從240億美元到精準投資 北京應對杜特爾特思路的調整

北京時間8月30日之後的幾天對前往北京的菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）來說也許有些一言難盡：他精心安排了2019年下半年的北京之行，希望自己能在當年11月的上海進出口博覽會前給北京一些更鮮明的印象。以此加速落實中菲之間曾經談及過的政府投資項目。

但北京的回應可能會讓杜特爾特為首的菲律賓方面略有些失望，中國國家主席習近平與杜特爾特在8月29日簽署了6項協議，只有一項涉及投資貸款內容。這較之北京2016年時談及的240億美元投資終究是兩回事。看來，這種局面的出現也讓外界進一步確認了某種現實，即北京應對杜特爾特及東南亞國家的思路已經出現了某種調整。

杜特爾特仍期待240億禮包

對很多馬尼拉的分析人士來說，杜特爾特與北京之間的交流一直都有一個嚴重的問題，即菲律賓什麼時候才能得到來自中國的紅利？2016年10月時，中國曾承諾為菲律賓提供240億美元援助，這其中包括150億美元的投資和90億美元的貸款。習近平2018年11月訪問菲律賓時，中菲也公布了29項合作協議，但這其中的多數項目此前大都談及過。

中菲在2018年11月後談及的新項目僅有4個：其一是批准中國貸款2.325億美元建設的大壩；其二是鐵路計劃諮詢公司的招聘計劃。另有兩個是針對菲律賓的跨島大橋以及杜特爾特大本營達沃的高速公路進行可行性研究。到2019年2月，中菲才就此前29個協議中的4個融資項目達成一致。這種進度無疑是讓人有些心中沒底。

在中菲於南海問題上時不時瞠目相見時，這一系列「援助」的落實進度就會被馬尼拉的反對派人士提出來，用以攻擊當局「出賣國家利益」並換來「債務陷阱」。

必須承認，中國政府投資落地菲律賓進度緩慢有不少原因是出在菲方的。菲律賓前預算部長、現任央行行長迪奧克諾（Benjamin Diokno）曾抱怨過，中國投資延誤的原因是北京不熟悉菲律賓的招標程序所致。不少菲律賓諮詢公司人士也認為，外國的大型投資項目在菲律賓一直面臨許多障礙，如通行權問題、監管機構批准和政治異議等。

但對於菲律賓來說，中國投資進度的緩慢也和北京決策的調整有一定因素。因為這種花錢方式較之以往北京在東南亞以及世界各地「拿錢鋪路」的派頭顯然大不一樣。

菲律賓在南海上的弱小軍力難以改變現狀。（路透社）

北京改變了使用資本的方式

事實上，環顧2015年前的中國外交行動，外界似乎很容易能總結出兩個字，即「撒錢」。2014年之前，中國對周邊地區尤其是東南亞國家的投資額度很突出。這其中莫過於對緬甸的經營：從2004年時，中國對緬投資為4,000萬美元，到2010年時為87.5億美元，再到2012年時，更達到141.4億美元。此外，中國在馬來西亞也以投資鐵路、港口等方式注資頗多。

但是，中國企業緬甸密鬆大壩的挫折還是給中國留下了深刻的印象。考慮到菲律賓政治環境的相對不穩定，北京也有必要在面對杜特爾特時謹慎從事。

從某種意義上來說，杜特爾特上台之後，北京已經將政府投資有選擇地投入到了基礎設施建設上。在2016年6月，中國已建議由中方幫助修建一條往來馬尼拉與「邦板牙省（Pampanga Province）克拉克」的鐵路。雖然此後由於菲律賓內政問題，中國在菲律賓傳統的政治中心馬尼拉活動較少，轉而前往杜特爾特的大本營達沃及棉蘭老島，但這一系列行動仍然以基礎設施為準。

菲律賓工商部2018年12月的報告指出，2018年菲律賓獲得的總投資額為9,072億比索（約合174.7億美元），其中中國投資為3,549.4億比索（約合9.35億美元），與2017年41.91億比索（約合1,100萬美元）相比，已增長了八十多倍。考慮到中國資本正不斷湧入菲律賓建築業，加之菲律賓建築項目年增長率在2018年又已達到13%，這其中的助推作用就值得注意。

中國外交部長王毅已經在2019年7月訪問馬尼拉期間談及了中國資本在菲律賓的積極活動。他指出，2019年前6個月，中國在菲律賓的投資較之上一年已增長了五倍多。更不用說過去幾年間，中菲之間的經濟貿易的額度也的確很大：在2019年1月至6月間，中菲雙邊貿易總額達163.9億美元，較上年增長14.3%，中國已成為菲最大貿易伙伴、第一大出口市場、第一大進口來源國。這一實際成效較之單純的政府投資，更已顯出了實際收益。

因此，杜特爾特雖然期待中國資本協助其「大建特建」，但中國顯然也不會繼續在周邊外交問題上繼續投入收益難測的資本。