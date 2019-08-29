從貿易戰最新關税清單　中美「兵法」大有不同

中美貿易戰在8月連續兩次升級，美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日將對華徵税範圍擴展到所有中國輸美產品，9月1日開始實施；中國在8月23日對此宣布反制措施，對此前為加徵關税的價值750億美元的美國貨品納入關税清單；隨後特朗普立即反制，宣布分階段提高對中國實施的所有關税。 關税升級，兩國皆傷，全球市場因此恐慌，對經濟增長的預期更為悲觀。這種時刻，全球都在密切關注中美如何出招、下一步是什麼，代價如何。

兩國對壘已是既成事實，從這一輪關税清單，結合此前兩國一貫的政策思路，可以看到中美貿易戰的「兵法」。

750億vs.5500億 拳頭怎麼比

中美在貿易上「開戰」，拳頭的大小顯而易見。

此次關税戰升級，中國的關税清單針對約750億美元的美國商品，而特朗普則宣布從10月1日開始，對來自中國的2,500億美元產品關税税率從目前的25%提高到30%，對餘下的3,000億美元中國產品，原計劃從9月1日起加徵的10%關税將提高至15%。

中美貿易戰升級，雙方的關税清單繼續拉長。（Reuters）

縱然中國針對750億美元美國貨的關税是對特朗普8月1日加税決定的反擊，對於特朗普24日的關税決定，相信北京不久後還會再有反制措施，但體量上，美國的關税清單比中國長的多，中國輸美受影響的商品也比美國要多得多。這是中美之間的貿易結構決定的，不可否認。

但是，拳擊選手比賽，不能看誰的拳頭更大，而是更要看出拳的節奏和準確性。

特朗普顯然是在怒氣之下決定對中國加徵關税。從中國的反制措施出爐，到特朗普在Twitter上大發雷霆，不過幾個小時的時間。至於龐大的關税清單，特朗普也沒有做過多區分，基本上是把所有產品就原來的基礎上再加徵5%的關税。

而中國的反應則完全不同。在8月初，中方並沒立即宣布對美國的反制措施。最終的這份750億的清單，是經過深思熟慮之後的決定。

根據最新的分析，這750億美元反制清單只新增了62億美元的商品，有671億美元的商品和前三批的反制清單是重合的。重疊清單中被徵税最重的商品，就是中方集中「火力」攻擊的領域。加徵10%關税的商品主要集中於水產品、蔬菜水果等農產品以及日常生活用品，而5%關税的商品多為動物、豆類和化工產品。

大豆再次出現在中國750億美元的反制清單之中。（Reuters）

其中，9月1日生效的關税清單中，備受關注的大豆又一次出現，這意味着對大豆和其他多種農產品的關税疊加後高達30%。而新加入的商品中，原油是第一次出現在關税清單。清單之外，中國宣布從12月15日起恢復對美國的汽車關税，讓當時美國汽車股大範圍下跌。

回頭來看，這幾個領域正是中國反覆利用的談判工具，大豆的採購、汽車關税的降低和原油購買，貫穿貿易談判的始終。中國之所以延續以往的策略，是因為農業和能源行業是特朗普大選票倉所在，而美國作為「車輪上」的國家，汽車製造業更是特朗普最關注的領域之一。在美國從石油進口國到出口國轉變的過程中，石油市場更是極其重要的一環。

可以說，現在的貿易戰是美國「全面開火」，而中國「集中打擊」薄弱環節，這是雙方進攻上的巨大差異。

中美決策依據迥然不同

當然，戰爭中不僅要善於進攻，更要懂得防守，保護後方的「大本營」。貿易戰更是如此。關税雖然是雙方的彈藥，但是實際上最先傷及的是本國的企業，進而傷害本國的消費者。

特朗普的加税決定有衝動的成分。（Reuters）

美國的關税「彈藥」充足，同時也意味着美國消費者將因為對華關税而受到更大影響，對所有中國產品徵税，完全找到替代品短期內毫無可能。當關税戰已經蔓延到直接進入零售市場的消費品，那麼企業成本就很難不轉嫁給消費者。

特朗普在3,000億美元的關税加徵之後，決定要推遲部分消費品加徵關税的時間，比如手機、筆記本電腦和部分玩具，說明美國官方很清楚這對消費者的傷害。

從美國「先徵税，後推遲」的動作來看，保護本國企業和消費者並不是白宮最先考慮的優先議題。當然，以特朗普對美國的自信程度，大概他也不認為這對美國經濟有何傷害。

然而，並不是所有美國人都這樣想。曾效力特朗普的白宮前首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）說道，貿易戰對美國經濟的打擊更大，關税讓美國生產商的成本提高，消減了減税對經濟的刺激作用。美國行業協會、美國零售協會都對目前的情況感到擔憂，呼籲特朗普政府使用關税以外的手段將中國帶回談判桌。

反觀中國集中打擊美國的領域，農產品、汽車，都有着共同特點——中國是全球最大的汽車市場、美國大豆的最大進口國，美國在這些領域對中國市場依賴較強，而中國有替代方案可選，並且早已開始行動。

美國對華關税對消費者的影響將非常大。（VCG）

大豆關税開徵之初，外界認為中國不可能找到大豆採購的替代方案。然而，2018年美國向中國出口大豆噸數驟降49%，但從巴西進口大豆按年增長30%，從俄羅斯、烏克蘭和印度等地的進口量大幅增長。中國實際上從2017年下半年就有意識地提高了從南美的大豆進口。總體來講，中國進口農產品的替代方案很多，且其他國家的生產成本更低。

中國在對美國汽車加徵關税的同時，下調了對其他國家的汽車關税至15%，這和中國汽車市場開放、競爭力提升的需求是一致的。

對於中國的確對美國依賴較高的高科技產品、藥品、醫療機械等，中國的徵税範圍則縮小很多。據中國官媒宣稱，並未對「需要進口」的藥品和醫療器材徵税。而實際上，中國進口藥品在2018年呈現出「數量上升，價格下降」的現象，可見整體壁壘並未上升。

這背後更深層次的差異，在於中美政府內部的決策過程。

可以想像中南海技術官僚在制定關税清單時的依據——不止是徵税的效力如何，更是通盤考慮中國經濟和貿易結構現狀的情況下所做的決策，他們的目標是把徵税對經濟民生的影響降到最低。

然而對特朗普來講，從頭至尾在貿易戰想要的就是讓中國「投降」和「讓步」。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則被美媒稱為是特朗普「意識形態的伴侶」。據稱，他曾說服特朗普用強硬姿態「改變中國的貿易行為」。總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）和國安顧問博爾頓（John Bolton）更是習慣於用零和博弈和冷戰思維看待中國。

特朗普要的是「贏」得貿易戰，而中共最關心的是如何維護自身發展。然而，貿易戰何來贏家？今天的僵局，可能正是來源於美國未能預料強硬施壓下中國能如此運籌帷幄。