特朗普深陷搞不定中國的錯亂

特朗普（Donald Trump）政府近幾天來不斷釋放有關中美貿易談判的消息，但前後的表態令人困惑。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月27日接受美國廣播公司（ABC）採訪時稱：「特朗普總統希望儘快簽署協議。」在七國集團（G7）峰會期間，特朗普則堅定稱「中國急於與我們達成協議」。

8月26日，特朗普透露：「中國連夜與美國貿易官員通話，稱他們想要回到談判桌前。」之後，在被問及這次通話時，他卻含糊其辭：「我不想討論這次通話。我們進行了通話。我們舉行了最高層級的通話。」美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）也不願過多談論此事，稱：「雙方進行了反覆的討論，就這樣。」特朗普則在旁插話道：「昨晚。」

特朗普對外宣稱美中通話消息，中國外交部8月26日和27日兩天接連回應「沒有聽說過這種情況」。

美中不同的表述令人生疑：美中高官是真的有過通話還是特朗普的一面之詞？

8月25日，當被問及貿易爭端不斷升級，他是否也猶豫過時，特朗普表示：「他對所有的事情都猶豫過」。外界認為這是他對開啟中美貿易戰的後悔。但白宮之後澄清稱，特朗普的本意是後悔沒有對中國進口的產品加徵更高的關税。26日，他被問及是否會推遲對華關税時，他又稱：「任何事情都是可能的。」

24日，特朗普在推特（Twitter）上下令美企立即開始尋找中國的替代選項，包括將公司遷回美國，並在美國製造產品。25日，他稱目前沒有這樣的計劃。

對於中國國家主席習近平，特朗普23日在Twitter上發問：「誰才是我們更大的敵人，（聯儲局主席）鮑威爾（Jerome Powell）還是習主席？」特朗普以往將與習近平的友情掛在嘴邊，如今他用到了「敵人」令人感到意外。26日，他又強調習近平是「偉大的領袖」。

類似的反覆情況多次在中美貿易戰中出現，與中國達成不打貿易戰的共識之後撕毀，宣布對中國3,000億美元產品加徵關税後又推遲部分產品的關税。對於這樣的矛盾之處，特朗普8月26日解釋稱這是他的談判方式。但這種前後矛盾的表態也反映了特朗普已經在中美貿易戰問題上亂了分寸。

特朗普急在哪裏

在過去一年多的時間裏，從500億美元到2,000億美元再到3,000億美元的產品徵税，特朗普不斷升級對華壓力。北京並未因此而讓步，而是隨之跟進。同時，特朗普不斷打出朝核牌、台灣牌和香港牌等施壓，北京不為所動。特朗普一開始認為的貿易戰會很快結束、美國很容易贏並沒有真正上演。

隨着2020年大選臨近，特朗普的選舉壓力倍增，他需要在中美貿易戰上有所斬獲。北京則「不緊不慢」，中國說願意與美國談判，中美高官也在8月進行了至少兩次通話。但中國不願意證實25日的通話，劉鶴9月能否前往華盛頓談判是未知數，這些在特朗普眼中是拖延。

特朗普已經開啟競選模式。（VCG）

於是，特朗普在好消息和強硬之間來回切換，安撫市場的同時也藉此來拉攏人心。這是為何外界會有一種特朗普政府前後錯亂的感覺。貿易戰戰線不斷被拉長，這個局面已非特朗普可控。

特朗普的「倔強」

一會是中國急於簽署協議、一會是美國想要簽署協議，一會是通話、一會卻對通話細節閃爍其詞，一會是朋友、一會是敵人，特朗普的反覆令人眼花繚亂。這種來來回回的轉變說明他在糾結如何在貿易談判中妥協。

特朗普多次對中美貿易談判表現出樂觀的態度，但現實並非如此。（AP）

在特朗普的認知裏，關税很好用。從2018年12月G20峰會到2019年5月半年的時間，中美談判進展神速，美中就協議90%的內容達成了一致，中國同意購買更多的美國產品，並在美國關注的知識產權等結構問題上與美國談判。特朗普的諸多訴求滿足之後，他誤以為北京扛不住施壓，自信稱中美將「很快」達成貿易協議。

2019年5月是中美貿易戰的一個節點。中國修改談判文本的大部分內容並交至美國之後，美國難以接受談判推倒重來，再次動用加徵關税這一工具。

特朗普難以接受一個「從答應轉變為向美國提要求」的中國，更難以接受中美不能很快達成協議的現實。因此，他會繼續強硬施壓，對中國表示出各種不滿。

但貿易戰打到現在，北京並不願意做出無條件的妥協，且特朗普的訴求和套路已經為北京所熟悉。想要達成貿易協議的特朗普必然要作出某些妥協，這就使得外界認為特朗普在釋放「和解」的信號。

示強之後又示好，特朗普的錯亂由此而來。只是，貿易戰不斷升級，對美國經濟和特朗普連任的影響會逐步顯示出來，這都會迫使特朗普重新思考如何與北京打交道，一開始的霸道方式顯然已經不可取，需要調整。這對於習慣了對他國施壓的美國來說，需要經歷一個痛苦的心理過程。特朗普的反反覆覆說明他正在經歷這樣的掙扎。