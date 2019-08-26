從後悔論看特朗普潛台詞：全球經濟可再差一點　股市可再低一點

美國總統特朗普的「後悔論」成為了中美貿易戰焦點，但正當外界解讀他是否對貿易戰升級感後悔時，白宮發言人稱是這是另一種意義的後悔：「後悔沒對中國增加更多關税」。究竟特朗普在想什麼？

特朗普25日回應記者提問時表示，會對任何事重新考慮，被媒體解讀成他後悔讓中美貿易戰升温。（路透社）

這個「後悔論」是特朗普在8月25日，七大工業國集團（G7）峰會上，與英國首相約翰遜會面期間回應記者提問時說的。當時記者問道特朗普有否就加徵中國關税，導致貿易戰進一步加劇重新思考時，特朗普先表示：「有，當然有。」

再被問同一問題時，特朗普說道：

也無妨，也無妨… 我對所有事情都會重新考慮。（Might as well. Might as well … I have second thoughts about everything.）

特朗普與七國領袖召開會議，會議在法國比亞裏茨舉行。（路透社）

Second thoughts 對加税的後悔？

這句Second thoughts可解讀為重新思考、再度考慮、三思，甚至是後悔，但因記者問題是「有否就導致貿易戰進一步加劇重新思考」，若表示肯定那同時可解作對加税感到「後悔」。

若然特朗普真的為加税感後悔，這會是對中美貿易戰緩和的一個重要訊息。

特朗普在8月1日突然宣布將從9月1日起向3000億美元的中國商品加徵10%關税，加上美國在17日宣布對台售武，中國終在23日宣布向750億美元美國貨品加徵報復性關税；美國隨即同日宣布增加原本的10%關税至15%，並要求企業全面撤出中國，中美貿易戰瞬即升温。

但正當外界正嘗試解讀特朗普的真正意思，白宮發言人表示，這句「後悔」是指特朗普「後悔沒對中國增徵更多關税」。

特朗普宣布加税後，26日亞洲股市應聲下跌。（Getty Images）

特朗普：「各國尊重我發動貿易戰」

這意味着，特朗普對過去至今針對中國採取的加税措施不夠徹底，未能「對中國造成實質有效的痛擊」，同時無法達到特朗普始終願望，「讓所有在中國的企業撤出中國，搬回美國生產」。

白宮這一句解釋，實際令特朗普更難堪。在G7會議上，包括約翰遜、歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk）等已表示對貿易戰反感。約翰遜在24日表示，支持關税的人需承擔全球經濟衰退的責任：「我想看見全球貿易的開放，緊張局勢的緩和，關税的下降。」但特朗普表示，在G7會議上「無人對他的關税有意見」，並自稱覺得「各國都尊重（美國發動的）貿易戰。」

換言之白宮的解釋，是認同特朗普無視約翰遜，以至G7其他反對貿易戰的國家意見。同時也會自然讓外界「曲線」理解成：美國認為貿易戰對全球經濟衰退的影響「不夠深」，全球經濟可以「再差一點」。

受特朗普的加税措施及「後悔加税不夠多」消息影響，亞洲股市26日全線向下，日經指數跌450點；恆生指數一度跌近千點，收市跌499點。跌幅收窄是因特朗普26日突然表示「中國要求重返談判桌，雙方開始對話」。

特朗普的隨意一句說話可令股市大起大落，白宮對特朗普「後悔論」的解釋，令全球經濟蒙上新的陰影。