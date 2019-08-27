從刺激內需到助推國產：解析北京750億清單的貿易戰對策

北京時間8月26日，中國國家主席習近平主持召開了「中央財經委員會第五次會議」。在這場大會上，習近平特別強調了中國「製造業規模居全球首位，是全世界唯一擁有全部工業門類的國家」。在美方不止一次暗示「中美脱鈎」，美國總統特朗普還要以《緊急經濟權力法》相脅時，北京的這一表態就顯出了某種底氣。很顯然，中方這種自信不是無因的。

目前，國務院關税税則委員會8月23日發佈的對原產於美國的價值750億美元加税的公告，可能已經成為了解讀中方意志的關鍵。這一清單相對2018年的600億清單雖然加徵税率不高，但比起一年前的600億清單更顯出了明顯的針對性：較之此前中國在內需領域排除美國輸入的關鍵商品，進而刺激內需的做法，此番中方就在大舉助推國產。

從某種意義上來說，中方此番對原產於美國的5,078個税目、約750億美元進口商品只分別加徵了10%和5%不等的關税，這較之2018年8月上旬時對原產於美國的5,207個税目約600億美元商品，分別加徵25%、20%、10%、5%不等的關税的做法，看似力度略有下降。但就曠日持久的貿易戰來說，對相關領域的加税也展示出了中方對特定產業的注意力。而這一點比起單純加税更有特定意義。

必須承認，本次的750億清單比起上次的600億清單，外界可以發現很多相似之處，如針對美國水產、乾果、水果、牛羊肉、穀物乃至藥材的加税活動，無疑是進一步針對特朗普「票倉」產業的打擊。

在這兩批清單中，中國還繼續對來自美國的223種紡織、纖維類商品採取措施。這其中繼續包括了聚酰胺纖維（尼龍）、人造纖維、成衣、家紡等大類。考慮到2019年度的中國紡織品市場已繼續呈現出口總額增速減緩，內需市場總體穩定增長的態勢，國內市場的支撐作用正在逐漸提振呈現出口壓力的中國紡織產業。

在人造纖維、成衣、家紡等領域，中美之間的產業地位是不對等的。（新華社）

此外，在特種工業以及精細化工材料上，中方也繼續了一年前清單的態勢。開始依靠原料、技術以及資本等後發優勢追趕。

儘管中國企業暫時不能在一年內追趕上美國麥格昆磁（MQ）公司、紐特（NutraSweet，現屬孟山都旗下）公司等先進企業在釹鐵硼永磁材料以及阿斯巴甜類產品的領先優勢。但依託中國稀土產業，且價格比MQ同類產品便宜30%到40%的中國同類產品已經在釹鐵硼材料加徵關税之後有了奪回市場的嘗試。至於在化工領域，中國國內企業也進一步展示了自己的價格優勢。

當然，在這場風波中，中國可能還在進一步展示自己此前並不具備，而今就已逐漸掌握的技術。這其中最為突出的莫過於身處第二批清單，税目為「73044190」的「冷拔或冷軋的不鏽鋼制的其他無縫管」。

這一產品看似簡單，但其用途就超乎外界想象：這類不鏽鋼無縫管包括長度超過1,000米的超長盤管，主要用於鍊鋼爐等冶金業設備。其製造工藝相當複雜，長期以來中國國內無法生產，以至於完全依賴進口。

不過，近年來中國國內也有部分企業可以製造「光亮退火」（BA）級的類似鋼管，伴隨着關税措施的落實，它似乎也意味着中國長期進口國外超長盤管的局面或將得到改變。

不少分析人士和專家已經指出，未來中國的發展應該是在穩定出口的前提下，轉向創新和內需驅動的增長模式。在中美貿易對壘加劇之際，考慮到北京已多次瞄準特朗普的農業州票倉並精準出擊，他下一步需要做的事情就很明顯：持續擴大內需也正在成為一種可行選擇，剩下的就是看中國企業能否繼續抓住機會，完成使命。