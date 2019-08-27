特朗普被稱「精神錯亂」　貿易戰正發生的「大事」

G7峰會在8月26日於法國比亞利茲落幕，美國總統特朗普（Donald Trump）在這天再次就中美貿易戰發聲，表示和中國的談判正有一些「大事」發生。

這場本屬於西方最大7個工業國的會議，始終在中美矛盾的陰影之下。

8月23日，中國國務院連發兩個公告，決定對約750億美元的自美進口商品加徵10%、5%不等關税，分兩批自9月1日、12月15日起實施。此後，特朗普立即「反擊」，分批次提高對中國3,000億美元、以及此前2,500億美元商品的關税，分別上調至15%和30%。

特朗普在整場峰會上，最頻繁面對的問題就是關於中美貿易戰的升級，然而西方媒體在幾天之後對他的態度更加摸不到頭腦。

特朗普對貿易戰的態度變化頻繁，令輿論困惑。（AP）

特朗普的「反悔」和「再反悔」

特朗普在峰會上開啟了「玩轉」媒體的模式，對諸多問題反覆無常，態度多變。

對於中美貿易戰，特朗普在8月26日表示，「他們想要達成一份協議，這是很棒的事情。」他透露中國方面和美國方面的官員在8月25日進行了通話，中方希望我們回到談判桌。

而在此之前的3天內，特朗普對中國的態度經歷了幾番轉彎。特朗普在Twitter上宣布對中國進行報復之後，在8月25日曾對媒體表示「我對任何事都可能重新考慮」，似乎暗示對升級關税可能「反悔」。

然而此後白宮發言人以及首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）紛紛出來「闢謠」，表示特朗普並不是對升級關税「反悔」，而是可能對沒有升級更多的關税而「後悔」。他們解釋稱，特朗普只是「聽錯了記者的問題」。

對於中國國家主席習近平，特朗普再度展示了他的「愛恨交加」。在8月23日決定加徵關税之時，他曾在Twitter上問道，「我們更大的敵人是誰？習主席還是美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）？」，似乎暗示了他已經視習近平為敵。

特朗普對習近平的態度同樣反覆。（Reuters）

中美談判的重要代表之一，美國財長姆努欽（Steve Mnuchin）也在此後表示，雖然特朗普和習近平關係仍然很好，但是在貿易和金融問題上，我們已經成為了「敵人」。

而8月26日，特朗普在記者會上再度對習近平大讚道「習近平是一個偉大的領導人。中國之所以是一個偉大的國家是因為他們知道生活的運作方式。」他此後還發推再次稱讚習近平。

不僅對中國和中國的領導人如此，特朗普似乎對如何處理美國經濟有可能面臨的危機也無法確定。

由於美國第二季度經濟增長放緩，貿易戰升級又讓美股暴跌，美債收益率倒掛讓輿論紛紛預測美國將面臨「經濟衰退」，特朗普曾經在8月20日表示他一直在考慮通過「多種減税方案（Various Tax Reductions）」來刺激經濟。

然而第二天他又改口稱「我現在不打算減税」，表示這會造成財政情況惡化，且使較富裕的家庭受益。

特朗普曾經對貿易戰極度自信，但是情況不如預期。（Reuters）

任性「命令」美企背後的無招可用

在全球都緊盯美國的經濟政策以及中美貿易戰之時，特朗普的朝令夕改比此前更為頻繁，並且在政策制定上更顯「任性」。

由於特朗普在8月23日的涉華推特上「命令美國企業撤離中國」的言論備受爭議，特朗普為反駁而找到了總統權力的「法律依據」。

特朗普在離開白宮前往法國之前對記者說，「我絕對有權利這麼做，但是我們會視情況而決定。」他表示他的說法是根據美國1977年的國際緊急經濟權力法案（IEEPA）。

這項法案規定，總統權力可以被用來應對任何不尋常和突出的威脅，包括對美國國家安全、外交政策和經濟的威脅。在宣布國家進入緊急狀態之後，總統對「各種經濟交易有進行監管的廣泛權力」。

其實，根據美國CNN的分析，這個權力已經被白宮多次使用，共針對過54個國家，並且還有29個緊急狀態仍在進行之中。例如美國對伊朗的制裁，對墨西哥威脅的懲罰性關税都是依據此法。

包括美國蘋果公司總裁庫克（Tim Cook）在內的美企高管多次在白宮和特朗普探討貿易戰問題。（VCG）

不過，中美經濟聯繫範圍之廣，程度之深，要讓美國企業撤出中國無疑對他們來說是經濟「暴政」，且該法律規定總統行使權力之前必須和國會協商，國會可以通過聯合決議結束緊急狀態。現今美國跨國公司出入白宮不斷，各行業組織已經對貿易戰怨聲載道，特朗普的想法的確有些「瘋狂」。

用這樣的極限手段施壓，只能說明特朗普對中國的反制有些無措。曾以為貿易戰很容易打贏的特朗普，至今沒能讓中國讓步，他的情緒可能來自於這種無奈。

美國總統並沒有「精神錯亂」

因為特朗普的密集發言、任性指揮以及反覆無常的態度，不少美媒大呼他「精神錯亂」了。

一方面，這的確是特朗普對中國的情緒所致。中國在貿易戰不斷升級之後的戰略定力令特朗普意外，中共的金融貨幣工具、財政工具之多，特朗普也未曾料到。制裁中國企業、挑動台海和香港問題、把中國列入貨幣操縱國，這些手段都實現了，但是特朗普沒能達到目的，反而讓「美國經濟衰退」流言四起。

另一方面，特朗普為了繼續掌握輿論，也只有讓他的「瘋狂」變本加厲。上任兩年多以來，特朗普的「出格」言論不斷，然而美國選民和輿論都已經開始「審美疲勞」，他要繼續站在2020總統選戰的舞台中央，也只能把「語出驚人」和「言出必行」堅持到底。

需要承認的是，特朗普之所以能夠「任性」地發出對中國的威脅，也來自於美國作為超級大國的實力和底氣。回顧過去，美國對朝鮮、伊朗以及俄羅斯的制裁，對這些國家的經濟發展和國際地位都有相當的負面影響。這也是特朗普自信認為中國難以成為例外的原因。所謂他的「瘋狂」和「錯亂」，最終都是依靠美國的地位。

然而，不斷透支自身的公信力、對「敵人」和盟友進行同樣的施壓、對美國內部存在社會經濟問題視而不見，這顯然不能讓美國「再次偉大」。如同貿易戰一樣，發動制裁和戰爭也損傷了美國自身。

這才是特朗普需要注意的「大事」——貿易戰傷害中國，也損傷美國，但「美國優先」最終會加速內部的損耗，損害美國的國際地位。