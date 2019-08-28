從譴責轟炸到一齊「食軟雪糕」　看土耳其與俄羅斯的特殊關係

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）訪問俄羅斯，與總統普京會面。土耳其在敘利亞的軍隊在早前才遭政府軍轟炸，兩國在敘利亞立場不一，但在8月27日兩人不僅一同參與莫斯科航空展，更一同品嘗雪糕，土俄的關係看來令人有種霧裏看花，究竟事實是什麼一回事？

埃爾多安與普京一同參觀俄羅斯最新戰機Su-57。（Getty Images）

土耳其8月19日一隊運載彈藥的車隊在途經敘利亞北部，前往支援反政府武裝組織期間遭遇空襲。空襲最少造成一名敘利亞隨行武裝人員，及3名平民死亡，土耳其消息未有提及有否土耳其人員傷亡，但國防部隨即進行譴責。

敘利亞戰事雙方不同陣營

俄羅斯衛星通訊社報道指是敘利亞空軍發動襲擊，但沒有明確表示消息何來。兩國亦在敘利亞西北部伊德利卜經常發生衝突：俄羅斯雖在2018年9月同意，與土耳其在當地建立緩衝區，但自4月起俄羅斯支持的敘利亞政府軍在當地發動猛烈空襲，更發動地面攻勢，土俄關係一度緊張升温。

兩國在敘利亞的立場顯然不同，但埃爾多安與普京在27日的會面中，卻流露出兩國關係友好，完全偏離理應是對抗的矛盾情況。

埃爾多安與普京出席莫斯科航空展開幕儀式。（路透社）

俄羅斯送了一杯雪糕予埃爾多安，並一同品嘗。（Getty Images）

可賣Su-57 一同吃雪糕

埃爾多安參加了莫斯科航空展的開幕典禮，在致辭中，埃爾多安表示要在航空與航天領域與俄羅斯加強合作，深化雙邊關係。在航空展中埃爾多安與普京一同參觀了多款新式飛機，包括第五代戰機蘇-57（Su-57，舊稱T-50）。埃爾多安當場問道這款戰機會否賣給外國，普京微笑回應稱「你可以購買」。

兩人隨後來到一個露天雪糕店，埃爾多安說笑到能否請他一杯雪糕，普京隨即答應「你是我們的客人」，送了一杯雪糕給他。兩人同吃着雪糕的情景被拍攝在在場記者鏡頭之內。

帶給美國的強烈訊息

Su-57戰機是俄羅斯首架具隱形性能的多用途戰機，亦是最新款的第五代戰機，被視為可與美國F-35對抗。中國一直被傳出採購Su-57但未曾證實，普京一句答允歡迎土耳其購買。

這是一個明顯的訊息，美國因埃爾多安購買俄製S-400反彈道導彈，撤回售賣F-35予土耳其計劃。埃爾多安在航空展上問及能否購買Su-57用意非常明顯：沒法購買愛國者導彈升級防空，那就只能購買S-400；無法購買F-35，那就只能買Su-57。

事實在其後，兩人會談結束舉行的記者會上，兩人對敘利亞問題上的意見完全相左。埃爾多安表明不接受行動以打擊恐怖主義為名，造成逾千平民傷亡，又指責敘利亞政府軍的行動，危及土耳其派駐當地部隊的安全。普京則指剷除當地武裝份子的軍事行動有必要。

兩人均同意，即使兩國在敘利亞問題上有分歧，但不妨礙兩國在國防與航天領域的合作。土耳其有如在向美國說明，不用依賴美國，土耳其仍能夠找到發展方向。