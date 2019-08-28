「海牙仲裁」難成杜特爾特訪華主軸

菲律賓總統杜特爾特今日下午抵達中國，展開其一連五天訪華行程。據菲律賓方面透露，杜特爾特將同習近平討論南海油氣勘探，早前禮樂灘撞船事件，以及曾令兩國關係陷入低谷的「南海仲裁案」。此番安排看上去似是「一啖砂糖一啖屎」，但北京方面似乎不大介意。

杜特爾特今次訪華前，中菲關係似乎經歷一些波折。今年6月，中菲兩國在正義的禮樂灘海域爆發衝突。菲方指控一艘廣東籍漁船在當地撞沉了菲律賓漁船，造成22人落水，所幸被越南船隻救起；中方則表示涉事「粵茂濱漁42212」當時正在禮樂灘捕魚作業，卻遭到7至8艘菲律賓船隻圍攻，撤離過程中不幸撞壞菲船隻，期間還試圖搜救。而今次出事的禮樂灘水域，也是中菲去年底《關於油氣開發合作的諒解備忘錄》中規定的共同開發地區。

作為兩國重要經濟合作項目，相關地頭上爆發衝突自然應交涉解決。不過，杜特爾特今次欲首提「海牙裁決」則令人玩味。北京方面一直將「海牙仲裁案」視為中菲關係趨向低谷的轉折點，更對裁決採取「不接受、不承認」的態度。輿論皆關注北京會否因此改變對杜特爾特友善態度。

杜特爾特上任以來支持度一直高企。隨國內反華聲音漸大，杜特爾特將首次向中國提出南海仲裁案的問題。（AP）

不要給杜氏戴親中「帽子」

無論是西媒，或是中菲兩國媒體都少不了將杜特爾特標籤為「親中派」。杜特爾特上任三年多來已先後五次訪華，但從未造訪「菲律賓傳統盟友」的美國，乍看上去確實應了「親中」稱號。但杜特爾特亦同日本保持極良好關係，今年5月他第三次訪問日本時，兩國簽訂價值4000億比索（約57.3億美金）經貿協議，創造8000就業崗位；早前，杜特爾特更盛讚日菲間已進入「戰略夥伴黃金年代」。如此一來，也該冠以「親日」之名。

事實上，中國同日本分別是菲律賓頭兩大貿易夥伴，杜特爾特同兩國保持良好關係，更多是「為菲律賓人民謀福祉」而已。杜特爾特也非「一刀切」式斷絕同美國關係。按菲國軍方計劃，今年菲軍將同美國進行281次聯合軍演，較上一年多出20次，反應馬尼拉仍重視美國菲律賓安全方面地位。

只不過，杜特爾特深知以二戰後裝備為主力的菲律賓軍事實力孱弱，同臨近越南、台灣、新加坡比起來都天差地別，更不可能和北京「硬碰硬」。換而言之，他只是在主權問題同經濟發展間選擇後者而已，一切能提供經濟利益的國家都是菲律賓「好朋友」。

6月9日，菲律賓漁船在樂灘被一艘中國船隻撞沉，引起菲律賓民眾強烈不滿，紛紛到中國大使館抗議。（Getty Images）

北京會續用「經濟槓桿」

除了將杜特爾特標籤為親中派，不少人認為總統今次訪華提出「南海仲裁」乃因其面對國內巨大民族主義壓力，不得不做出「愛國宣誓」。這樣的論述有其道理，但似乎誇大了菲國內民族主義情緒；今年5月菲國中期選舉時，反對派打出「反中牌」，質疑杜特爾特淡化主權問題和南海爭議。但由於杜特爾特發起反毒戰爭「戰功顯赫」，獲得七成五民眾支持，這樣的選舉策略也不起作用。今次杜特爾特提起「南海仲裁」應不會太強硬，北京想必也會以「中菲友好」大局為重，淡化事件。

事實上，北京在安撫菲律賓民心上也做了相當工作。由於菲國憲法中對「共同開放國家資源」設立「國家需獲六成收益」條件，中國便讓步同意相關條款，將來兩國開發石油收益扣除投資方收回成本部分，由中菲兩國四六分成。由於兩國經濟體量差距，杜特爾特爭取到的「巨額利益」對北京而言是可接受成本。若能透過讓利換取半壁南海局勢安寧，打通「海上絲綢之路」最近中國一段，可算是一本萬利。而中國較為封閉的政治體制，也令政府決策避開「民族主義壓力」直接落實。

一直以來，北京對周邊國家外交戰略均以「擱置爭議 共謀利益」為核心。無論是針對緬甸及巴基斯坦的經濟走廊計劃，或是早前同日本規劃「共同投資一帶一路」，皆展示這一思路。而杜特爾特的執政理念，亦以經濟發展為優先選項。只要這一「默契共識」不變，「提出海牙仲裁案」無從掀起什麼風浪。