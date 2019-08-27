「來我邁阿密會所搞G7！」　特朗普給媒體設下的陷阱

「多拉哥爾夫球會所剛好位處邁阿密。它是一個城市，一個讓人讚歎的地方，在邁阿密非常繁榮的區域。很重要的是，它離機場只有五分鐘車程。機場簡直就是在它旁邊而己。我們有一系列雄偉的建築物，我們稱之為『平房』，每間都有50至70個非常豪華的房間，景觀極佳，我們的會議室和餐廳也是難以置信的出色。」

這一段「酒店廣告」一般的對白，出自特朗普周一（8月26日）臨別法國G7峰會時的記者會上。

有見下屆G7峰會將由美國舉辦，特朗普在峰會期間就多番提議到他位於佛羅裏達州的「特朗普多拉國家會所」（Trump National Doral Miami）舉行峰會。

此言一出，早已被收受國外利益官司纏身的特朗普，當然遇上記者質問他「如何保證美國人民他並非要以總統身份圖利」。特朗普回應時聲稱當總統已讓他損失「30至50億美元左右」，又指自己「唯一關心的就只有我們的國家」。

這簡短的回應過後，他話峰一轉，連珠炮發的講上了上述廣告一般的酒店宣傳對白，使來自世界各地的記者，就算從未聽聞「多拉」為何物，此刻都知道那是特朗普名下的酒店會所之一。

此等言論當然引起美國自由派媒體的戰意，對特朗普多管齊下的言討筆伐。

媒體大挖「臭史」 正中特朗普下懷

由於美國憲法訂明公務人員未得國會同意不能收受國外利益，特朗普如今也正被國會約200名民主黨議員以此罪控之，媒體的目光就馬上轉到如果G7峰會果真在「多拉會所」舉行，特朗普將有何等收入。

特朗普在當選總統之前「我會完全放下生意」的言論，隨即就被翻了出來，以映襯特朗普當選後只將其生意日常運作交由兒子處理的事實。

他本人在2018年的收入就至少達到4.34億美元；而根據《華盛頓郵報》的估計，特朗普上任後與中、日等國領袖在其海湖山莊（Mar-a-Lago）舉行峰會，以至於他本人出訪愛爾蘭及蘇格蘭等地的「特朗普會所」，就至少為其集團帶來160萬美元的額外收入，更不計其他因為「總統特朗普」的招牌慕名而至的新顧客。

不過，「多拉會所」卻是特朗普名下經營不如理想的酒店之一。酒店由特朗普在2012年以1.5億美元購入，當時更花費2.5億美元作翻新工程，而特朗普同期就向德意志銀行借款1.25億美元。然而，「多拉會所」無論在房間租金，還是每房收入之上，都低於同級酒店水平，而且有逐年下跌的趨勢。其收入在2017年更比其估算低1,000萬美元。因此，不少媒體就批評特朗普此刻提議在「多拉會所」舉辦G7峰會，基本上就是赤裸裸的中飽私囊。

而且，媒體也大肆嘲笑特朗普誇大其當總統的損失。雖然特朗普集團的財務數據不必在美國公布，但根據估算，在特朗普當選之前，其集團年收入只在6至7億美元之數。因此，即使其收入因為他當上了總統而「一掃而空」（這很明顯不可能），也似乎難以達至「30至50億美元」的損失。

不知同場聽着特朗普宣傳會所的馬克龍心中有何感受。（路透社）

如此種種帶有法律爭議、特朗普「臭史」、政治花邊故事的新聞在美國不斷發酵。不過，其實媒體對特朗普此等言論如此「高度重視」，正是中了特朗普設下的陷阱。

人們的迷思：如何可以不理特朗普？

如果說特朗普有一樣毫無爭議的強項，那就是他的宣傳本領。從早前「購買格陵蘭」惹來的連日報道與外交爭議，以至在G7峰會上對華表態反覆所造成的股市動盪，也可見此等宣傳把戲的身影，更不用說特朗普賴以維生的「特朗普」招牌。

其實，即使特朗普最終不願冒上收受國外利益的法律風險，放棄在「多拉會所」舉辦下屆G7峰會的計劃，他為會所大做「免費廣告」的「真」計劃，得到媒體配合，已是「大功告成」，讓原本有點預算的邁阿密遊客一想起悠閒住宿的問題，就會想到「多拉會所」這個名字。

從各國媒體，到外國政府，以至於投資者，在應付特朗普之時，都有類似的一個難解迷思：大家都知道特朗普無時無刻都在出口術、搞宣傳，今天說的話明天可以完全推翻，其實不必理會他嘴裏說什麼，只要看其政府作為便是；然而，他貴為美國總統，出於新聞性的考量、出於外交的審慎、出於投資的風險，各界又難以將其言論置之不顧，因而總有被他的誇誇而談牽着鼻子走的感覺，甚至因為對其言論的回應，而造成了原本不應該有的既定事實。

至今，要如何走出特朗普的話語圈，似乎仍是無解之局。也許，為解此難，人們只能等待2020年11月的來臨。