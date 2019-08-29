中美貿易戰打不停　是誰在扯特朗普的「後腿」？

8月28日，超過160家美國商業組織組成的聯盟聯名致信，要求特朗普總統推遲對中國商品的所有關税上調。這批關税最早將於9月1日生效。

中美貿易戰打不停，似乎完全沒有停下了的迹象。在接下來的幾個月裏，中美還將繼續互徵關税。美國將在9月1日對價值3,000億美元商品加徵15%關税。另外25%關税的2500億中國商品也將於10月1日升至30%。對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，中國商務部8月16日也宣布加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。

貿易戰的戰況激烈，看似無所畏懼的特朗普實際上在國內卻承受着不小的壓力。據悉，受中美經貿摩擦影響，2019年及未來4年美國國內生產總值將可能每年減少640億至910億美元，約佔美國國內生產總值總額的0.3%至0.5%。 美國三大股指（8月）均連續第四周下跌，美債收益率曲線倒掛，出現經濟衰退信號。

在如此危機的情況下，美國企業各顯奇招施壓白宮，綜合看主要分為兩大方式。

第一種給白宮寫信遊說，勸阻特朗普。特朗普2018年對中國開徵關税之後，美國企業界開始給特朗普致信。

美國近150家行業協會（其中包括製造商、農民和農業企業、零售商、技術公司、服務供應商、天然氣和石油公司、進口商、出口商等）2018年11月27日致信美國總統特朗普（Donald Trump），敦促其解決對華貿易爭端。撤銷對華加徵的關税，並放棄實施進一步升級關税措施的計劃.

美國四家科技公司戴爾、英特爾、惠普和微軟四家企業發表聯合聲明發對關税，並給美國貿易代表辦公室（USTR）發了一份封電子郵件，請求USTR將筆記本電腦從最終關税清單中移除。

美國零售行業領導者協會2018年12月也給特朗普一封公開信。信中指出，全美超過41%的服裝、72%的鞋類和84%的日常用品都是在中國生產的，「對這些產品徵收關税將是對每個美國人徵税」。

美國企業家一直想方設法遊說白宮停打貿易戰。（VCG）

第二種當面向特朗普提出要求。自特朗普宣布禁用華為之後，各大美國科技公司開始向特朗普進行「抗議」。

谷歌、高通（Qualcomm）、思科（Cisco）、英特爾（Intel）、美光（Micron）、西部數據（Western Digital）和博通（Broadcom）高層7月與特朗普會面，討論政府對華為的禁令一事，以及同中國的經貿關係。據悉，此次會面時，上述科技企業持續敦促特朗普政府，執行特朗普關於放寬對華為芯片及其他技術禁售令的承諾。

蘋果公司首席執行長庫克8月在一場晚宴上與特朗普會面，並對他發出警告對華關税可能會損害該公司的利益。

無論是寫信向白宮「訴苦」，還是當面對特朗普提出要求，美國各大企業選用的手段不一，但目的一樣：向特朗普政府施壓，保住各自的企業利益。上述數據足以顯示，特朗普對華發動關税的舉措讓美國各大商預見到或嚐到了「利益損失」的衝擊。在面對如此危機之下，美國企業絕不會「坐以待斃」。

熟悉美國政治的人都知曉，商界的企業雖然沒有行政權力，但商政之間的「旋轉門」是兩方權力與利益交織的融合口。在旋轉門之下，各大企業為保住自身利益會對政府進行遊說，在不同時機和場合上，他們的遊說行為對政府的決策有着巨大的影響力，有時甚至起到主導作用。

但站在美國的立場看，這樣的作用也撤了特朗普的「後腿」。眾所周知，貿易戰是把雙刃劍殺敵一千，自損八百，在攻擊中國的同時，自身企業的利益也會因此損失重大。這也意味着特朗普在與中國「對戰」之時不是毫無後顧之憂，他必須顧及各大企業的感受及利益，這一定程度上掣肘特朗普政府在貿易戰中的決策。