裏達州出席集會。(Getty Images)

反而觀之,中華人民共和國由從村級委員會、省級代表大會到政治局常務委員會的一系列層層機關管理,中國共產黨也嚴守國家的法律法規。

由公民投票選舉出合格代表;大部分人民通過委員會來參與國家管理——這兩種制度哪種更為民主,這個問題確實耐人尋味。然而美國的做法實際上跟民主選舉毫無關係,因此在這一範疇內比較中美兩國根本沒有意義。

該做些什麼?

全球已經達成共識:正在墮落的美國是世界和平、人權和環境的最大威脅。然而政府精心編造的「中國奉行威權主義」這一謊言卻成為了美國人意識形態的重要支柱,讓他們得以對周遭的罪惡視而不見、苟且偷生。要化解這一危機,美國人首先應當停止把自己的罪過投射給中國,面對現實,勇於認錯。