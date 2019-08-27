北京750億美元關税反擊美國　習近平在特朗普口中從友變敵

8月23日，特朗普在Twitter上炮轟美國聯儲局後，又發文表示，「我唯一的問題是，誰是我們更大的敵人，（聯儲局主席）鮑威爾（Jerome Powell）還是習主席？」雖然指向聯儲局，卻也是他首次質疑他與習近平的「友誼」。 不久後，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）又對此言語做了些補充。他在8月25日表示：「雖然特朗普和習近平的私人友誼依舊牢固，但美國與中國在金融和貿易等領域已經成為敵人。」 誠然，二人的所謂友誼一直是特朗普單方面的表述，但是，這幾日特朗普及白宮官員對中國和中國領導人的表述，着實算不上友善。

2017年4月，海湖莊園，初次會晤的特朗普與習近平相談甚歡，之後，特朗普滿意地對外表示：「與習近平有良好的化學反應，與其私人關係不同凡響」。自此，特朗普言習近平必稱「好朋友」。兩人打電話後，特朗普會在推特上稱與「好朋友習主席通了話」。兩人雙邊會談時，特朗普也會強調自己很珍視與習近平的友誼。在公開採訪中，特朗普也毫不掩飾地稱「習是我非常好的朋友」。

從中美貿易戰爆發至現在，不管中美貿易戰打得有多激烈，特朗普仍堅定地認為習近平是他的好朋友。2018年4月9日，特朗普還在Twitter上信誓旦旦地稱：「無論我們在貿易上會出現何種紛爭，習近平主席和我將永遠是朋友」。

白宮發表的特朗普有關中美貿易的聲明，都會強調一下特習友誼對美國、對特朗普有多重要。就連中美貿易逆差大，特朗普堅持對外宣稱：「不怪習主席」，要怪就怪以前的領導人任由這種情況出現。

但讓特朗普轉變看法的還是貿易問題。

特朗普宣布對中國3,000億美元產品徵税，分9月1日和12月15日兩次進行。北京不甘示弱，8月23日公布對美國價值750億美元的產品徵税。中國出手打到了美國的痛處。

一是繼續升級大豆關税。2018年的反制清單裏，美國大豆已經被加徵了25%的關税，這次關税再漲5%，疊加起來一共30%的關税。農業一直是特朗普關注的重點，結果，他把美國農民的大買家——中國給得罪了。

二是曾被加徵關税後又被移除的汽車與零部件又重回750億美元關税清單。三是清單裏還出現了新面孔——能源類產品。

特朗普現在內政外交都服務於競選。（Reuters）

農產品、汽車和能源都關乎特朗普所說的「讓美國再次偉大」。再者，臨近大選，特朗普如何給國內交代呢？

憤怒的特朗普8月23日Twitter上連發12條推文，要提升對華5,500億美元產品關税，還「命令偉大的美國公司立即開始尋找在華經營的替代方案，包括從中國遷回美國並在美生產」。至於他與習近平的友誼，也不再是值得強調的對象。

兩國關係好的時候，特朗普可以稱對方為朋友，甚至為好朋友。關係不好的時候，特朗普可以立即翻臉並與之劃清界限。

友情有時候是經不起考驗的，建立在國與國關係基礎之上的領導人友情更是如此。國與國之間的關係不是小孩子過家家，而是將國家利益放在首位的。當利益受損，友情何從談起呢？