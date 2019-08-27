特朗普「快樂的」G7峰會　獨家村「入群」背後有機心？

法國舉行的七國集團（G7）閉幕，雖然沒有公布共同宣言，對比起之前兩年會議充滿火藥味，這次峰會以相對正面的氣氛結束，最大原因除了是「主人家」法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的外交手段奏效，「好好招呼」美國總統特朗普（Donald Trump），上任後頻頻「退群」的特朗普與G6的應答看來呈現出相較以往和諧的感覺，有非正式的「入群」跡象。這樣能否為國際社會的合作帶來多一點希望？還是我們未看透他背後的盤算？

特朗普在2017年上台以來，已經三度出席G7峰會，他首度參加意大利的G7峰會時，認為美國無意繼續遵守應對氣候變化問題的《巴黎協議》，結果各國罕有地出現分歧。而在2018年的加拿大峰會，他不滿共同宣言內容而拒絕簽署兼提早離場，因此在今年的峰會舉行前，不少人憂慮會議或再次成為美國與列強之間開罵的平台。

特朗普沒有與G6發生看來鬧得很僵的情況、在Twitter留言「多謝法國」，以及。期待2020年於邁阿密舉行下一屆G7峰會的言論，峰會相對「平淡的」結束，似乎讓起初「吹淡風」的人大跌眼鏡。到底特朗普在這三次峰會之間有甚麼變化？

特朗普上任後第三度出席G7峰會，對此之前兩次不歡而散收場，他今次卻顯得滿意，身為主人家的法國總統馬克龍居功至偉。（Reuters）

馬克龍「貼身」招呼特朗普顯成效

上文提到，馬克龍是今次峰會成功的功臣，他在整個會上差不多都對特朗普投其所好，由對方到埗就立即進行一對一的午餐會，同時亦向特朗普提及邀請伊朗外長到會場的建議，而特朗普亦表明不介意有關舉動。這一度令人以為，美伊或能來個驚喜的「破冰會談」。

美伊關係自華府2018年5月正式退出《伊朗核協議》後持續緊張，美國對伊朗實施制裁，德黑蘭則取消遵守協議內的部分內容，兩國陷入隨時擦槍走火的邊緣。不過這次G7峰會聲明提到各國一致同意伊朗不可擁有核武，反映伊朗希望分化美國和英、法、德這三個極力挽救核協議簽約國的策略失敗。

特朗普揮別法國，下屆G7峰會輪到美國舉行，邀請俄羅斯總統普京參與勢成為焦點。（Reuters）

法國和美國各讓一次？

特朗普同意馬克龍與伊朗外長會面，除了為他提供一洗在國際舞台「獨家村」的負面形象外，亦有利他在下屆峰會邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席會議的叫價力——馬克龍邀請伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）突訪比亞裏茨，特朗普明年也可照辦煮碗。



特朗普直言讓俄羅斯重新加入組成G8是利多於弊，即使G7主要成員國領袖不滿俄羅斯入侵烏克蘭和吞併克里米亞（Crimea）的舉動，但既然2020年的G7是由美國當東道主，各國只能在參與和杯葛之間二擇其一。

對於特朗普而言，拉攏俄羅斯重返G7有利分化中俄關係，同時帶出G7的功能——各國領袖坦誠交流意見，就算意見相左都不會出現災難性的後果。事實上，美國與各國的分歧不限於伊朗和俄羅斯問題，貿易爭議亦備受關注。特朗普與日本首相安倍晉三會面後，同意兩國接近達成貿易協議；而美國亦因為法國向科技企業徵税而考慮對法國酒類產品「開刀」，但特朗普在G7峰會後則稱第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）喜歡飲法國酒，以間接方式暗示或不會向巴黎採取報復措施。

有歐盟官員曾憂慮特朗普上任會否導致G7分裂，但三屆會期過去，這種憂慮暫時可以放下。特朗普亦似乎願意參與國際之間的合作。（Reuters）

特朗普終願意「埋堆」

特朗普在今次G7峰會多次向馬克龍大送高帽，盛讚對方舉辦一個成功的峰會和領導手腕。他在離開法國時，亦稱與會領袖在大部分時間都是他的朋友。一名歐盟官員在特朗普首次出席G7峰會前憂慮對方會否參加，經過三次會議後，這名官員為他願意參與其中而感到鬆一口氣。

當然，特朗普難以觸摸的處事作風令不少人感到頭痛，他們大可借鏡馬克龍的方法：專注於直接而單對單互動，或可能帶來意外收獲，假以時日或可淡化外界對於上兩次G7峰會不歡而散的印象，讓這個被視為全球「基於規則的秩序」核心守護者可以發揮功能。