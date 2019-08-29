【杜特爾特訪華】「親中路線」遇阻礙　北京讓利予助攻

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）8月28日開啟了對中國為期四天的訪問。自2016年6月上任以來，杜特爾特尚未訪問美國，卻已第五次訪華。 此次訪華期間，南海資源共同勘探開採是最為重要的話題，在這一問題上頻頻遭到國內反對派質疑的杜特爾特，此時卻獲得了來到中國的「助攻」。不惜以四六分成讓利的北京，究竟是如何思索的？

按照菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo） 8月26日的說法，南海仲裁問題以及共同勘探石油和天然氣的計劃，都會是杜特爾特向習近平提出的討論重點。

回望過去一個多月杜特爾特和菲律賓外交部的表態，其發言重點都是圍繞在石油和天然氣共同勘探開採計劃，而圍繞南海仲裁和兩國主權糾紛的討論，則更像是杜特爾特總統面臨國內反對勢力頻繁質疑時的政治處理。

三年來「盛開的繁華」

7月31日，菲律賓外交部長諾欽（Teodoro Locsin Jr.）便表示已接受中國起草的「完美」諒解備忘錄的參考條款；而後杜特爾特旋於8月8日表示，中方建議聯合勘探收益按菲方60%，中方40%之比例分配，他可以接受。

這並不令人感到奇怪，自杜特爾特上台以來，他一反其前任阿基諾三世（Benigno Aquino III）的對華政策，多次在菲中糾紛、南海資源勘探開發、中美博弈等問題上表達被視為「親中」的看法。甚至當美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今年7月初表示美國會在菲中南海衝突時為菲律賓撐場，重申美國在《美菲共同防禦條約》中的義務時，杜特爾特直言「如果美國真想把中國趕走，那我辦不到」，表達了拒絕令菲律賓被美國當作槍手的意願。

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政治之餘，中菲的經貿合作也大幅攀升：杜特爾特政府於2017年推出「大建特建」規劃（Build. Build. Build.），積極對接中國「一帶一路」倡議。目前，中菲已經就蘇比克-克拉克鐵路、棉蘭老島鐵路以及菲律賓南線鐵路等項目簽署合作文件，在經貿、農業等領域落地諸多民生項目。據官方統計，2019年上半年，中菲雙邊貿易總額達163.9億美元，按年增長14.3%，中國已成為菲最大貿易夥伴、第一大出口市場、第一大進口來源國。

在這樣的進展下，杜特爾特才會用「盛開的繁華」比喻菲中關係，而習近平也曾表示兩國「經歷風雨後，又見彩虹」。

「親中路線」未影響杜特爾特執政

然而，也正是因為這類進展，才令杜特爾特遭致國內反對派的質疑。今年5月中期選舉時，反對派集中攻擊杜特爾特的「親中路線」，質疑他刻意淡化與中國的南海主權爭議以及中國投資帶來的債務問題。

面對這樣的情形，菲律賓總統府在8月27日公開表示，「杜特爾特訪問中國時，將會向習近平會提出南海議題，討論2016年南海仲裁結果的議題」。杜特爾特也在菲律賓-中國工商協會講話說，「讓我們討論這個仲裁。我要去中國討論這個問題。」但是他還說，他不想與中國領導人對抗。

可是，這類表述也就僅限於表述而已。其一，中菲主權爭議問題絕非幾次訪問可以解決，但主權問題的長期存在，不意味兩國不能同時推進政經合作，兩國以2018年11月簽署的諒解備忘錄，便在沒有法律約束的框架下，為兩國提供了可暫擱主權糾紛的合作空間。其二，杜特爾特的「親中路線」並未影響到他的執政基礎。

中菲皆對勘探開發南海石油及天然氣資源有巨大意願，然而海島及連帶海域主權糾紛問題卻遲遲未解。（中央社）

以今年5月中期選舉為例，縱然反對派大打「反中牌」，然而杜特爾特和其執政聯盟依舊取得壓倒性勝利：在參議院12個改選議席中奪得9席，連同現有議席共持20席，完全壓倒只有4席的反對黨，執政聯盟也輕鬆在眾議院取得執政多數。

這說明杜特爾特的支持者或許不認同政府的所有政策，但外交政策並非選民最關注的議題，杜特爾特強拳反毒反黑反恐，擱置意識形態尋求投資就業，這為他贏得了堅實的支持度，以至於縱然親中立場在菲律賓不受歡迎，杜特爾特的所謂「親中政策」卻也未影響他的執政根基。

另一方面，菲律賓國情之餘，中國在南海資源勘探開採這個敏感問題上的做法，亦都為杜特爾特提供了莫大的「助攻」。

來自中國的「助攻」

長期以來，「親中」政策之所以在南海各國招到質疑，無外乎因為各國自身能力有限，若與中國一起合作開發，則必然處於劣勢地位，因此讓本國利益受到中國的不公平侵害。

此外，考慮到以往歐美各國及世界銀行等組織在批發貸款或投資時所附帶的政治條件，南海各國及國際英文主流輿論也往往對中國的動機存疑，認為中國試圖通過資金、技術和工程規模優勢，佔據優選資源。

可是，如今被熱議的「四六分」分配，卻為杜特爾特等國政府提供發揮了顯著的「助攻」作用，令其更便於疏導國內質疑輿論。

2016年7月15日，華僑華人在荷蘭海牙和平宮前抗議南海仲裁案。 中國拒絕接受及承認2016年南海仲裁案的結果，認為該仲裁是無效的且沒有約束力，聲明「菲律賓和仲裁庭無視仲裁案的實質是領土主權和海洋劃界及其相關問題，惡意規避中國作出的排除性聲明」。（新華社）

需要指出的是，此次中國與菲律賓按40%和60%比例分配聯合勘探收益的安排，原本就是菲律賓的要求。

然而甲方做出這種「開價」，乙方未必需要接受，中方原本可以選擇忽視，繼續施壓菲方。因此北京方面主動提出按菲方的「四六分」收益配比進行聯合勘探，可謂是打破僵局的重要決定。尤其是考慮到中國今日在南海無論軍事實力、經濟實力、技術實力等方面都有絕對優勢。

這種局面顯示中國重視地緣關係改善遠甚於近期利益，亦反映出北京在對待南海諸國時的邏輯。

「四六分」所突顯的北京思路

對北京而言，什麼是重要的？

杜特爾特上任三年餘以來五次到訪中國。（新華社）

南海資源勘探利益固然重要，國民對南海主權的重視也固然重要，但自古河山無定據，當下世界處於百年未有之大變局，中國本身民族復興的關鍵機遇期又正好與之重疊，經濟結構也正好趕在這個時間段從高速增長向高質量發展轉變，在這過程中隨時可能因壓力疏導不當而醖釀社會不穩定因素。更何況，此時外界還有美國對中國的戰略遏制。

面臨這種局面，如何在此時確保周邊國家的衝突保持在可控範圍內？為自身關鍵機遇期提供穩定的外部環境，這是其一；在西太平洋中美影響力發生變化時，如何踐行「睦鄰外交」，踐行「命運共同體」，樹立新的大國與小國間的共處模式，這是其二。

因此，縱然如今所謂「四六分」的安排還有待具體執行層面的「違憲問題」之解決，縱然此次杜特爾特訪華大概率不會在相關安排方面得出公開結論，但通過這些現象觀察，亦可看到北京此舉是在為杜特爾特政府周轉國內政治壓力提供「助攻」，同時亦是北京面臨當下「百年未有之大變局」時，針對南海等具體局勢的謀劃思路。